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У ЗСУ зафіксували восьму смерть через коронавірус і 31 новий випадок зараження

У ЗСУ зафіксували восьму смерть через коронавірус і 31 новий випадок зараження

Станом на 10:00 16 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 630 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Медсил ЗСУ у Facebook.

Всього за час пандемії одужало 1637 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 779 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, – 212 осіб.

"На жаль у Збройних Силах України зафіксовано восьмий летальний випадок від коронавірусу.

Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 15 вересня помер військовослужбовець (Івано-Франківська область).

Військовослужбовець ЗС України захворів 19 серпня 2020 року та був госпіталізований до Івано-Франківської міської лікарні. Попри проведену терапію стан пацієнта погіршувався. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою. Військовослужбовець також мав хронічні супутні захворювання. 15 вересня стан здоров’я хворого різко погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Тернопільщина - 380, Київ - 356 і Одещина - 284

Також повідомляється, що за минулу добу зареєстровано 31 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров'я перебувають 7 осіб. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Водночас вдома під наглядом медичної служби перебувають 24 людини. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

У ЗСУ зафіксували восьму смерть через коронавірус і 31 новий випадок зараження 01

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В ВСУ зафиксировали восьмую смерть из-за коронавируса и 31 новый случай заражения - Цензор.НЕТ 5148
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16.09.2020 11:15 Відповісти
Навмисне не хочуть лікувати. І не тому, що є злий умисел. Просто тупі медики, в розумінні "недоумкуваті". На жаль, так сьогодні серед керівників всіх ланок в сьогоднішній України. Ось приклад з життя українського війська. В середині квітня мій знайомий львів'янин звернувся до голови військового шпиталю у Львові полковника Івана Гайди - приїхав до нього і запропонував наш київський лазерний апарат "Геліос" - київські науковці-фізики готові привести своїм коштом і подарувати шпиталю "Геліос" (ринкова ціна $40 000) лише аби шпиталь почав лікувати військових лазерною терапією і в першу чергу від коронавірусу (1-3 сеанси амбулаторно по 15 хв. і хворий одужує). Але полковник Іван Гайда відповів на пропозицію так: "Мене цей ваший лазер не цікавить. Він мені в шпиталі не потрібен." А вже 20-го червня цей горе-полковник помер від коронавірусу.
Дуже показовий приклад, як на мене, про стан справ у війську і країні в цілому...
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16.09.2020 11:55 Відповісти
(1-3 сеанси амбулаторно по 15 хв. і хворий одужує). \\\\\\\\\\\\

так, а щас поподробней(я с офиса Трампа пишу, он уже тоже также)
че ты шепчешь то? лучшие умы мочатся с вирусом и обосрались, а вот ты - аппаратом побеждаешь его. я бы еще поверил шо редиской или плюхой кувалдой в рожу, или по роже.
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16.09.2020 14:06 Відповісти
Пишіть українською, не розвивайте мову недолюдей.
Лазерний апарат "Геліос" вже 33 роки в роботі, з його допомогою навіть президент Віктор Ющенко лікував хвору спину (видалений один хребець). 300 000 українських громадян стали на ноги після чорнобильського радіаційного опромінення (фарма-медицина нічого не могла зробити). 1990 р. 20 000 школярів Харкова пройшли профілактику і в осінь-весну кількість хворих на респіраторні захворювання скоротилося в 10 разів. Опис апарату англійською мовою: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf Моя стаття про необхідність відходу від фармакологічної охорони здоров'я і переходу до природно-наукового підходу:
Naturally scientific approach to the treatment of patients, Academic Journal of Life Sciences, Vol. 6, Issue 7, pp: 67-75 (2020) https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
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16.09.2020 16:11 Відповісти
Ви єврей? Як в біса апарат закине в клітини взад електрони шо вибило гамма, чи там бета, випромінювання?
шарлатанство, кашпіризм.
а по-кацапськи пишу бо легше(апостроф, ага)
вибач, але цю "єресь" не хочу читати то шо ти видав. це типу як сайтик "Зета-толк", звучить і пише красиво, але розраховано на лохів
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17.09.2020 09:28 Відповісти
Ужас. Таки масштабы эпидемии поражают. Так скоро мы и без армии останемся. Надо объявить полный карантин и всех военных отправить домой на самоизоляцию - верно я продолжаю логическую цепочку?
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16.09.2020 13:00 Відповісти
почитай про ВМВ.
нагличане ваще высрали что немцы варили мыло с тел своих погибших солдиков.
даже Гитлер обосрался от такой наглости.
а щас если вирус не поразит половину л.с., то можно держать.... обстрелы?
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17.09.2020 09:31 Відповісти
 
 