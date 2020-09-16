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Міносвіти планує запустити "Нову українську школу" в базовій школі в 2022 році

Міносвіти планує запустити

Реформа "Нової української школи" - це одна з ключових реформ Міністерства, яка реалізується також завдяки всебічній підтримці міжнародних партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, про це заявив в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет під час зустрічі з керівником програм співпраці ЄС в Україні Стефаном Шльойнінгом (Представництво ЄС в Україні).

"У серпні оприлюднено результати першого етапу дослідження ефективності впровадження реформи Нової української школи в частині формування наскрізних умінь в учнів початкових класів та її сприйняття учасниками освітнього процесу. Дослідження показало, що у пілотних школах учні мають вищі показники за наскрізними уміннями порівняно з непілотними закладами, а реформу підтримують як батьки учнів, так і вчителі й керівники шкіл", – зазначив Сергій Шкарлет.

З результатами дослідження можна ознайомитися на сайті МОН.

Також т.в.о. міністра повідомив, що здійснюється підготовка до запуску Нової української школи у базовій школі в 2022 році.

Серед основних завдань в цьому аспекті він зазначив такі: оновлення змісту базової освіти і методик навчання для формування ключових компетентностей для життя; діджиталізація; створення ефективної мережі шкіл; підтримка вчителів, що передбачає реформу оплати праці, створення центрів професійного розвитку, підвищення кваліфікації та сертифікація вчителів; проведення супервізії та запровадження педагогічної інтернатури; створення в закладах загальної середньої освіти безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації; облаштування усіх шкіл теплими вбиральнями; розбудова сучасного, інклюзивного та розвивального середовища, що передбачає новий освітній простір відповідно до принципів мотивувального та креативного дизайну, технологічності та інклюзивності; підвищення кваліфікації педагогічних працівників психологічної служби; організація позаурочної діяльності учнів відповідно до їхніх потреб та інтересів; забезпечення інклюзивності навчання, що включає налагодження ефективної роботи інклюзивно-ресурсних центрів із надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, їх психолого-педагогічної оцінки та супроводу; створення системи професійної орієнтації учнів, що включає проведення моніторингових досліджень; підвищення кваліфікації вчителів, що ведуть профорієнтацію; забезпечення доступності здобуття позашкільної освіти.

Також читайте: Шкарлет заявив, що оскаржить рішення Нацагентства з якості вищої освіти щодо плагіату: "У мене є багато питань до рішення"

"Хочу висловити вдячність Представництву Європейського Союзу в Україні за багаторічну співпрацю, значний обсяг допомоги, яку ЄС продовжує надавати Україні протягом останніх років для підтримки процесу реформ у нашій державі, зокрема і у сферах освіти і науки. ЄС є найбільшим партнером МОН. Завдяки сприянню європейської сторони ми змогли реалізувати і наразі продовжуємо здійснювати низку проєктів, які сприяють масштабній реформі освіти і науки", – підкреслив т.в.о. міністра освіти і науки.

Окрім того, сторони обговорили питання реформування системи професійно-технічної та вищої освіти України у співпраці з ЄС та іншими програмами і проєктами допомоги країн-членів ЄС з метою отримання ефективності та досягнення очікуваних результатів.

Нагадаємо, розроблятиметься новий проєкт співпраці з Європейським інвестиційним банком щодо запровадження змішаної освіти.

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Топ коментарі
+1
))) то тоді мабуть не токмо губы у неё распухли, а в конце конца и геморрою тоже досталось.
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16.09.2020 10:52
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"сквозные умения" - сквозняком пролетающие? чы як? )
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16.09.2020 10:46 Відповісти
Сквозное умение это, то чем рассплачивалась внучька Факина перед Ермаком, шоб устроить старпера в ТКГ
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16.09.2020 10:48 Відповісти
))) то тоді мабуть не токмо губы у неё распухли, а в конце конца и геморрою тоже досталось.
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16.09.2020 10:52 Відповісти
Учителя не готовы работать по новым правилам, они все равно преподают по старой методике, ведь большая часть - преподаватели времен союза, их не перевоспитать.
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16.09.2020 10:50 Відповісти
Проблема віку - це некритичний недолік, вона вирішується у природний спосіб. Всі ми смертні
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16.09.2020 10:54 Відповісти
Це блазні теж включили окремим пунктом до плану "великого будівництва"?
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16.09.2020 10:57 Відповісти
Новій школі потрібні нові діти, яким буде цікиве "развитие современного, инклюзивной и развивающей среды, предусматривающей новое образовательное пространство в соответствии с принципами мотивировочного и креативного дизайна, технологичности и инклюзивностИсточник: https://censor.net/ru/n3219576"
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16.09.2020 11:07 Відповісти
Нинішня Влада до реформи НУШ (Нової Української Школо) ніякого вдіношення не має! Цю реформу створювали, слава богу, не зебіли - і це єдине, що вони (поки що) не взяли під "особистий контроль" і не розвалили.
Хоча подивимося як вони розподілять держ.субвенцію на слідуючий рік бо в цьому порізали деякі вже виділені кошти та позабирали назад списуючи на "коронавірус" (порізали інклюзію, забрали кошти на підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, супервізії)!
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16.09.2020 11:22 Відповісти
Начальная школа - 1 - 4 классы.
Базовая это с 5-го класса?

В этом году НУШ внедряют в 3-м классе (прошлый год был 2-й, позапрошлый - 1-й)

Логично, блт, если в 2020-м 3-й класс...
в 2021 - 4-й...
то в 2022 - 5-й...

Только причем тут зЕбилы?
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16.09.2020 12:30 Відповісти
А при тому, що про "базову" було заплановано ще на самому початку реформи НУШ. Так і було задумано - спочатку забезпечить "початкову" по НУШ, а потім "базову" по НУШ. Це реформа с самого початку розрахована на 10-12 років. І щоб більше у тебе не було питань - я працюю в освіті і маю пряме відношення до використання субвенцій і знаю це із практики.
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16.09.2020 12:38 Відповісти
Зебіли точно до НУШ "не при чому", так само як і "не при чому" до "великого будівництва", яке тако ж розпочате ще до їх Циркового виступу!
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16.09.2020 12:56 Відповісти
есть фантазии киевлян и есть украинская реальность.
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16.09.2020 12:17 Відповісти
Було б краще, аби зелені нічого не чіпали. З їх правом на помилку, вони можуть зруйнувати і те. що працює.
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16.09.2020 19:09 Відповісти
що небуть, але ніхто незнає і незадумався звідки взялися школи
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16.09.2020 19:22 Відповісти
 
 