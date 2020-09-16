ДБР про причини окупації Криму: Злочинне скорочення ЗСУ, знищення систем ППО і підрив мобілізаційної готовності. ВIДЕО
За результатами попереднього розслідування ДБР встановило справжні причини і умови, що сприяли розвалу Збройних Сил України та окупації Кримського півострова. Зокрема, злочинні дії з підриву боєздатності української армії почалися в 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим в лютому 2014 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду – Президент-утікач Віктор Янукович, Міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана.
Слідчими виділено 5 основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострову:
1) злочинне скорочення ЗСУ
Незважаючи на повернення до позаблокового статусу, що вимагало нарощування чисельності армії, впродовж 2012-2013 рр. гранична чисельність ЗСУ була скорочена з 240 000 до 162 000 військовослужбовців.
2) підрив стану мобілізаційної готовності
У 2013 році було скорочено половину від штатної чисельності військкоматів. Як результат, військові частини були укомплектовані лише на 25-55%. До того ж, було згорнуто "по-літерну" приписку мобілізаційних ресурсів до військових частин та знищений облік військової техніки.
3) знищення систем протиповітряної оборони Криму
Управління системою ППО Криму було передане до командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік ворога. До того ж, було скорочено одну з двох бригад ЗРК С-300В на озброєнні та зупинено програми модернізації ЗРК С-125 і С-200В.
4) незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів
Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни, що завадило ЗСУ в момент реалізації одного із сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України.
5) невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози
Незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 – початку 2014 рр., не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.
"Вказані дії у своїй сукупності пов’язані і призвели до тяжких наслідків – вторгнення РФ на територію АР Крим і м. Севастополь, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України", - підсумували в ДБР.
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вот если бы сотни тысяч не ныли на диванах или не прятались в масквабад от мобилизации, а пошли бы дружными колонами создавать самомоборону и новые батальоны то пуцька бы зассала даже вдоль границы войска вводить!!
Кого Пастор должен был посылать в наступ?
нормальные люди сцепили зубы, и помогали кто чем может - волонтерили, сетки плели, броники покупали всем селом, батальоны формировали, тренировки организовывали, кто где мог чем общему делу помочь!
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Дуже велика помилка.
Розвал ЗСУ почався з першого дня оголошення незалежності України. Як доказ можна привести наступне:
1. Надання бази для ВМФ паРаші в Криму.
2. Контроль над ядерною зброєю залишився в паРаші. Хоч по докладу спеціалістів можна було управляти з штабу 45-ї ракетної армії
3. РЛС "МУКАЧЕВО" передали в оренду паРаші
4. Знищення стратегічної авіації.
5. Викрадення паРашею авіаносця Кузя.
6. Відмова від ядерної зброї.
....і ще багато чого - багатовекторність, нейтралітет, пацифізм і просто банальне пограбування ЗСУ.
Хам просто добив те що йому залишилося.
Тому потрібно розглядати втрату боєздатності ЗСУ за весь період незалежності України.
конечно же фашистская вонючая паРаша! главный обвиняемый - конечно же вор пуйло и настроенный его телевизором жалкий
кацапский народец…всё остальное - лишь последствия того ,что все эти наши продажные "правители " впустили фсб в сбу, хавали парашский газ, чуть ли не заставляли граждан Украины считать паРашу братской и тихо уничтожали армию в военно- политическом и техническом аспекте. Но надо винить и пострадавшего
от грабежа, винить в том, что он замок плохой за 25 лет не повесил и ружьё хорошее не приобрёл, не научился обороняться, не прикормил у врага своего осведомителя, чтобы быть в курсе его коварных планов …
а также, не следует забывать что и
некоторые жильцы нашего дома сознательно ковали много лет ключи, чтобы в нужный (для них) момент передать их вору...наша страна с этими жильцами не то что не разобралась, она и сейчас собирается эту предательскую сволочь кормить и лелеять на своей груди до самой полной своей погибели…