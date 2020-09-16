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Київ і 19 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 19 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 16 вересня Київ і 19 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі перевищує 50% у Київській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Також читайте: COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 380, Київ - 356 і Одещина - 284

Київ і 19 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01
Київ і 19 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 02

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Чому в Україні нічого реально не робиться для боротьби з цим вірусом?!
За літо нових лікарень чи навіть тимчасових пунктів не збудовано, масковий режим не дотримується, ізоляція контактних осіб не відбувається!
Навіть хворі на цей вірус за власний кошт проводять аналізи і платять гроші щоб їх поклали в лікарню!
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16.09.2020 11:08 Відповісти
Зато дороги будують!!! У нас доречі ******* дорогу до кладовища побудували. Скінчиться пандемія, уйдуть і зебіли, а дороги лишаться
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16.09.2020 11:12 Відповісти
Щоб зменшити чисельність громадян в Україні дороги до кладовищ повинні бути кращі ніж до лікарень, так мабуть вирішили, не питаючи нас.
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16.09.2020 11:37 Відповісти
Зато к отопительному сезону готовы)) Если будем сидеть дома, то не замёрзнем)

Украина готова к отопительному сезону
https://kosatka.media/category/gaz/news/ukraina-polnostyu-gotova-k-otopitelnomu-sezonu-buslavec
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16.09.2020 13:51 Відповісти
Київ і 19 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3364
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16.09.2020 11:10 Відповісти
 
 