Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

Україна із занепокоєнням сприйняла заяву уряду ФРН про результати аналізу біологічних проб одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального. Це може свідчити про причетність Уряду РФ до протиправних дій із застосуванням бойової хімічної речовини з групи "Новачок" в порушення Конвенції про заборону цього виду зброї масового знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України.

"Україна повністю довіряє результатам глибокого аналізу біологічних проб Алєксєя Навального, здійснених лабораторією Бундесверу, а також незалежним дослідженням профільних лабораторій у Франції та Швеції, які беззаперечно підтвердили отруєння, спричинене застосуванням бойової хімічної речовини нервово-паралітичної дії. Ми також вітаємо залучення до розслідування цього випадку Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та очікуємо на результати відповідних аналізів, що мають надійти від визначених лабораторій ОЗХЗ", - зазначили в МЗС

Крім того, Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права і має бути суворо засуджено. Відповідальні за таке грубе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї повинні бути покарані.

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"Враховуючи велику ймовірність причетності до отруєння Російської Федерації, Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ з тим, щоб вона припинила загрожувати світовій безпеці та порушувати міжнародне право шляхом агресії проти власних громадян та інших держав", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.