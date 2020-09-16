Бутусов: Без розслідування справи Гонгадзе про правосуддя і повагу до ЗМІ в Україні говорити неможливо
Чинні політики перебувають під впливом олігархів і телеканалів і не бажають, бояться розривати зв'язки і вплив з олігархами, від яких вони залежать. Ця тенденція повністю триває в нинішній владі.
Про це в коментарі виданню "День" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Президент Зеленський, який, нагадаємо, відвідував минулорічні Ялтинські зібрання, організовані паном Пінчуком, навіть нічого не сказав про Ґонґадзе. Він взагалі жодного разу не згадав про Гонгадзе... На мій погляд, це неповага до засобів масової інформації, до розуміння журналістики та її ролі в нашій країні, демонстрація того факту, що для політиків журналісти продовжують бути ворогами", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, в соцмережах видно наратив: представники різних політичних партій минулої і чинної влади, в усіх бідах і корупційних скандалах звинувачують журналістів, а не ті сили, прихильниками яких вони є.
"Чинні політики перебувають під впливом олігархів та телеканалів і не бажають, бояться розривати зв’язки та вплив з олігархами, від яких вони залежать. Ця тенденція повністю продовжується у нинішній владі", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.
Бутусов зазначив, якщо говорити про громадянське суспільство - зроблено величезні кроки у свідомості і розвитку, але ці кроки ще далекі від того, щоб вважати нас цивілізованими. Має бути обопільний рух із двох боків: розвиватися і держава, і суспільство.
"Ми бачимо, що держава не дієва і не здатна організовувати правову політику, не здатна захищати права громадян і навіть у такій найрезонанснішій справі. Ми бачимо, що громадянське суспільство в нас занадто слабке, розпорошене й не здатне добитися від влади судових процесів та розслідування найрезонансніших злочинів проти громадян. Вважаю, що крапка в цих справа колись буде поставлена, але ми не знаємо: чи при житті замовників та підозрюваних, чи ні. Без розслідування справи Георгія Гонгадзе говорити, що в Україні існує правосуддя та повага до засобів масової інформації, громадянських прав і свобод, просто неможливо", - підсумував журналіст.
Нагадаємо, у квітні 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, він зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише в лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "умисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які належали зниклому журналісту. Але мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали тільки 22 березня 2016 року.
Будь ласка, зачекайте...
Так що, шукати треба в Россіі.
Ні - не чув.
І думаю що ніяке розслідування тут не допоможе. Доки існуватиме жорстка цензура і подача брехливої та однобокої "інфи" - так і буде.
16 сентября 2000 г. оппозиционный журналист был похищен по дороге домой. На следующий день по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело, расследование которого Кучма взял под личный контроль.
ох уж эти тренды 90х....
Ти робиш хорошу справу, а в твоїй рідній країні тебе або щонайбільше не помічають, або лають. Так було і у «совку», коли праця растроповичів і солженіциних оцінювалася за «бугром».
Я хочу жити вільно, не ховатися, хочу податки платити, хочу, щоб мене не обдирали, хочу, щоб мене поважали. Сьогоднішня влада цього не робить, і я вважаю, що саме тому її треба змінити…
Якщо народ дозволяє бути політику слабким безвольним алкоголіком, то він буде таким. Ми допустили до того, що Кучма перетворився на ходячий муляж президента. Якщо б ми обурилися в якийсь спосіб три роки тому, все було б по-іншому. Але ми терпляче мовчали.
Є загальні цінності, які треба відстоювати, цінності життя і смерті. Раніше чи пізніше наступить час, і ми підемо з цього життя, і вже на наших могилах не буде написано "був він комуністом" чи "був він націоналістом"… Буде просто прізвище. А залишаться наші діти, наші нащадки, які будуть ходити біля наших плит на цвинтарі, дивитись і згадувати: "Чи були ці люди, які жили до нас, тими, за кого вони себе видавали? Чи зробили вони все, щоб вони жили щасливо?".
На дні немає жодної перспективи, і сьогодні я закликаю всіх затикати своїми задами дірки в нашому кораблі! І це єдиний спосіб врятувати цю державу - прийти на вибори і проголосувати. Це єдиний сьогодні шанс змінити життя.
Я дійсно хочу, щоб ми перестали ділитися на червоних і жовто-синіх. Ми всі українці. У нас є Чорнобиль, у нас є багато проблем, які треба вирішувати. Режиму дуже вигідно, щоб ми ділили все на лівих і правих. Ми всі українці. Я - грузин, але, якщо потрібно, я віддам життя за цю державу.
glavcom.ua/country/society/vbiti-za-pravdu-brzhurnalisti-yakih-vtratila-nezalezhna-ukrajina-437394.html
Згадємо його книгу, «Україна, не Россія».
От це «русскій мір» йому не простив, і як бачимо, не простить.
Що там, що тут.