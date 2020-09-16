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Житомирщина (1234) Нацполіція (14879) смерть (6708) вбивство (3032)

Труп чоловіка зі зв'язаними руками дістали з дна затопленого кар'єру в Коростені, - поліція

Труп чоловіка зі зв'язаними руками дістали з дна затопленого кар'єру в Коростені, - поліція

Поліцейські розслідують вбивство чоловіка, тіло якого зі зв'язаними руками щонайменше тиждень пролежало на дні затопленого кар'єру в Коростені Житомирської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

Кілька днів тому поліцейські отримали повідомлення про підозрілий пакет на дні затопленого кар'єру. Вони звернулися до водолазів, і ті обстежили водоймище.

"Водолази виявили та підняли на берег замотане у ряднину та зв’язане тіло чоловіка. Нині ми працюємо над встановленням його особи. За попереднім висновком фахівців, труп пролежав у воді щонайменше тиждень", - розповів начальник Коростенського відділу поліції Дмитро Гаращенко.

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Слідчі порушили справу за статтею "умисне вбивство" і призначили експертизу, яка дозволить з'ясувати причину смерті чоловіка.

"Також тривають заходи щодо встановлення його особи. На вигляд чоловікові 40-50 років, зріст 187 см, волосся русяве, коротке", - сказано в повідомленні поліції.

Поліцейські закликають всіх, хто володіє будь-якою інформацією про те, що трапилося, звернутися за телефоном "102" або безпосередньо до Коростенського відділу поліції.

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бррр грустно..убийство увы не бывает красивым..
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16.09.2020 12:18 Відповісти
Короновирус .
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16.09.2020 12:20 Відповісти
Труп мужчины со связанными руками достали со дна затопленного карьера в Коростене, - полиция - Цензор.НЕТ 8907а может ???
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16.09.2020 12:21 Відповісти
Для детей: Как общатся с иноками ?
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16.09.2020 12:51 Відповісти
За Христа и за детей до смерти, бой...
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16.09.2020 12:53 Відповісти
Карьеры глубокие, как на глубине даже 10 метров смогли увидеть пакет??
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16.09.2020 12:59 Відповісти
Может видел кто процесс.
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16.09.2020 13:49 Відповісти
Как правило в них обычно чистая вода.
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16.09.2020 16:16 Відповісти
 
 