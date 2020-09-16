УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4864 відвідувача онлайн
Новини Окупація Криму
12 032 128
Крим (14082) окупація (6534) Янукович (10771) ДБР (3301)

ДБР про причини окупації Криму: Злочинне скорочення ЗСУ, знищення систем ППО і підрив мобілізаційної готовності. ВIДЕО

За результатами попереднього розслідування ДБР встановило справжні причини і умови, що сприяли розвалу Збройних Сил України та окупації Кримського півострова. Зокрема, злочинні дії з підриву боєздатності української армії почалися в 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим в лютому 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду – Президент-утікач Віктор Янукович, Міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики повідомили про підозру та оголосили в розшук двох учасників НЗФ "Самооборона Севастополя", - прокуратура АРК. ФОТО

Слідчими виділено 5 основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострову:

1) злочинне скорочення ЗСУ

Незважаючи на повернення до позаблокового статусу, що вимагало нарощування чисельності армії, впродовж 2012-2013 рр. гранична чисельність ЗСУ була скорочена з 240 000 до 162 000 військовослужбовців.

2) підрив стану мобілізаційної готовності

У 2013 році було скорочено половину від штатної чисельності військкоматів. Як результат, військові частини були укомплектовані лише на 25-55%. До того ж, було згорнуто "по-літерну" приписку мобілізаційних ресурсів до військових частин та знищений облік військової техніки.

3) знищення систем протиповітряної оборони Криму

Управління системою ППО Криму було передане до командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік ворога. До того ж, було скорочено одну з двох бригад ЗРК С-300В на озброєнні та зупинено програми модернізації ЗРК С-125 і С-200В.

4) незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів

Також дивіться: Сімферопольське водосховище повністю висохло. ФОТО

Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни, що завадило ЗСУ в момент реалізації одного із сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України.

5) невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози

Незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 – початку 2014 рр., не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.

"Вказані дії у своїй сукупності пов’язані і призвели до тяжких наслідків – вторгнення РФ на територію АР Крим і м. Севастополь, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України", - підсумували в ДБР.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
Зараз набіжить трольня і заверещить як Пастор здав Крим.
показати весь коментар
16.09.2020 12:49
+22
Для більшої частини населення України - цвяхом у мізку стирчить теза: Крим здав Пастор, а війну почав Порошенко. І ніякі аргументи не діють, нажаль.
показати весь коментар
16.09.2020 12:54
+19
Нагадаю більше : "Мне нужна армия, которая помещается на трибунах стадиона..." . (ВАНА, премьер-министр).
показати весь коментар
16.09.2020 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Если бы началиъ давать вооруженный отпор ...
вот если бы сотни тысяч не ныли на диванах или не прятались в масквабад от мобилизации, а пошли бы дружными колонами создавать самомоборону и новые батальоны то пуцька бы зассала даже вдоль границы войска вводить!!
показати весь коментар
16.09.2020 16:27 Відповісти
Сотні тисяч стояли в чергах до військоматів, якщо хтось забув. Може розкажете, як обмежували контингент добробатам?
показати весь коментар
16.09.2020 17:13 Відповісти
Ты - идиот. Из "украинских" военнослужащих из Крыма на материковую Украину перебрался 0,1%.
Кого Пастор должен был посылать в наступ?
показати весь коментар
17.09.2020 17:59 Відповісти
зато сколько ЗРАДЫ и вони по соц сетях было - мобилизация не такая, "саксоны" не такие , генералы не такие, "не моя вайна" и прочее.
нормальные люди сцепили зубы, и помогали кто чем может - волонтерили, сетки плели, броники покупали всем селом, батальоны формировали, тренировки организовывали, кто где мог чем общему делу помочь!
показати весь коментар
16.09.2020 16:29 Відповісти
Ай хто це зробив? хто з 1991 року знущався над державою і українцями? Не старі кравчуки і фокіни з кучмами і яниками? нє? А ще Кіля Бімба був і єфрейтор Толян міністр оборони непрохідний?
показати весь коментар
16.09.2020 14:48 Відповісти
Дурнику, тобі вже і написали, і відео показали - усе коїлося після призначення осіб, що мали російське громадянство (Саломатін, Лєбєдєв) за часів Рецидивіста. Сюди слід додати аналогічні (Калінін, Якименко) призначення і аналогічний розвал СБУ.
показати весь коментар
17.09.2020 09:15 Відповісти
Просто правило должно быть одно, Родина не продается.
показати весь коментар
16.09.2020 14:56 Відповісти
...за зраду саме жорстоке покарання - довічне ув'язнення.
показати весь коментар
16.09.2020 15:42 Відповісти
Мабуть вже багато покараних, цікаво скільки осіб по цій статті відбуває покарання.
показати весь коментар
16.09.2020 15:49 Відповісти
Так вони так і роблять. Тільки у них різні Батьківщини.
показати весь коментар
16.09.2020 15:50 Відповісти
Всегда есть виновные-они найдены?и может будут наказаны?......
показати весь коментар
16.09.2020 15:29 Відповісти
Кравчук, Кучма, Ющенко, Тимошенко, Янукович, Порошенко, а загалом всі хто так чи інакше належав до влади в період з 1991 по 2013 роки....
показати весь коментар
16.09.2020 23:33 Відповісти
Зеленского забыл, который здает Украину быстрыми шагами.
показати весь коментар
17.09.2020 13:20 Відповісти
та цього і згадувати не хочу, це кодло треба просто знести
показати весь коментар
17.09.2020 18:03 Відповісти
" В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году"
***
Дуже велика помилка.

Розвал ЗСУ почався з першого дня оголошення незалежності України. Як доказ можна привести наступне:
1. Надання бази для ВМФ паРаші в Криму.
2. Контроль над ядерною зброєю залишився в паРаші. Хоч по докладу спеціалістів можна було управляти з штабу 45-ї ракетної армії
3. РЛС "МУКАЧЕВО" передали в оренду паРаші
4. Знищення стратегічної авіації.
5. Викрадення паРашею авіаносця Кузя.
6. Відмова від ядерної зброї.
....і ще багато чого - багатовекторність, нейтралітет, пацифізм і просто банальне пограбування ЗСУ.
Хам просто добив те що йому залишилося.

Тому потрібно розглядати втрату боєздатності ЗСУ за весь період незалежності України.
показати весь коментар
16.09.2020 15:40 Відповісти
Починати треба з того що, Кравчук особисто очолював боротьбу на знищення Народного руху України ще, до проголошення незалежності.
показати весь коментар
16.09.2020 17:36 Відповісти
Краще скажіть мені, що це за армія така, що дозволяє ввалюватися незрозуміло кому на територію військової частини? Потрібно одразу стріляти на ураження. Виходить, що більше половини - зрадники, а інші - сцикуни? Досі пам'ятаю тих "вояк", що з гімном та прапором йшли на окупантів, на території своєї ж військової частини. Чого ви очікуєте з такою армією, якого Криму? Вони своїх штанів утримати не змогли би. Якби не добробати, то вже половину України кацапи відтяли би.
показати весь коментар
16.09.2020 19:33 Відповісти
между прочим-защита и оборона Крыма лежала целиком и полностью на сдрыснувшем овоще...но самая главная причина вооруженного грабежа с захватом Крыма - это
конечно же фашистская вонючая паРаша! главный обвиняемый - конечно же вор пуйло и настроенный его телевизором жалкий
кацапский народец…всё остальное - лишь последствия того ,что все эти наши продажные "правители " впустили фсб в сбу, хавали парашский газ, чуть ли не заставляли граждан Украины считать паРашу братской и тихо уничтожали армию в военно- политическом и техническом аспекте. Но надо винить и пострадавшего
от грабежа, винить в том, что он замок плохой за 25 лет не повесил и ружьё хорошее не приобрёл, не научился обороняться, не прикормил у врага своего осведомителя, чтобы быть в курсе его коварных планов …
а также, не следует забывать что и
некоторые жильцы нашего дома сознательно ковали много лет ключи, чтобы в нужный (для них) момент передать их вору...наша страна с этими жильцами не то что не разобралась, она и сейчас собирается эту предательскую сволочь кормить и лелеять на своей груди до самой полной своей погибели…
показати весь коментар
16.09.2020 20:12 Відповісти
подонки, что значит "втратила", а нельзя ли было заменить это словосочетание на "допустила тимчасову окупацію"???
показати весь коментар
16.09.2020 20:37 Відповісти
А ви помітили, яким шрифтом набрані титри, і ще з гойдалкою, а музика?!, все зроблено для того, щоб ролик не сприймався.
показати весь коментар
16.09.2020 22:24 Відповісти
Дивно, що провину за окупацію АРК ця ДБР не поклала на Сашка Білого, бо на вже відомому засіданні РНБО такий собі Ярема сказав - "...«Беркут»...сьогодні зайняв оборону на «Перешийку» і перекрив Крим. Чому вони зорганізували ці блокпости?...вони побачили, як Сашко Білий в приміщенні обласної ради погрожував автоматом." То ж що виходить, перелякався Пуйло Сашка і з переляку Крим відтяпав. А 160-тисячна армія, яка щомісяця отримувала зарплатню, раптом забула за що вона її отримувала...за виключенням нахімовців, команд "Черкас" і "Ольшанського" і складу аеродрому "Бельбек", які без танків, гармат і ракет опиралися окупантам. ДБР про причини окупації Криму: Злочинне скорочення ЗСУ, знищення систем ППО і підрив мобілізаційної готовності - Цензор.НЕТ 1382
показати весь коментар
16.09.2020 23:15 Відповісти
щось типу того, що дійсно 160-тисячна армія взагалі дарма хліб їла. Мені згадалось, як "славетна" 30-та бригада штурмувала.... власний штаб покинувши позиції на Сході під телекамери всіляких ТБ, влітку 2014.
показати весь коментар
16.09.2020 23:37 Відповісти
В такому стані перебували всі бригади, яких кинули як гарматне м'ясо напризволяще в казани і 24 і 51 і 72 і 79... тоді про все це і про причини найкраще розповів ще не зсучений Бірюков (https://www.youtube.com/watch?v=zNKnWgEBA6Q ).
показати весь коментар
17.09.2020 02:55 Відповісти
щодо гарматного м'яса, то не дуже погоджуюсь. Озброєння було у всіх бригадах повністю, а 30-ка механізована, тож тут від танків до Градів може і не повний комплект але наявний. Питання до командирів та розвідки, а також оперативного штабу чому діяли саме так, а не так як фіни наприклад. У фінів було в рази менше особового складу, так вони втратили територію але вони вбили понад 40 000 червоноармійців... Тож виходить Україна воює так само за Жуковим: "баби нарожають". Тобто тупе керівництво, що в Києві, що в штабах на місцях.
показати весь коментар
17.09.2020 07:38 Відповісти
В них Маннергейм був, а в нас Шоколадгейм з геніталієм.
показати весь коментар
17.09.2020 08:55 Відповісти
Розумники, а може ви підкажете, ДЕ в Криму слід було розгортати фронт нашим маннергеймам? В Ялті? Під Севастополем? В Бахчисараї?
показати весь коментар
17.09.2020 09:17 Відповісти
Ну якщо б тодішнє керівництво країни керувало армією, МВС і СБУ, то воно б мало розпочати АТО проти окремих банд неопізнаних осіб зі зброєю, а в разі будь-якого руху з боку Пуйлостану нанести масований артудар по базі ЧФП в Севастополі, влаштувавши москалям власний Перл Харбор. Проте, варіантів розвитку подій було лише 3 - 1) дати відсічь наразитись на жертви і відстояти АРК, 2) дати відсічь наразитись на жертви і здати АРК (а можливо і ще якісь території), 3) нічого не робити, не понести жертв і здати АРК. Але, ж такого управління не було, в силових структурах моральний стан був низьким, переважали колаборантські настрої, і тому будь-яке рішення яке б було прийняте керівництвом, було б хибним. Тому, пішли за принципом найменших втрат, на той час. До того ж це рішення влаштовувало і ЄС, який у разі збройного конфлікту, мав би надавати прихисток і соціал мільйонам біженців з України, а вони Сирією і Африкою були ситі по горло. І це причини окупації, а не дурня, яку "накопало" ДБР.
показати весь коментар
17.09.2020 11:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 