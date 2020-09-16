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Зеленський (22416) опитування (1853) рейтинг (1622)

Названі політики і керівники відомств, які негативно впливають на рейтинги влади, - опитування "Рейтингу"

Названі політики і керівники відомств, які негативно впливають на рейтинги влади, - опитування

Дії ключових політиків, а також керівників відомств у більшості своїй негативно впливають на рейтинги влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".

Так, оцінюючи вплив ключових політиків / керівників відомств на рейтинги влади, респонденти відносно краще оцінили роботу Голови Верховної ради Д.Разумкова – 25% вважають, що його діяльність позитивно впливає на популярність діючої владної команди, стільки ж – протилежної думки. 18% вважають, що його робота не має впливу на ці показники, 32% – взагалі не змогли відповісти.

Стосовно інших ключових політиків думки респондентів склалися наступним чином.

13% опитаних вважають, що діяльність Прем’єр-міністра Д.Шмигаля позитивно впливає на рейтинги влади, 32% – протилежної думки. 13% опитаних вважають, що діяльність Міністра внутрішніх справ А.Авакова позитивно впливає на рейтинги влади, 41% – протилежної думки. 10% опитаних вважають, що діяльність керівника Офісу Президента А.Єрмака позитивно впливає на рейтинги влади, 32% – протилежної думки. 8% опитаних вважають, що діяльність голови фракції партії "Слуга народу" у парламенті Д.Арахамії позитивно впливає на рейтинги влади, 28% – протилежної думки. Лише 6% вважають, що діяльність Генерального прокурора І.Венедіктової та директора НАБУ А.Ситника позитивно впливає на рейтинги влади, третина – протилежної думки.

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Названі політики і керівники відомств, які негативно впливають на рейтинги влади, - опитування Рейтингу 01

Опитування Соціологічної групи Рейтинг був проведений 3-6 вересня 2020 р ньому брали участь жителі України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.

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Топ коментарі
+14
це не правдива інформація, де в списку сам віслюк рейтингович? Ганьба на ногах, дякуюдужедякую мікроби.
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16.09.2020 12:23
+10
А Клоуна забыли?
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16.09.2020 12:22
+9
это шо, враги народа?
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16.09.2020 12:21
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это шо, враги народа?
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16.09.2020 12:21 Відповісти
Названі політики і керівники відомств, які негативно впливають на рейтинги влади, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3757Названі політики і керівники відомств, які негативно впливають на рейтинги влади, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6992
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16.09.2020 13:23 Відповісти
Вороги Урода.
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16.09.2020 16:09 Відповісти
Вороги Урода.
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16.09.2020 16:10 Відповісти
Сча начнут выходить из окон верхних этажей... Прям по списку...
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16.09.2020 12:21 Відповісти
Тогда в список стоит внести Зеленского..
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16.09.2020 12:46 Відповісти
Аваков потопив Пороха, потопить і зелених
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16.09.2020 12:22 Відповісти
біда в тому, що ми вже знаємо, що таке Аваков, але й не сумніваюсь, що знайдуть тільки ще гіршого... Ось, чому краще менше зло...
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16.09.2020 13:28 Відповісти
Странная логика. Сидеть в г.вне и убеждать всех, что везде еще хуже....
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16.09.2020 13:41 Відповісти
https://censor.net/ua/user/377244, навіщо мені знати про твої вподобання?

А взагалі то, мною перефразовано притчу та констатовано факт "підбору" Зе!білів...
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16.09.2020 14:06 Відповісти
А Клоуна забыли?
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16.09.2020 12:22 Відповісти
це не правдива інформація, де в списку сам віслюк рейтингович? Ганьба на ногах, дякуюдужедякую мікроби.
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16.09.2020 12:23 Відповісти
що ще раз підтверджує істину, що ці "рейтинги" - явно замовні.
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16.09.2020 12:43 Відповісти
шо-шо??? что-то там может давать положительное? разве что анализы на алкоголь и наркоту
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16.09.2020 12:23 Відповісти
Зашебись 🤣🤣🤣
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16.09.2020 12:24 Відповісти
Короче Ермака Арахамию и Венедиктову - в мусорный бак . У них низкий процент положительных отзывов
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16.09.2020 12:24 Відповісти
зебилов опять дизлайкнули
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16.09.2020 12:29 Відповісти
Рейтинг, так званого презЕдента Зе , станом на початок вересня складає 29 % серед тих, хто визначився та піде на вибори
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16.09.2020 12:29 Відповісти
Важко відповісти. Я палітікай не інтєрісуюсь.
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16.09.2020 12:30 Відповісти
А де ЗЕлена риптилія ЗеБлазень ? Невже його дії не впливають на партію олігархів та Каломойської прислуги?
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16.09.2020 12:33 Відповісти
"Важко відповісти" - це партія любітєлєй калбаси по 2.20.
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16.09.2020 12:36 Відповісти
Кто?... Кто?...
КТО, те 18-22%% которые считают, что премьер, министр МВД, руководитель партии, руководитель фракции, глава НБУ, ... - НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ на рейтинги неЛОХа и партии монобольшинства - "Слуг"?!!
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16.09.2020 12:37 Відповісти
так это же микробы))))
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16.09.2020 12:58 Відповісти
а шкарлет где?
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16.09.2020 13:44 Відповісти
''Головна'' проблема України з того часу, як зеленський став президентом, це його рейтинг. Та хай йому грець, цьому рейтингу. Соромно вже за Україну.
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16.09.2020 18:58 Відповісти
 
 