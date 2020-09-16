"Мінер", який зірвав понад 100 судових засідань у Києві, засуджений на 4,5 роки позбавлення волі, - прокуратура

За результатами підтримки публічного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури № 5 судом засуджений до позбавлення волі чоловік за фактами здійснення помилкових повідомлень про "замінування" (ч .ч. 1, 2 ст. 259 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва в Facebook.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2018 по березень 2019 року до правоохоронних органів надійшло декілька неправдивих повідомлень про "замінування" приміщення Оболонського районного суду міста Києва, за наслідками яких було зірвано понад 100 судових засідань.



У ході досудового розслідування, яке проводилося місцевою прокуратурою спільно з Оболонським управлінням поліції та Лівобережним відділом МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, особу "мінера" вдалося встановити.



Ним виявився неодноразово судимий квартирний крадій, обвинувальний акт щодо якого перебуває на розгляді в Оболонському районному суді міста Києва. Шляхом "замінування" суду чоловік намагався відтягнути призначення йому покарання.

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Вироком Подільського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено остаточне покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.





