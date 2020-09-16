Бутусов: Без розслідування справи Гонгадзе про правосуддя і повагу до ЗМІ в Україні говорити неможливо

Чинні політики перебувають під впливом олігархів і телеканалів і не бажають, бояться розривати зв'язки і вплив з олігархами, від яких вони залежать. Ця тенденція повністю триває в нинішній владі.

Про це в коментарі виданню "День" заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський, який, нагадаємо, відвідував минулорічні Ялтинські зібрання, організовані паном Пінчуком, навіть нічого не сказав про Ґонґадзе. Він взагалі жодного разу не згадав про Гонгадзе... На мій погляд, це неповага до засобів масової інформації, до розуміння журналістики та її ролі в нашій країні, демонстрація того факту, що для політиків журналісти продовжують бути ворогами", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, в соцмережах видно наратив: представники різних політичних партій минулої і чинної влади, в усіх бідах і корупційних скандалах звинувачують журналістів, а не ті сили, прихильниками яких вони є.

"Чинні політики перебувають під впливом олігархів та телеканалів і не бажають, бояться розривати зв’язки та вплив з олігархами, від яких вони залежать. Ця тенденція повністю продовжується у нинішній владі", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

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Бутусов зазначив, якщо говорити про громадянське суспільство - зроблено величезні кроки у свідомості і розвитку, але ці кроки ще далекі від того, щоб вважати нас цивілізованими. Має бути обопільний рух із двох боків: розвиватися і держава, і суспільство.

"Ми бачимо, що держава не дієва і не здатна організовувати правову політику, не здатна захищати права громадян і навіть у такій найрезонанснішій справі. Ми бачимо, що громадянське суспільство в нас занадто слабке, розпорошене й не здатне добитися від влади судових процесів та розслідування найрезонансніших злочинів проти громадян. Вважаю, що крапка в цих справа колись буде поставлена, але ми не знаємо: чи при житті замовників та підозрюваних, чи ні. Без розслідування справи Георгія Гонгадзе говорити, що в Україні існує правосуддя та повага до засобів масової інформації, громадянських прав і свобод, просто неможливо", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, у квітні 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, він зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише в лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "умисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе. У 2009 році в Київській області було знайдено останки черепа, які належали зниклому журналісту. Але мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали тільки 22 березня 2016 року.

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