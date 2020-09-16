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тарифи (1924) електроенергія (6014) Електрика (2041) Буймістер (65)

Стимулююче тарифоутворення дозволить здешевити в 2 рази підключення до електроенергії для побутових споживачів, - "слуга народу" Буймістер

Стимулююче тарифоутворення дозволить здешевити в 2 рази підключення до електроенергії для побутових споживачів, -

Народний депутат України від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Людмила Буймістер в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментувала свої пропозиції до Національної ради реформ щодо зниження вартості підключення до електромереж.

Нардеп пропонує знизити тарифи завдяки впровадженню стимулюючого тарифоутворення, де ставка на стару базу повинна бути на рівні 6-7%.

Людмила Буймістер акцентує увагу на тому, що будь-який інвестор, який заходить в Україну, в першу чергу звертає увагу на умови і вартість підключення до електромереж. До того ж, цей показник враховується в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Сьогодні Україна на 65 місці. Нардеп зазначає, якщо в нашій країні спростять умови підключення електромереж, ми зможемо в два рази піднятися в рейтингу.

"Якщо ми зробимо цей процес, по-перше, швидким, щоб люди не чекали рік, щоб підключитися, а по-друге, дешевим то ми можемо розраховувати на те, що набагато більше інвестицій буде приходити в країну", - говорить Буймістер.

На думку нардепа, завдяки приходу бізнесу в країну, зростатиме попит на електроенергію, і ми зможемо оновити електромережі. Це, в свою чергу, буде сприяти тому, що люди не будуть годинами сидіти без світла під час якихось непередбачених ситуацій.

"Ми зможемо зробити підключення таким, щоб інвестор просто розумів, що він платить виключно за лінійну складову, тобто виключно за те, щоб дотягнути електричний дріт від підстанції до свого кафе чи магазину, або свого підприємства", - розповіла народний депутат.

Людмила Буймістер також звертає увагу на те, що зараз важливо налаштувати процес оновлення електростанцій. Щоб не виникали ситуації, коли інвестор вкладає гроші, але ці інвестиції ще протягом пів року проходять всі етапи узгодження з регулятором і тільки потім доходять до самих електростанцій. На її думку, важливо, щоб люди, які інвестують кошти, могли відразу бачити, куди вони йдуть. Вона звертає увагу на те, що обленерго вже зараз повинні збільшувати потужності, а коли в регіоні буде з'являтися новий великий споживач, то відразу віддавати йому ці потужності, а не ще тільки починати планувати їх будівництво.

"У нас є дуже наочний приклад, яким чином тарифним рішенням ми можемо зменшити майже удвічі тариф на приєднання для споживачів. Що це означає для людей? Якщо ти будуєш заміський будинок, або якщо ти купуєш квартиру навіть в багатоповерховому будинку, то підключення буде до двох разів дешевше, ніж це є сьогодні. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні треба сплатити в середньому офіційно 1000 доларів за підключення в заміському будинку, то можемо сміливо ділити цю суму, забрати 30% і прості підключення стануть дешевшими, більш складні підключення - до 50%", - підсумувала Людмила Буймістер.

Нагадаємо, прийняті НКРЕКП ставки стимулюючих RAB-тарифів для операторів систем розподілу на рівні 3% для "старих" і 16,74% для "нових" активів - не приведуть до миттєвого і значного зростання доходів обленерго, оскільки мінімально покривають витрати на відновлення виробничої бази.

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Топ коментарі
+4
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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16.09.2020 12:40
+4
шо не ясно? уменьшить стоимость подключения за счет увеличения тарифов...причем так,шоб быть в наваре
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16.09.2020 12:44
+3
Ахметов, Коломойский, Бойко, Левочкин, Суркис получив отжав за копейки облэнерго у народа Украины, стригли бабло с этого-же народа, не вкладываясь в обновление мощностей (хотя и этот показатель был заложен в тариф). Мощности поизносились и теперь ломаются. Т.к вкладываться в ремонт противоречит принципам этих господ жлобов, придумали схему с компенсацией ремонтов за счет тех-же лохов нас с вами - добавить к тарифу плату за ремонт уже их-же оборудования. Но 3% этого им мало. Нужно больше. Слуги народа олигархов усиленно протягивают эту схему, называя этих п.даров "инвесторами".
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16.09.2020 13:01
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ничего не понял, но очень интересно
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16.09.2020 12:37 Відповісти
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16.09.2020 12:39 Відповісти
шо не ясно? уменьшить стоимость подключения за счет увеличения тарифов...причем так,шоб быть в наваре
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16.09.2020 12:44 Відповісти
Чтобы сегодня в селе подключить фермеру 3 фазы, нужно официально заплатить порядка 30 тис. грн + "на карман" работникам РЭС, чтобы реально быстро подключиться.
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16.09.2020 12:45 Відповісти
Ахметов, Коломойский, Бойко, Левочкин, Суркис получив отжав за копейки облэнерго у народа Украины, стригли бабло с этого-же народа, не вкладываясь в обновление мощностей (хотя и этот показатель был заложен в тариф). Мощности поизносились и теперь ломаются. Т.к вкладываться в ремонт противоречит принципам этих господ жлобов, придумали схему с компенсацией ремонтов за счет тех-же лохов нас с вами - добавить к тарифу плату за ремонт уже их-же оборудования. Но 3% этого им мало. Нужно больше. Слуги народа олигархов усиленно протягивают эту схему, называя этих п.даров "инвесторами".
показати весь коментар
16.09.2020 13:01 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya Стоимость электроэнергии в Украине оказалась выше, чем в ЕС - Еврокомиссия
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16.09.2020 12:40 Відповісти
это шо,сестра венедиктовой?или их специально по фейсу об тейбл в слуги отбирают?
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16.09.2020 12:43 Відповісти
Корабельные сосны.
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16.09.2020 12:47 Відповісти
Во всех статейках про эти RAB-тарифы ни слова про их величину, на сколько они выростут. Это значит только одно - очередной на@б.https://delo.ua/business/rab-tarify-ekspert-rasskazal-o-riskah-zanizhenny-372739/
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16.09.2020 12:44 Відповісти
Странная постановка вопроса....Купить товар - надо построить дорогу до продавца.
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16.09.2020 12:48 Відповісти
У буржуев только свистни - сразу тебе и фазу прокинут и трубу газовую.
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16.09.2020 13:10 Відповісти
А если Буймистер отправить в бордель в Германию и чтоб она платила налоги в Украине то ...
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16.09.2020 12:50 Відповісти
Увеличить стоимость тарифа чтобы уменьшить стоимость подключения спорная идея - только в РЭС надо об этом знать, чтобы взятки не вымогать.
А то как с медициной - вроде бы за каждого пациента семейному врачу доплачивают, но наличные им больше нравятся.
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16.09.2020 12:56 Відповісти
Послушать ЗЕбильную сосну, так у нас народ массово строит "пригородные дома" и остро стоит вопрос удешевления их подключения. ЗЕдиоты, удешевление тарифов на использованную електроенергию - вот что надо людям, а не обогащение Ахметова с Коломойским, путём всенародного на@балово.
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16.09.2020 12:59 Відповісти
Люди добрі, це ж ця дура, яка розказувала в ролику, як добре буде, якщо почати печатати гроші і просто роздавати їх людям - і моментально економіка зросте. Я думаю, Гандон з його пірамідками, просто тихо десь плаче в куточку.
Поясніть хтось цій Дурі, що якщо я маю змогу купити собі заміський будинок або квартиру, то найду гроші і на приєднання до електромережі. А от платити кожний місяць за електроенергію, по ціні більшій ніж в Європі, із середньою зарплатою, меншою ніж в Албаніїї, мало хто з українців може собі дозволити.
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16.09.2020 13:20 Відповісти
Вот нам бы у испанцев поучиться))
Испания инвестирует $215 млн для развития ВИЭ
https://kosatka.media/news?page=1
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16.09.2020 13:28 Відповісти
У нас вже ціна на газ впала, чекаємо падіння ціни на електроенергію.
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16.09.2020 13:40 Відповісти
Если говорят: меняем тарифообразование и будете платить меньше - значит "вдуют по самое немогу"!
Ничего не меняйте, просто берите в двое меньше.
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16.09.2020 13:49 Відповісти
_Тююу... они всё это затевают чтобы ограбить ещё больше! А ты им предлагаешь меньше... Да нахер им тогда все эти телодвижения, если меньше?!
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16.09.2020 14:47 Відповісти
Як цікаво!А що входить в 1000є або на 30% менше,скільки акцій?
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16.09.2020 17:50 Відповісти
 
 