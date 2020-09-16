Шойгу приїхав до Мінська обговорювати військове співробітництво Білорусі та РФ

Делегація Міноборони РФ на чолі з міністром Сергієм Шойгу прибула до Мінська для обговорення питань двостороннього військового співробітництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Интерфаксу" в Міноборони Білорусі.

"До Мінська з робочим візитом прибула російська військова делегація на чолі з Сергієм Шойгу", - повідомило Міноборони.

"Мета візиту - обговорення питань двостороннього військового співробітництва Білорусі та Росії", - сказали у відомстві.

Нагадуємо, 8 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення тактичних навчань "Слов'янське братство" спільно з російськими та сербськими військами.

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Вдень 14 вересня Лукашенко і Путін зустрілися в Сочі. Це була їхня перша зустріч з моменту президентських виборів, які відбулися в Білорусі 9 серпня. На них, за даними ЦВК, впевнену перемогу здобув Лукашенко, але опозиція не погодилася з результатами, після чого в країні почалися масові акції протесту. В Євросоюзі і США заявили, що вибори не були вільними і справедливими.

Зустріч Путіна і Лукашенка тривала понад чотири години. За її підсумками вони не робили заяв для преси. Перед початком переговорів вони провели короткий діалог перед камерами - в ході нього, зокрема, стало відомо про намір Путіна виділити Білорусі кредит. Путін також заявив, що підтримує пропозицію Лукашенка внести зміни в білоруську конституцію.