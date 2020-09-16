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ВР (14814) Горбаль (15) НБУ (10158)

Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля

Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього

Верховна Рада підтримала проєкт постанови №4077 "про зміни в складі Ради Національного банку України".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 249 нардепів.

Постановою пропонується звільнити Ричаківську Віру Іванівну з посади члена Ради Національного банку України у зв'язку із закінченням терміну її повноважень і призначити членом Ради Національного банку України Горбаля Василя Михайловича.

Василь Горбаль в 2007-21010 роках був народним депутатом "Партії регіонів" і очолював київську організацію цієї партії.

З квітня по грудень 2010 року був головою Львівської обласної державної адміністрації.

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Крім цього, Горбаль уже двічі був членом Ради НБУ, а також був співвласником і почесним президентом "Укргазбанку".

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Топ коментарі
+15
"новые" всё лица
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16.09.2020 12:24
+11
чергове нове тупе ригівське іпло...
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16.09.2020 12:26
+8
Вон сколько
Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля - Цензор.НЕТ 4639
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16.09.2020 12:43
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"новые" всё лица
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16.09.2020 12:24 Відповісти
Хочу напомнить,что Алексей Гончаренко был главой ПР в Одессе и одесской области.И в своё время на бигбордах грозился ,что "Мы уважать себя заставим".Это по поводу второго государственного языка.
Ныне Гончаренко щирий украинец.Да и Порошенко был вроде основателем ПР. А теперь...
Так что назначение бывшего регионала Горболя можно расценить как положительное явление.Мол человек осознал и сейчас будет трудится во благо Украины,как вышеупомянутые двое
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16.09.2020 14:28 Відповісти
новіє ліца )))) тільки лисохо довбо!**** не достає.
Рада уволила из Совета НБУ Рычакивскую и назначила бывшего "регионала" Горбаля - Цензор.НЕТ 6918
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16.09.2020 12:25 Відповісти
чергове нове тупе ригівське іпло...
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16.09.2020 12:26 Відповісти
Щас у зеленых пердаки рванут. Марина Порошенко возглавит команду ЕС на выборах в Киевраду
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16.09.2020 12:32 Відповісти
Блазень уже не знает как насолить Украине всех регианалов возвращает.
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16.09.2020 12:32 Відповісти
Этот народ заслуживает такой жизни.
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16.09.2020 12:49 Відповісти
Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля - Цензор.НЕТ 6919
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16.09.2020 12:37 Відповісти
Дефицит кадров ,дайте мне их кричал Зеленский журналистам на пресконференции
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16.09.2020 12:41 Відповісти
Вон сколько
Рада звільнила з Ради НБУ Ричаківську і призначила колишнього "регіонала" Горбаля - Цензор.НЕТ 4639
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16.09.2020 12:43 Відповісти
З сябров сміємось?
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16.09.2020 12:46 Відповісти
И не только над сябрами, но и над зебобиками.
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16.09.2020 12:50 Відповісти
Зебилы разрушили независимость Нацбанка, за 2 месяца уронили курс гривны на полтора пункта по отношению к доллару, с 26,5 идо 28, наши деньги обесценились, а клоуны говорят, что это чудесно. Стоит ли удивляться, что для дестабилизации финансовой системы Украины Нацбанк накачивают людьми, которые верно служили Януковичу.
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16.09.2020 12:47 Відповісти
После того,как рада отменила справку о судимости для кандидатов , "добро пожаловать" Виктор Федорович и его окружение.
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16.09.2020 12:48 Відповісти
Всё нармальна, это новые литца в палитике!
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16.09.2020 12:55 Відповісти
"новое лицо"...
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16.09.2020 13:21 Відповісти
Новое лицо старой задницы..
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16.09.2020 15:01 Відповісти
Избиратели Зеленского, это, конечно, не пророссийский, анитукраинский реванш?
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16.09.2020 16:24 Відповісти
Головне що, він ахвігєнний хвінансіст. Мабуть теж в Лондоні буде жити.
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16.09.2020 16:49 Відповісти
 
 