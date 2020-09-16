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Новини
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МЗС (4023) отруєння (941) росія (63589) Навальний (612)

Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

Україна закликає світ до скоординованого тиску на РФ через отруєння Навального, - МЗС

Україна із занепокоєнням сприйняла заяву уряду ФРН про результати аналізу біологічних проб одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального. Це може свідчити про причетність Уряду РФ до протиправних дій із застосуванням бойової хімічної речовини з групи "Новачок" в порушення Конвенції про заборону цього виду зброї масового знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України.

"Україна повністю довіряє результатам глибокого аналізу біологічних проб Алєксєя Навального, здійснених лабораторією Бундесверу, а також незалежним дослідженням профільних лабораторій у Франції та Швеції, які беззаперечно підтвердили отруєння, спричинене застосуванням бойової хімічної речовини нервово-паралітичної дії. Ми також вітаємо залучення до розслідування цього випадку Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та очікуємо на результати відповідних аналізів, що мають надійти від визначених лабораторій ОЗХЗ", - зазначили в МЗС

Крім того, Україна підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права і має бути суворо засуджено. Відповідальні за таке грубе порушення Конвенції про заборону хімічної зброї повинні бути покарані.

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"Враховуючи велику ймовірність причетності до отруєння Російської Федерації, Україна звертається до міжнародної спільноти із закликом продовжити скоординований тиск на РФ з тим, щоб вона припинила загрожувати світовій безпеці та порушувати міжнародне право шляхом агресії проти власних громадян та інших держав", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

7 вересня стало відомо, що лікарі берлінської клініки "Шаріте" вивели Олексія Навального з медичної коми і відімкнули його від апарату штучної вентиляції легень.

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

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Топ коментарі
+3
Да ну нафик ..тут за день толпу рыгов в кресла посадили и такое заявление
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16.09.2020 12:55
+2
Братский джоговор Молотов-Риббенроп закончился 16 сентября 2020 года.А завтра кстати годовщина нападения дохляка Сралина и СССР на Польшу в 1939 году
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16.09.2020 13:01
+1
навальный-это хорошо...а шо там с непризнанием результатов выборов в беларуси?
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16.09.2020 12:54
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навальный-это хорошо...а шо там с непризнанием результатов выборов в беларуси?
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16.09.2020 12:54 Відповісти
Германия РАБссия партнерство закончилось..сливапй воду Мавзолейныве...Лавров отменил визит к Меркель..а это кранты...
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16.09.2020 12:55 Відповісти
Склеротик, не путай фамилии, к кому не поехал Лавров
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16.09.2020 14:13 Відповісти
Да ну нафик ..тут за день толпу рыгов в кресла посадили и такое заявление
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16.09.2020 12:55 Відповісти
так, щось у лісі здохло... чи завтра Зеленський порозганяє МЗС?
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16.09.2020 13:42 Відповісти
Глава МИД Германии даже не вышел встречать Лаврова.... допрыгались Крысы Путлерские...
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16.09.2020 12:56 Відповісти
Братский джоговор Молотов-Риббенроп закончился 16 сентября 2020 года.А завтра кстати годовщина нападения дохляка Сралина и СССР на Польшу в 1939 году
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16.09.2020 13:01 Відповісти
Бандитское государство.
Итак, лаборатории Швеции и Франции подтвердили выводы немецких военных специалистов о факте отравления Навального химическим оружием из группы "Новичок", тем самым опровергнув заявления Лукашенко о фальсификации отравления Навального.
Похоже, добытые спецслужбами Беларуси пленки, записывались в одной студии с пленками Байден - Порошенко !!
А тем временем, в Мацквабаде назначили козла отпущения - главного судмедэксперта Кацапии, А.Ковалёва - уволили.
Именно он проводил манипуляции с биоматериалом Навального, и убедил кремлевского чекиста, что яд полностью вышел и обнаружить его невозможно.
Но немцы обнаружили.
За Ковалёва уже сейчас можно ставить свечку. Еще до того как он скоропостижно откинет копыта )
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16.09.2020 13:02 Відповісти
Завтра и для меня трагическая дата,ровно 3 года назад, 17 сентября 2017 года умер мой Батя... Дед Сенатор.Кто помнит, помяните завтра ...
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16.09.2020 13:05 Відповісти
А Україна не хоче заявити протест США та виступити на Генасамблеїї ООН в звязку з масовими вбивствами чорношкірого населення на мирних зібраннях по виборам Президента США???
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16.09.2020 13:10 Відповісти
а торгівля з кацяпами ні прічом...
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16.09.2020 13:22 Відповісти
гниди маланські
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16.09.2020 13:23 Відповісти
Навальный такой же имперец, как и путин. Крым для него не бутерброд, чтоб его совать туда-сюда. Нафиг.
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16.09.2020 13:25 Відповісти
Все у них через одно место..декабристы жаловались, что повесить толком не могут, а тут Лешега травонуть нормально не способны уже...
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16.09.2020 13:39 Відповісти
Я теж закликаю накласти відповідальність на ерефію за отруєння Навального. Хоча, десь в середині відчуваю розчарування кацапськими хіміками, які виробили прокислий Новічок. Тих, кого ***** хотів вбити- вже давно мертві. Але, відповідати ***** має за всією строгістю закону.
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16.09.2020 17:40 Відповісти
 
 