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Київ (19120) мінування (1214) прокуратура (3633) суд (11502)

"Мінер", який зірвав понад 100 судових засідань у Києві, засуджений на 4,5 роки позбавлення волі, - прокуратура

За результатами підтримки публічного обвинувачення прокурорами Київської місцевої прокуратури № 5 судом засуджений до позбавлення волі чоловік за фактами здійснення помилкових повідомлень про "замінування" (ч .ч. 1, 2 ст. 259 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Києва в Facebook.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2018 по березень 2019 року до правоохоронних органів надійшло декілька неправдивих повідомлень про "замінування" приміщення Оболонського районного суду міста Києва, за наслідками яких було зірвано понад 100 судових засідань.

У ході досудового розслідування, яке проводилося місцевою прокуратурою спільно з Оболонським управлінням поліції та Лівобережним відділом МРВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, особу "мінера" вдалося встановити.

Ним виявився неодноразово судимий квартирний крадій, обвинувальний акт щодо якого перебуває на розгляді в Оболонському районному суді міста Києва. Шляхом "замінування" суду чоловік намагався відтягнути призначення йому покарання.

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Вироком Подільського районного суду міста Києва з урахуванням позиції прокурора зловмисника визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено остаточне покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Мінер, який зірвав понад 100 судових засідань у Києві, засуджений на 4,5 роки позбавлення волі, - прокуратура 01

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А тюрьму может заминировать ?
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16.09.2020 11:41 Відповісти
почему он не сорвал заседание по себе?
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16.09.2020 16:19 Відповісти
хорошая форма протеста\троллинга\терроризма - через звонки.
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16.09.2020 11:49 Відповісти
"Минер", сорвавший более 100 судебных заседаний в Киеве, осужден на 4,5 года лишения свободы, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9576
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16.09.2020 11:49 Відповісти
Зірвав засідання суду - став співучасником справи яку зірвав. Було би справедливо.
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16.09.2020 12:03 Відповісти
От так и живём ...а вот когда будут сидеть коррумпированные судьи непонятно ..
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16.09.2020 12:12 Відповісти
 
 