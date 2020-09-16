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хабар (4641) законопроєкт (3548) Слуга народу (2800) Качура (170) Юрченко Олександр (109)

Законопроєкт, за поправки до якого Юрченко нібито отримав хабар, втратив актуальність, - нардеп СН Качура

Законопроєкт, за поправки до якого Юрченко нібито отримав хабар, втратив актуальність, - нардеп СН Качура

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що законопроєкт про відходи, за поправки до якого нардеп Олександр Юрченко нібито отримав хабар, втратив актуальність.

Про це Качура сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що цей законопроєкт втратив актуальність, оскільки щодо нього є сумніви у великої частини депутатського корпусу. І якщо там є якісь корупційні правки - його треба відправляти на повторне читання. І тільки після цього доопрацювання проводити аудит", - сказав Качура.

"Можливо, ми почуємо ще кілька дуже цікавих прізвищ у цій справі ... Поки я цього не можу повідомити, бо це поки на рівні чуток у парламенті", - додав Качура.

Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова і Зеленський плюють в обличчя всім українцям, рятуючи репутацію СН перед виборами, - Устінова про хабар Юрченку

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

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Топ коментарі
+19
И шо? Взятка перестала быть взяткой?
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16.09.2020 11:18
+16
Полыхают зелёные анусы
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16.09.2020 11:15
+15
Зеля хороший, єто слуги уродов плохие, да зебилы? Наголосували ЖЕРИ - ТЕ!!!
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16.09.2020 11:16
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16.09.2020 11:15 Відповісти
Я все ж не розумію, що хотів сказати Качура? Що Юрченко бабло взяв, а відробляти не збирався? І це на думку Качури робить Юрченка ьезгрішним? Та навпаки! Мало того, що закони держави порушено, так ше й не "по-пацанськи" чувак діяв. Тому у тюрмі мав би отримати добавку від братви.
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16.09.2020 14:23 Відповісти
Зеля хороший, єто слуги уродов плохие, да зебилы? Наголосували ЖЕРИ - ТЕ!!!
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16.09.2020 11:16 Відповісти
Та ні (плохіє) такі як ти ********** посібники окупанта.
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16.09.2020 11:25 Відповісти
У тебя ник на русском языге написан, неху#ломовный ты наш
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16.09.2020 11:28 Відповісти
+
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16.09.2020 11:37 Відповісти
НАСИЛЬНИК ЗАКОНЧИВ НАСИЛИЕ..... НУ ДА ЛАДНО ТЫ ПОТЕРЯЛА (ПОСТРАДАВШАЯ) ДЛЯ МЕНЯ АКТУАЛЬНОСТЬ и значит никакого насилия и не было да детка.. ..овцы Служивые вы бы хоть своих дебильнуватых ртов не открывали бы...
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16.09.2020 11:30 Відповісти
Тебе смердючого ************* хто зачіпав,що ти тут розсмердівся руським духом більше ніж важиш.
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16.09.2020 11:35 Відповісти
О, ну значить, нічого страшного.
(с).
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16.09.2020 11:16 Відповісти
Законопроєкт, за поправки до якого Юрченко нібито отримав хабар, втратив актуальність, - нардеп СН Качура - Цензор.НЕТ 4474
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16.09.2020 11:37 Відповісти
И шо? Взятка перестала быть взяткой?
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16.09.2020 11:18 Відповісти
то была не взятка, а благодарность!!!
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16.09.2020 11:21 Відповісти
Да какая там благодарность?Так,плюшки.
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16.09.2020 11:31 Відповісти
_Больше того: речь о системной коррупции в законодательном органе. Коррупционеры пишут нам законы, на минуточку!
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16.09.2020 11:23 Відповісти
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16.09.2020 11:27 Відповісти
т.е. он взял деньги за услугу, которую заведомо не в состоянии был оказать? ст. ук "мошенничество", из палаты мер и весов.
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16.09.2020 11:21 Відповісти
Божа роса жовтого кольору.
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16.09.2020 11:21 Відповісти
Да. Если споймали на взятке - выкручивайся как можешь, неси всякую херню зетипиллам, они поверят.
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16.09.2020 11:23 Відповісти
Это все что нужно знать о совести зеленых гнид
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16.09.2020 11:23 Відповісти
Получается слуги урода на только взяточники но и кидалы иностранных инвесторов?
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16.09.2020 11:23 Відповісти
"Мікроб" зробив "реверанс" перед "інфузорією"... Вона ж - "багатоклітинна"...
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16.09.2020 11:25 Відповісти
типа оправдался? ))))
подумаешь взятка ...обыденность! и потом... лопухнулся ж взяткудающий ))) дважды! сначала не тому лошаре дал... а потом - давал за невыполненное обещание )))) (еще и попались!))))
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16.09.2020 11:27 Відповісти
"Мы самолет не сбивали, но они итак там уже все мертвые летели."
"Пьяным не был, пустую бутылку из-под водки на предприятие не приносил."
"Взятку не брал. То за что не брал уже не актуально".
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Украл машину,покатался-закончился бензин.Кража уже не актуальна.
Браво,зеленая мразь.
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16.09.2020 11:36 Відповісти
Надеюсь Качура не отправдывает взяточников ?

Блин, КАКИЕ ДОХОДЫ могут потерять депутаты от взяток за лоббирование законов !
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Впевнений що нордеп качура навіть не читав проект закону 2207-1.Нічого поганого там не має (звісно крім скандальних правок). Питання управління відходами стоїть дуже гостро. По всій Україні курсують фури з львівським сміттям. Фактично вивозять на районні / сілські смітєзвалища хоча видалення відходів без сортування фактично заборонене. Але це стосується не тільки львівського сміття , але і всіх відходів які утворюються в Україні. Навіть не говорю про небезпечні... Тобто засрались сильно!!!!!
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Кстати, об "уважении" к "СМИ": "Порох и свинарчуки все украли", ""Корсары" простреливаются", а вот в случае с Юрченко этот уверенный тон куда-то исчез и появилось "...НАБУ якобы разоблачило...".
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16.09.2020 11:33 Відповісти
Получается кредитование.
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16.09.2020 11:34 Відповісти
Относительно Зеленского мы все микробы, - депутат от "СН" Качура. За такие слова я бы на месте Зе повысил Качуру в звании до грибка. Или даже до инфузории...!
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16.09.2020 11:38 Відповісти
каждый микроб..по зернышку...и весь Зедвор в дерьме
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16.09.2020 11:41 Відповісти
на паавторное чтениее? Что опять нужно за комитет Юрченку платить? А уже заплаченное вернут? или засчитают в общую сумму плюшек?
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16.09.2020 11:40 Відповісти
Так же, как и госдолжности, после "плёнок дЕрмака"
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16.09.2020 11:43 Відповісти
Скажите, кого либо интересует мнение зе микроба?
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16.09.2020 11:55 Відповісти
не "якобы получил", а ПОЛУЧИЛ, тварь такая!
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16.09.2020 11:55 Відповісти
Отак и давай, ни законопроекта, ни денег. Нашли с кем связываться. Ну, ни на ........ не способны.
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16.09.2020 11:57 Відповісти
У них каждый день такая "актуальность".
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16.09.2020 12:14 Відповісти
братана вытягиваем
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16.09.2020 13:10 Відповісти
Скажи, опаріш из отряда членоголовіх микробов Шмаркли, а "якобі взятка" тоже якобі потеряла якобі свою силу!:
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16.09.2020 14:18 Відповісти
Мало того, що хабарники, та ще і шахраї!
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16.09.2020 14:32 Відповісти
"Законопроект, за поправки к которому Юрченко якобы получил взятку, потерял актуальность,". придётся возвращать взятку! юрченко, не пропил ещё взятку???
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16.09.2020 15:43 Відповісти
Мнение микроба украинцев не интересует!!!
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16.09.2020 17:32 Відповісти
Це така відмазка? Українці, ви реагуєте хоч на щось?
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16.09.2020 19:05 Відповісти
А у меня вопрос кто-то обратил внимание Розенблата когда сцапали там тоже сумма была 200 тыс зеленых. Походу это такая такса в верховной Зраде за законопроэкты.
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16.09.2020 19:13 Відповісти
 
 