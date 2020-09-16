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армія (3741) Генштаб ЗС (6064) скорочення (194) фейк (732) ЗСУ (7197)

Жодну бойову військову частину скорочено не буде, в мережі поширюють фейкову інформацію, - Генштаб ЗСУ

Жодну бойову військову частину скорочено не буде, в мережі поширюють фейкову інформацію, - Генштаб ЗСУ

У мережі з'явилася інформація про нібито скорочення війська. У Генштабі ЗСУ заявили, що інформація про скорочення війська не відповідає дійсності і назвали це класичним фейком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

В Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України заявили, що в ЗСУ триває трансформація системи управління за стандартами НАТО, зокрема в частині перерозподілу функцій і усунення їхнього дублювання між органами військового управління, набуття ними можливостей у новому структурному форматі.

Крім того, виконується рішення щодо поетапного приведення штатної чисельності війська у відповідність до визначеної законодавством України чисельності. Наразі чисельність війська майже максимальна – 250 тис. осіб, а штатна чисельність – значно більша (у попередні роки було створено чимало нових військових частин). Значна розбіжність між штатною чисельністю війська та наявною чисельністю особового складу не дозволяє досягти необхідної злагодженості підрозділів, суттєво знижує боєздатність військових частин, впливає на розвиток спроможностей ЗСУ загалом.

У Генштабі зазначають, що тому необхідно провести певні заходи, щоб збалансувати штатну чисельність із чисельністю війська, визначеною законом.

Читайте також: У ЗСУ служать 29 тис. жінок, 10 тис. мають статус учасника бойових дій, - Міноборони

"У проведених та запланованих організаційних заходах щодо оптимізації (зменшення) штатної чисельності не було і не буде скорочено жодної бойової військової частини та не буде допущено зниження їх боєздатності. Після втілення в життя певних рішень щодо структурних змін у підрозділах чисельність війська не зменшиться, жоден бойовий підрозділ не може бути скорочений", - йдеться в повідомленні.

"Цього року відповідно до запланованих організаційних заходів буде зменшена штатна чисельність війська більше ніж на 20 тис. посад. Звертаємо увагу не списочна, а штатна. При цьому, ще раз наголошуємо, не буде скорочено жодної бойової частини та не буде допущено зниження їх боєздатності. Заплановані заходи насамперед стосуються не бойових військових частин, зокрема частин забезпечення, обслуговування та навчальних центрів (йдеться про скорочення вакантних посад)", - додали в Генштабі.

Також читайте: У навчаннях "Об'єднані зусилля-2020" на півдні України візьмуть участь військові підрозділи збройних сил США та Великої Британії, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+13
а про целую часть нпикто и не писал. писали что вы уроды 60 тысяч ВСУ сокращаете. естественно не в одной в/ч. а в целом. там сотню, там тысячу.
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16.09.2020 12:05
+8
громким заявлениям - грош цена.
вспомните, как отбрехивались по "вагнеровцам" ???
не было... не знаем... а потом оказалось??? было-знали-сдали!!!
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16.09.2020 12:04
+7
Уже зебилы выкатили проект бюджета 2021. зеленая обезьяна получила полмиллиарда прибавки, аваковские мусора получили +4млрд по сравнению с 2020, а военным ничего не прибавили, и ветеранские льготы наоборот урезали. А вы говорите, что зеленский и его шобла не враги страны! Враги, еще какие!
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16.09.2020 12:12
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Если верить ГШ, то у нас перемирие с Московией. И военных действий не идёт очень долго.
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16.09.2020 12:33 Відповісти
Військові частини не скоротять а чисельність особового складу зменшать до втрати боєздатності.
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16.09.2020 12:24 Відповісти
Вот. А не боевые части уже можно и тогой...
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16.09.2020 12:35 Відповісти
"ДБР і клістрони" - Шикарно !
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16.09.2020 12:25 Відповісти
громким заявлениям - грош цена.
вспомните, как отбрехивались по "вагнеровцам" ???
не было... не знаем... а потом оказалось??? было-знали-сдали!!!
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16.09.2020 12:04 Відповісти
а про целую часть нпикто и не писал. писали что вы уроды 60 тысяч ВСУ сокращаете. естественно не в одной в/ч. а в целом. там сотню, там тысячу.
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16.09.2020 12:05 Відповісти
Чтобы не было фейков, надо самостоятельно и весьма активно информировать пипл о своих новостях, а не потом опровергать и объяснятся
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16.09.2020 12:05 Відповісти
Зебилов послушай и сделай вывод ..все наоборот.
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16.09.2020 12:05 Відповісти
Разумеется никто их сокращать не будет.
Просто создадут такие "условия труда", что они САМИ УВОЛЯТСЯ!
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16.09.2020 12:08 Відповісти
Они уже увольняются!
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16.09.2020 12:36 Відповісти
За каждым контрактником ходят и ноют чтобы оставались, любыми путями в том числе и обманными, делают все чтобы солдаты оставались в строю.
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16.09.2020 14:18 Відповісти
ну так зэ-ленео НЕдоразумение хвалит врага а солдат оставляет под обстрелом без оружия, даже готово снять штаны перед пу привести врага осматривать позиции
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16.09.2020 16:33 Відповісти
Уже зебилы выкатили проект бюджета 2021. зеленая обезьяна получила полмиллиарда прибавки, аваковские мусора получили +4млрд по сравнению с 2020, а военным ничего не прибавили, и ветеранские льготы наоборот урезали. А вы говорите, что зеленский и его шобла не враги страны! Враги, еще какие!
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16.09.2020 12:12 Відповісти
Всі в/ч, в т.ч. допоміжні - а, тим більше, ті, які знаходяться вздовж всього білоруського, російського та придністровського кордону - всі ці в/ч є бойовими! Вони всі - на бойовому чергуванні в умовах війни!
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16.09.2020 12:13 Відповісти
"Ни одна боевая воинская часть сокращена не будет, в сети распространяют фейковую информацию, - Генштаб ВСУ" - брехня - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/privatni-armiji-v-ukrajini-zelenskiy-vistupiv-za-novini-ukrajini-50092574.html#_blank Зеленський виступив за приватні армії в Україні
- будет вместо ВСУ армия Коломойского, армия Пинчука, армия Фирташа и т.д., но они за Украину воевать не будут.
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16.09.2020 12:18 Відповісти
Ви ж самі повідомляли, що скорочуєте штатну чисельність ЗСУ, яка мала б поповнюватись за рахунок мобілізованих. Що ж ви ****.те. В разі мобілізації, куди ви мобілізованих будете направляти?
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16.09.2020 12:18 Відповісти
На полигонах правобережной Украины есть даже польско-литовский батальон...Крысы Мапвзолейные а преподают обучат там наших солдат высшие офицеры НАТО....а вы думаете зря над Украиной летают Бомберы Б-52? стадо Мавзолейное вы болваны....
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16.09.2020 12:19 Відповісти
Балаболописец напомни где ты такое увидело?
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16.09.2020 12:22 Відповісти
Генштабу ВСУ верить -себя не уважать!
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16.09.2020 12:32 Відповісти
Украина получила статус особого партнера НАТО...Быдло Мавзолейные вы НИКТО и звать вас Белорусь екпленная Плешивым Мудаком...
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16.09.2020 12:32 Відповісти
Над Крымом кружляют самолеты-разведчики НАТО,причем один из них просматривает все до УРАЛА....включая мобильную и любу.ю другую связб в инете...Вайберы ватсапы и прочую Туфту...вам не страшно?
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16.09.2020 12:40 Відповісти
20000 тысяч это четыре ,пять бригад.Численность развернута по штатам военного времени,я так понял у нас уже мир и заполнять вакансии нет необходимости? Зарплату военнослужашим при зедебилах не поднимали не на гривну! В следующем году ,при таком подходе ,образуется еще 30000 вакансий,которые то же оптимизируют.
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16.09.2020 13:09 Відповісти
Бо вже скоротили і немає чого скорочувати?
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16.09.2020 14:25 Відповісти
 
 