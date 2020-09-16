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Шойгу приїхав до Мінська обговорювати військове співробітництво Білорусі та РФ

Шойгу приїхав до Мінська обговорювати військове співробітництво Білорусі та РФ

Делегація Міноборони РФ на чолі з міністром Сергієм Шойгу прибула до Мінська для обговорення питань двостороннього військового співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Интерфаксу" в Міноборони Білорусі.

"До Мінська з робочим візитом прибула російська військова делегація на чолі з Сергієм Шойгу", - повідомило Міноборони.

"Мета візиту - обговорення питань двостороннього військового співробітництва Білорусі та Росії", - сказали у відомстві.

Нагадуємо, 8 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення тактичних навчань "Слов'янське братство" спільно з російськими та сербськими військами.

Також читайте: Міноборони РФ повідомило про ще одні навчання в Білорусі

Вдень 14 вересня Лукашенко і Путін зустрілися в Сочі. Це була їхня перша зустріч з моменту президентських виборів, які відбулися в Білорусі 9 серпня. На них, за даними ЦВК, впевнену перемогу здобув Лукашенко, але опозиція не погодилася з результатами, після чого в країні почалися масові акції протесту. В Євросоюзі і США заявили, що вибори не були вільними і справедливими.

Зустріч Путіна і Лукашенка тривала понад чотири години. За її підсумками вони не робили заяв для преси. Перед початком переговорів вони провели короткий діалог перед камерами - в ході нього, зокрема, стало відомо про намір Путіна виділити Білорусі кредит. Путін також заявив, що підтримує пропозицію Лукашенка внести зміни в білоруську конституцію.

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Топ коментарі
+3
Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 821
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16.09.2020 11:32
+2
Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 7080
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16.09.2020 11:32
+2
Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу с кем собирается обсуждать вопросы, с самозванцем, который захватил власть и которого никто не признает. Который завтра будет бежать с Белорусии
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16.09.2020 11:36
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Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 3125
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 821
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16.09.2020 11:32 Відповісти
Это типа как жуков - завалить мясом и залить кровью ответственный участок.
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16.09.2020 11:29 Відповісти
Кожугетович прямо из Минска будет руководить расиянскими карателями по загону белорусов в стойло бсср. Как это знакомо...
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16.09.2020 11:31 Відповісти
Шойгу приехал в Минск обсуждать военное сотрудничество Беларуси и РФ - Цензор.НЕТ 7080
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16.09.2020 11:32 Відповісти
***** Білорусь не відпустить. Палюбому.
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16.09.2020 11:33 Відповісти
Твої бажання, то тільки твої бажання.
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16.09.2020 11:35 Відповісти
Побачиш.
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16.09.2020 11:44 Відповісти
Ну что там,беларусы....Цветочков хватило?))
Петь песенки плясать не устали?))
Прощать ментов за избиения,изнасилования,убийства,за пропавших без вести нравиться?))
Ну тогда жрите теперь,только не обляпайтесь.
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16.09.2020 11:35 Відповісти
Лахта, там все тільки ПОЧИНАЄТЬСЯ.
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16.09.2020 11:36 Відповісти
Лахта,это тот свинарник где ты живёшь,дурень?
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16.09.2020 11:42 Відповісти
Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу с кем собирается обсуждать вопросы, с самозванцем, который захватил власть и которого никто не признает. Который завтра будет бежать с Белорусии
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16.09.2020 11:36 Відповісти
в тему, гарна новина: "...первая группа десантников из 16-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Великобритании прибыла к месту проведения учений на военно-транспортных самолетах и высадилась парашютным способом."
"..это была только первая группа, а 16-17 сентября прибудут и остальные группы, задействованные в учениях."
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16.09.2020 11:36 Відповісти
Стратеги літають, десантники висаджуються... невже НАТО, накінець, все таки захопить Україну?)
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16.09.2020 11:46 Відповісти
мы бы от радости тысячи рабов в трусиках принесли бы в жертву, да что угодно, лишь бы такое случилось))))
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16.09.2020 20:03 Відповісти
Америка - Успокой Шаманов Диких!!!!
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16.09.2020 11:39 Відповісти
Враг нависает с севера.
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16.09.2020 11:40 Відповісти
Takije debyli kak Soigu zria nebudet jexat.Ecio voruzenyje vtiuxajet za miliard iz tex sto raska otdolzyla im pod 5 raz doroze procentami cem MVF.Jesli xoces byt nicem togda nado druzyt s raskoj
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16.09.2020 11:40 Відповісти
Ну вот это уже конкретика!
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16.09.2020 11:50 Відповісти
Ну что, сябры, ждите вежливых человечков, бесстрашно и самоотверженно защищающих "братский народ" от огалделых фашистов.
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16.09.2020 11:54 Відповісти
от литвинсокго языка уже "защитили" пчти на 100 % , теперь и за Нацию возмуться((
как говорит Лина Костенко, нации не умирают (внезапно) от инфаркта - сначала у них забирают Мову ((((
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16.09.2020 20:02 Відповісти
Одно из условий Путина интеграция белорусской армию в де факто в российскую по примеру Южно Осетинской " армии". Дополнительное расположение баз непосредственно из российских частей на территории Беларуси, по факту передача командования вооруженными силами " союзного государства" в подчинение Шойгу.
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16.09.2020 12:18 Відповісти
Приехали...
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16.09.2020 12:59 Відповісти
руководить вс союзной губернии
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16.09.2020 13:03 Відповісти
балканские цыгане ну ни как не славяне!! заодно ПГМ-нутые шовинисты, чет ники тоже тчо фашисты!! так тчо с ними кто проводит совместные цчения понятно все...
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16.09.2020 20:00 Відповісти
 
 