Стимулююче тарифоутворення дозволить здешевити в 2 рази підключення до електроенергії для побутових споживачів, - "слуга народу" Буймістер

Народний депутат України від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Людмила Буймістер в ефірі телеканалу "Україна 24" прокоментувала свої пропозиції до Національної ради реформ щодо зниження вартості підключення до електромереж.

Нардеп пропонує знизити тарифи завдяки впровадженню стимулюючого тарифоутворення, де ставка на стару базу повинна бути на рівні 6-7%.

Людмила Буймістер акцентує увагу на тому, що будь-який інвестор, який заходить в Україну, в першу чергу звертає увагу на умови і вартість підключення до електромереж. До того ж, цей показник враховується в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Сьогодні Україна на 65 місці. Нардеп зазначає, якщо в нашій країні спростять умови підключення електромереж, ми зможемо в два рази піднятися в рейтингу.

"Якщо ми зробимо цей процес, по-перше, швидким, щоб люди не чекали рік, щоб підключитися, а по-друге, дешевим то ми можемо розраховувати на те, що набагато більше інвестицій буде приходити в країну", - говорить Буймістер.

На думку нардепа, завдяки приходу бізнесу в країну, зростатиме попит на електроенергію, і ми зможемо оновити електромережі. Це, в свою чергу, буде сприяти тому, що люди не будуть годинами сидіти без світла під час якихось непередбачених ситуацій.

"Ми зможемо зробити підключення таким, щоб інвестор просто розумів, що він платить виключно за лінійну складову, тобто виключно за те, щоб дотягнути електричний дріт від підстанції до свого кафе чи магазину, або свого підприємства", - розповіла народний депутат.

Людмила Буймістер також звертає увагу на те, що зараз важливо налаштувати процес оновлення електростанцій. Щоб не виникали ситуації, коли інвестор вкладає гроші, але ці інвестиції ще протягом пів року проходять всі етапи узгодження з регулятором і тільки потім доходять до самих електростанцій. На її думку, важливо, щоб люди, які інвестують кошти, могли відразу бачити, куди вони йдуть. Вона звертає увагу на те, що обленерго вже зараз повинні збільшувати потужності, а коли в регіоні буде з'являтися новий великий споживач, то відразу віддавати йому ці потужності, а не ще тільки починати планувати їх будівництво.

"У нас є дуже наочний приклад, яким чином тарифним рішенням ми можемо зменшити майже удвічі тариф на приєднання для споживачів. Що це означає для людей? Якщо ти будуєш заміський будинок, або якщо ти купуєш квартиру навіть в багатоповерховому будинку, то підключення буде до двох разів дешевше, ніж це є сьогодні. Якщо ми говоримо про те, що сьогодні треба сплатити в середньому офіційно 1000 доларів за підключення в заміському будинку, то можемо сміливо ділити цю суму, забрати 30% і прості підключення стануть дешевшими, більш складні підключення - до 50%", - підсумувала Людмила Буймістер.

Нагадаємо, прийняті НКРЕКП ставки стимулюючих RAB-тарифів для операторів систем розподілу на рівні 3% для "старих" і 16,74% для "нових" активів - не приведуть до миттєвого і значного зростання доходів обленерго, оскільки мінімально покривають витрати на відновлення виробничої бази.