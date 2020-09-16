За добу в Києві виявили 356 випадків COVID-19, вісім людей померли, - Кличко

Підтверджених випадків COVID-19 у столиці вже 18 070.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу виявили 356 хворих. Вісім людей померли. Всього коронавірус забрав життя 291 киянина. А підтверджених випадків COVID-19 у столиці вже 18 070", - зазначив мер Києва.

Серед захворілих: 184 жінки віком від 18 до 76 років, 15 дівчаток віком від 2 до 15 років. А також 139 чоловіків віком від 18 до 83 років, а також 18 хлопчиків віком від 1 до 16 років.

Захворіли також 8 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 134 людини. Загалом коронавірус побороли 5519 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 74, Дніпровському - 66, Деснянському районі - 45 випадків.

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