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Бутусов: Без розслідування справи Гонгадзе про правосуддя і повагу до ЗМІ в Україні говорити неможливо

Бутусов: Без розслідування справи Гонгадзе про правосуддя і повагу до ЗМІ в Україні говорити неможливо

Чинні політики перебувають під впливом олігархів і телеканалів і не бажають, бояться розривати зв'язки і вплив з олігархами, від яких вони залежать. Ця тенденція повністю триває в нинішній владі.

Про це в коментарі виданню "День" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський, який, нагадаємо, відвідував минулорічні Ялтинські зібрання, організовані паном Пінчуком, навіть нічого не сказав про Ґонґадзе. Він взагалі жодного разу не згадав про Гонгадзе... На мій погляд, це неповага до засобів масової інформації, до розуміння журналістики та її ролі в нашій країні, демонстрація того факту, що для політиків журналісти продовжують бути ворогами", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, в соцмережах видно наратив: представники різних політичних партій минулої і чинної влади, в усіх бідах і корупційних скандалах звинувачують журналістів, а не ті сили, прихильниками яких вони є.

"Чинні політики перебувають під впливом олігархів та телеканалів і не бажають, бояться розривати зв’язки та вплив з олігархами, від яких вони залежать. Ця тенденція повністю продовжується у нинішній владі", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова вбивці Гонгадзе Пукача про причетність до цієї справи Кучми і Литвина зникли з матеріалів справи, - адвокат Костіна

Бутусов зазначив, якщо говорити про громадянське суспільство - зроблено величезні кроки у свідомості і розвитку, але ці кроки ще далекі від того, щоб вважати нас цивілізованими. Має бути обопільний рух із двох боків: розвиватися і держава, і суспільство.

"Ми бачимо, що держава не дієва і не здатна організовувати правову політику, не здатна захищати права громадян і навіть у такій найрезонанснішій справі. Ми бачимо, що громадянське суспільство в нас занадто слабке, розпорошене й не здатне добитися від влади судових процесів та розслідування найрезонансніших злочинів проти громадян. Вважаю, що крапка в цих справа колись буде поставлена, але ми не знаємо: чи при житті замовників та підозрюваних, чи ні. Без розслідування справи Георгія Гонгадзе говорити, що в Україні існує правосуддя та повага до засобів масової інформації, громадянських прав і свобод, просто неможливо", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, у квітні 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, він зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише в лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "умисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які належали зниклому журналісту. Але мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали тільки 22 березня 2016 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США в Україні з нагоди 20-х роковин зникнення Гонгадзе: Злочини проти журналістів мають ретельно і швидко розслідуватися. ВIДЕО

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Топ коментарі
+9
Цікавий "розклад"... "Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно...". Це називається "розбодяжить лайно ні про що...". Нас хочуть втягнуть у "старі базари"... Вже давно всім відомо, що на даний момент "журналістики", як такої, в Україні немає... Є "прости господи", що "обслуговують замовлення"... А нас стараються "прив"язать" для "обговорення"... "Обговорення" ЧОГО? Щоб ми повірили, в черговий раз, "Бігусам" і "Шабуніним"?...
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16.09.2020 11:08
+8
После того как обсирали Пороха за кацапские и олигархические деньги никакого уважения к журналистам и быть не должно! Ясное дело если ты берешь деньги за джинсу у олигархо-мафиозного клана то отношение даже у этого клана к тебе как к проститутке! А проституток никто не уважает!
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16.09.2020 11:03
+7
Свого часу, скандали з «Кольчугами», і вбивством Гонгадзе фатально спрацювали на погіршення іміджу України, ії тодішнього Президента Кучми. Який досить жорстко протистояв Россії на Тузлі, і в першій спробі захоплення Криму.
Так що, шукати треба в Россіі.
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16.09.2020 11:00
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Делу дадут ход только после того, как Кучма помрёт. И то, уверен, проведут его так, вскользь, для галочки, дабы успокоить общественность. Да и спросить уже будет не с кого и осудить тоже. А на сегодня и дураку ясно, что есть негласная договорённость не трогать бывших, да и вообще, все они там повязаны и не хотят сдавать друг дружку.
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16.09.2020 10:58 Відповісти
леонид данилыч, перелогинься
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16.09.2020 21:15 Відповісти
Свого часу, скандали з «Кольчугами», і вбивством Гонгадзе фатально спрацювали на погіршення іміджу України, ії тодішнього Президента Кучми. Який досить жорстко протистояв Россії на Тузлі, і в першій спробі захоплення Криму.
Так що, шукати треба в Россіі.
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16.09.2020 11:00 Відповісти
Повага до нинішніх ЗМІ на Україні???
Ні - не чув.
І думаю що ніяке розслідування тут не допоможе. Доки існуватиме жорстка цензура і подача брехливої та однобокої "інфи" - так і буде.
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16.09.2020 11:03 Відповісти
После того как обсирали Пороха за кацапские и олигархические деньги никакого уважения к журналистам и быть не должно! Ясное дело если ты берешь деньги за джинсу у олигархо-мафиозного клана то отношение даже у этого клана к тебе как к проститутке! А проституток никто не уважает!
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16.09.2020 11:03 Відповісти
Сетевой проект http://www.pravda.com.ua/ Украинская правда , руководимый Гонгадзе, появился 17 апреля 2000 г., на следующий день после инициированного главой государства http://file.liga.net/persons/leonid-kychma Леонидом Кучмой всеукраинского референдума об усилении власти президента с сокращением полномочий Верховной Рады.

16 сентября 2000 г. оппозиционный журналист был похищен по дороге домой. На следующий день по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело, расследование которого Кучма взял под личный контроль.

ох уж эти тренды 90х....
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16.09.2020 11:04 Відповісти
Значит они это заслуживали - подарить ядерное оружие на миллиарды = самоубийству Украины , как сильного государства
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16.09.2020 20:58 Відповісти
Убийца Кучма ! Сколько можно толочь воду в ступе ?Вечеслава Черновола убил Кремль !
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16.09.2020 20:54 Відповісти
вот чучма от старости сдохнет, тогда и расследуют. а пока нельзя.
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16.09.2020 11:05 Відповісти
Цікавий "розклад"... "Без расследования дела Гонгадзе о правосудии и уважении к СМИ в Украине говорить невозможно...". Це називається "розбодяжить лайно ні про що...". Нас хочуть втягнуть у "старі базари"... Вже давно всім відомо, що на даний момент "журналістики", як такої, в Україні немає... Є "прости господи", що "обслуговують замовлення"... А нас стараються "прив"язать" для "обговорення"... "Обговорення" ЧОГО? Щоб ми повірили, в черговий раз, "Бігусам" і "Шабуніним"?...
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16.09.2020 11:08 Відповісти
кучма должен почистить душу в тюрьме, лет 10,и родиться заново пророком.
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16.09.2020 11:11 Відповісти
Нужно глубже смотреть в проблему ....https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/16/7266540/ МЗС вимагає від Росії роз'яснень через заяву про нормандський саміт , власть защищает коррупцию,ведёт переговоры с оккупантом на ровне с другими членами нормандского самита,, позорно соглашаясь ,что в Украине гражданский конфликт,,все громкие дела преховывает,только Янукович смог по бандитски с семьи Кучмы стянуть сумму в 1 млрд долларов,чтобы семью Кучмы не беспокоили по Гонгадзе.
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16.09.2020 11:12 Відповісти
правосудии и уважении к СМИ / Кодлан Коломойского своих не сдаёт. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР" /Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019. Миллиарды Пинчука никакие СМИ и правосудие не пробьют.
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16.09.2020 11:14 Відповісти
Як же репліки Гонгандзе не втарчають актуальності й донині...

Ти робиш хорошу справу, а в твоїй рідній країні тебе або щонайбільше не помічають, або лають. Так було і у «совку», коли праця растроповичів і солженіциних оцінювалася за «бугром».

Я хочу жити вільно, не ховатися, хочу податки платити, хочу, щоб мене не обдирали, хочу, щоб мене поважали. Сьогоднішня влада цього не робить, і я вважаю, що саме тому її треба змінити…

Якщо народ дозволяє бути політику слабким безвольним алкоголіком, то він буде таким. Ми допустили до того, що Кучма перетворився на ходячий муляж президента. Якщо б ми обурилися в якийсь спосіб три роки тому, все було б по-іншому. Але ми терпляче мовчали.

Є загальні цінності, які треба відстоювати, цінності життя і смерті. Раніше чи пізніше наступить час, і ми підемо з цього життя, і вже на наших могилах не буде написано "був він комуністом" чи "був він націоналістом"… Буде просто прізвище. А залишаться наші діти, наші нащадки, які будуть ходити біля наших плит на цвинтарі, дивитись і згадувати: "Чи були ці люди, які жили до нас, тими, за кого вони себе видавали? Чи зробили вони все, щоб вони жили щасливо?".

На дні немає жодної перспективи, і сьогодні я закликаю всіх затикати своїми задами дірки в нашому кораблі! І це єдиний спосіб врятувати цю державу - прийти на вибори і проголосувати. Це єдиний сьогодні шанс змінити життя.
Я дійсно хочу, щоб ми перестали ділитися на червоних і жовто-синіх. Ми всі українці. У нас є Чорнобиль, у нас є багато проблем, які треба вирішувати. Режиму дуже вигідно, щоб ми ділили все на лівих і правих. Ми всі українці. Я - грузин, але, якщо потрібно, я віддам життя за цю державу.
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16.09.2020 11:23 Відповісти
Кучма вор и убийца. Вне всяких сомнений. Без справедливого наказания нет пути в будущее.
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16.09.2020 11:30 Відповісти
Так расследование дела Гонгадзе уже закончено, заказчик убийства известен - кучма.
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16.09.2020 11:42 Відповісти
если "известно" кто заказчик, то почему неизвестно набуя оно ему было нужно?
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16.09.2020 18:55 Відповісти
За время правления Кучмы были убиты полсотни журналистов. Гонгадзе не самый достойный из них.
glavcom.ua/country/society/vbiti-za-pravdu-brzhurnalisti-yakih-vtratila-nezalezhna-ukrajina-437394.html
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16.09.2020 12:30 Відповісти
"Гражданское общество у нас слабое...". А каким ему быть, если и журналистики практически нет. Почти 99, 9 процентов журналистов-люди относящиеся к своей профессии как бизнесу по выколачиванию денег и благ у заказчиков. Это вам не "стандарты BBC". Вон примеры ходячие-Лещи, Найомы,Бигусы, бэтмэн Соболев ипрочая шушваль.
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16.09.2020 13:13 Відповісти
Шо ж ты это Порошенко и Луцыку не писал?
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16.09.2020 13:20 Відповісти
В плёнках Мельниченко нет указаний Кучмы убивать Гонгадзе. С учётом того что Гонгадзе обо многих говорил, то убить его могли и другие.
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16.09.2020 13:54 Відповісти
Зрозуміло, що то була операція Россіі, по нейтралізації, дуже вже строптивого Кучми.
Згадємо його книгу, «Україна, не Россія».
От це «русскій мір» йому не простив, і як бачимо, не простить.
Що там, що тут.
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16.09.2020 17:06 Відповісти
Пока Кучму не посадят, до тех пор - это дело будет не закончено!
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16.09.2020 17:42 Відповісти
мертвечука пропихали у владу каламойскій і путін.Старий деркач (чоловік сестри жінки кучми) був головою СБУ.З його подачі мельниченко клав на стіл кучми всю інфу про ґонґадзе,а деркач починав розмову з кучмою про Ґонґадзе і записував.Думаю,так виникли плівки мельниченка.
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16.09.2020 19:10 Відповісти
 
 