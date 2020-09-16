У ЗСУ зафіксували восьму смерть через коронавірус і 31 новий випадок зараження
Станом на 10:00 16 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 630 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ у Facebook.
Всього за час пандемії одужало 1637 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 779 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 212 осіб.
"На жаль у Збройних Силах України зафіксовано восьмий летальний випадок від коронавірусу.
Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 15 вересня помер військовослужбовець (Івано-Франківська область).
Військовослужбовець ЗС України захворів 19 серпня 2020 року та був госпіталізований до Івано-Франківської міської лікарні. Попри проведену терапію стан пацієнта погіршувався. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою. Військовослужбовець також мав хронічні супутні захворювання. 15 вересня стан здоров’я хворого різко погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.
Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебувають 7 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Водночас вдома під наглядом медичної служби перебувають 24 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Будь ласка, зачекайте...
Дуже показовий приклад, як на мене, про стан справ у війську і країні в цілому...
так, а щас поподробней(я с офиса Трампа пишу, он уже тоже также)
че ты шепчешь то? лучшие умы мочатся с вирусом и обосрались, а вот ты - аппаратом побеждаешь его. я бы еще поверил шо редиской или плюхой кувалдой в рожу, или по роже.
Лазерний апарат "Геліос" вже 33 роки в роботі, з його допомогою навіть президент Віктор Ющенко лікував хвору спину (видалений один хребець). 300 000 українських громадян стали на ноги після чорнобильського радіаційного опромінення (фарма-медицина нічого не могла зробити). 1990 р. 20 000 школярів Харкова пройшли профілактику і в осінь-весну кількість хворих на респіраторні захворювання скоротилося в 10 разів. Опис апарату англійською мовою: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf Моя стаття про необхідність відходу від фармакологічної охорони здоров'я і переходу до природно-наукового підходу:
Naturally scientific approach to the treatment of patients, Academic Journal of Life Sciences, Vol. 6, Issue 7, pp: 67-75 (2020) https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
шарлатанство, кашпіризм.
а по-кацапськи пишу бо легше(апостроф, ага)
вибач, але цю "єресь" не хочу читати то шо ти видав. це типу як сайтик "Зета-толк", звучить і пише красиво, але розраховано на лохів
нагличане ваще высрали что немцы варили мыло с тел своих погибших солдиков.
даже Гитлер обосрался от такой наглости.
а щас если вирус не поразит половину л.с., то можно держать.... обстрелы?