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ТСК (370) ПВК Вагнер (1534) Рахманін (137) Голос партія (512)

"Голос" зареєстрував проєкт постанови про ТСК щодо можливого зриву "вагнерівської операції", - Рахманін

Фракція "Голосу" зареєструвала в парламенті проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливого зриву "вагнерівської операції".

Про це повідомив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії, яка має розплутати загадкову історію навколо "вагнерівців", зареєстрований. Фракція "Голос" виконала свою обіцянку. Головою ТСК буде наш колега Роман Костенко. Спеціально для тих, хто показово дбає про збереження державних секретів: зберігати таємницю й захищати брехню - різні речі", - написав Рахманін.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

Голос зареєстрував проєкт постанови про ТСК щодо можливого зриву вагнерівської операції, - Рахманін 01

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Топ коментарі
+5
Зе казав ніякого зриву не було"Голос" зарегистрировал проект постановления о ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции", - Рахманин - Цензор.НЕТ 3804
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16.09.2020 11:24
+3
Скажут"неначаси"-закон про пластиковые пакеты-важнее.
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16.09.2020 11:26
+2
А хіба цей "голос" ще не розпустили?
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16.09.2020 11:24
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А хіба цей "голос" ще не розпустили?
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16.09.2020 11:24 Відповісти
Зе казав ніякого зриву не було"Голос" зарегистрировал проект постановления о ВСК по возможному срыву "вагнеровской операции", - Рахманин - Цензор.НЕТ 3804
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16.09.2020 11:24 Відповісти
Скажут"неначаси"-закон про пластиковые пакеты-важнее.
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16.09.2020 11:26 Відповісти
Разве это голос? Скорее - гундолос...
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16.09.2020 11:25 Відповісти
Шептун.
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16.09.2020 11:48 Відповісти
Кто ещё не пиарился на этом вбросе?
Почему молчит юуля?
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16.09.2020 11:28 Відповісти
юля болеет, этого пока хватает
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16.09.2020 11:36 Відповісти
Имейте совесть. Как бы ни относится к Тимошенко, но она сейчас болеет, у неё ковид, проходит тяжело.
Ей можно только пожелать выздоровления без последствий для организма,а не изгаляться сейчас тут в коментах.
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16.09.2020 11:45 Відповісти
А я від доволі впливової і відомої людини, знайомої з Юлею особисто, чув що Юлі невдало зробили пластику. Тепер чекати поки підгоїться і переробляти.
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16.09.2020 11:51 Відповісти
Это выглядит примерно так: Борман Штирлицу: Штирлиц, нам нужно создать следственную группу по утечке секретной информации из нашего ведомства. Но это невозможно без согласия вашей радистки Кэт. Надеюсь вы сможете ее уговорить.
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16.09.2020 11:34 Відповісти
шота я не понял, какой Рахманин, а где патриоты?? я имею ввиду настоящие??
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16.09.2020 11:36 Відповісти
Какой операции? ФСБ по дискредитации Зеленского?
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16.09.2020 11:53 Відповісти
после слива инфы кацапам по делу вагнеровцев, зебил, баканов и дерьмак заработали себе пожизненный срок. прислуги и жоппоблок могут как-угодно выгораживать зеленое дерьмо сейчас, но крайний срок 2025-й когда эти три черта пойдут жрать зону.
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16.09.2020 11:55 Відповісти
Та ты шо!
Это была первая в мировой практике спецоперация по захвату сразу 33 головорезов, вычлененых из других 200 пассажиров лайнера торсионными лучами и обездвиженных посылами биоэнергии самого кашперовского.
Моссад тихо курит в сторонке!
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16.09.2020 12:01 Відповісти
Це тільки мені одному здається, що недільна стаття про одкровенні Маші Фокіної спрямована на відвертання уваги про створення/нестворення ТСК по справі "вагнерівців"
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16.09.2020 12:18 Відповісти
як і висери, подібні до тих, що над тобою.
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16.09.2020 12:25 Відповісти
та нехай буде... мало чим допоможе - але нехай.
Тільки вулиця може примусити 73/43%мікробів прийняти якесь рішення. І ще те питання - яке саме...
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16.09.2020 12:24 Відповісти
Нечем занятся "НедоГОЛОСУ" в Верховной Раде?
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17.09.2020 01:15 Відповісти
 
 