Жодну бойову військову частину скорочено не буде, в мережі поширюють фейкову інформацію, - Генштаб ЗСУ

У мережі з'явилася інформація про нібито скорочення війська. У Генштабі ЗСУ заявили, що інформація про скорочення війська не відповідає дійсності і назвали це класичним фейком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

В Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України заявили, що в ЗСУ триває трансформація системи управління за стандартами НАТО, зокрема в частині перерозподілу функцій і усунення їхнього дублювання між органами військового управління, набуття ними можливостей у новому структурному форматі.

Крім того, виконується рішення щодо поетапного приведення штатної чисельності війська у відповідність до визначеної законодавством України чисельності. Наразі чисельність війська майже максимальна – 250 тис. осіб, а штатна чисельність – значно більша (у попередні роки було створено чимало нових військових частин). Значна розбіжність між штатною чисельністю війська та наявною чисельністю особового складу не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин, впливає на розвиток спроможностей ЗСУ загалом.

У Генштабі зазначають, що тому необхідно провести певні заходи, щоб збалансувати штатну чисельність із чисельністю війська, визначеною законом.

Читайте також: У ЗСУ служать 29 тис. жінок, 10 тис. мають статус учасника бойових дій, - Міноборони

"У проведених та запланованих організаційних заходах щодо оптимізації (зменшення) штатної чисельності не було і не буде скорочено жодної бойової військової частини та не буде допущено зниження їх боєздатності. Після втілення в життя певних рішень щодо структурних змін у підрозділах чисельність війська не зменшиться, жоден бойовий підрозділ не може бути скорочений", - йдеться в повідомленні.

"Цього року відповідно до запланованих організаційних заходів буде зменшена штатна чисельність війська більше ніж на 20 тис. посад. Звертаємо увагу не списочна, а штатна. При цьому, ще раз наголошуємо, не буде скорочено жодної бойової частини та не буде допущено зниження їх боєздатності. Заплановані заходи насамперед стосуються не бойових військових частин, зокрема частин забезпечення, обслуговування та навчальних центрів (йдеться про скорочення вакантних посад)", - додали в Генштабі.

Також читайте: У навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" на півдні України візьмуть участь військові підрозділи збройних сил США та Великої Британії, - Генштаб ЗСУ