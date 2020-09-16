63% жителів України вважають, що за останні пів року економічна ситуація в Україні погіршилася, і лише 7% бачать поліпшення, - опитування "Рейтингу"
63% опитаних жителів України переконані, що економічне становище України за останні пів року радше погіршилося.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соцгрупи "Рейтинг".
Так, 63% опитаних переконані, що економічне становище України за останні півроку скоріше погіршилося. Лише 7% побачили покращення. 26% – не відчули жодних змін. Про погіршення економічної ситуації власної родини говорили 49% респондентів. Лише 6% заявили, що їхня фінансова ситуація зазнала покращення. 44% вважають, що нічого не змінилося.
Оцінюючи найближче майбутнє, 32% не очікують жодних змін у економічному становищі країни у наступні півроку, 43% – очікують погіршення, водночас 15% – покращення.
57% переконані, що основною причиною, через яку може відбутися економічна криза цієї осені, є некомпетентність влади. 26% причину вбачають у загостренні епідемії коронавірусу, 8% – у продовженні війни на Донбасі.
45% опитаних вважають, що заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, є оптимальними. 23% вважають їх надто м’якими, 18% – навпаки надто жорсткими. Характерно, що від квітня зростає кількість тих, хто вважає, що заходи боротьби з епідемією є надто м’якими, водночас, зростає і кількість тих хто вважає заходи надто жорсткими.
61% оцінюючи ризики від епідемії говорять, що бояться більше економічних наслідків цієї кризи, аніж захворювання. З іншого боку 29% навпаки більше бояться хвороби.
Опитування Соціологічної групи Рейтинг був проведений 3-6 вересня 2020 р ньому брали участь жителі України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.
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БОЛЕЕ 390 ШАХТЕРОВ ОБЪЯВИЛИ ПРОТЕСТ И ОСТАЮТСЯ В ШАХТАХ
https://kosatka.media/category/ugol/news/bolee-390-shahterov-obyavili-protest-i-ostayutsya-v-shahtah
https://focus.ua/politics/371967 4 мая 2017 года работники четырёх шахт Криворожского железнорудного комбината отказались подниматься на поверхность.
От жеж гадский интернет. Все помнит. Правда же?
https://interfax.com.ua/news/economic/686171.html В Криворожском железорудном комбинате (КЖРК) 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков шахты предприятия "Жовтнева - Октябрьская", которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий.Шахта "Жовтнева" ("Октябрьская"- рос.) вместе с шахтами "Батькивщина " ("Родина" - рос.), "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК, Днепропетровская обл.).КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" и группа "Приват".
Причем тут какое бы то ни было правительство?
страна рабов, страна господ....
кому-то все , кому-то в .....
Это у семи за счёт 63-х улучшение.
...
(а по правопису...можливо)
Так я я вам порохоботы напомню
1 Уронил гривну в 3.5. раза
2 Поднял тарифы в 5 и более раз
3 Ввел новые налоги и поборы (тот же военный сбор)
4 Банкопад со всеми последствиями!!
Да проблема ЗЕЛИ как раз в том что в экономике ЗЕЛЯ и ПЕТЯ близнецы братья! ПОЭТОМУ ПИСАТЬ ЧТО ТИПА ПЕТЯ БЫЛ ЛУЧШЕ ОТКРОВЕННОЕ ВРАНЬЕ!!!
ТАК ЧТО ЗАСУНЬ СВОИ ОПРАВДАНИЯ ......
Всё в нашей жизни относительно. Например:
Зарплата 5 000$. Жена раньше ходила по бутикам, ресторанам и СПА, тратила 4 000$ в месяц.
Карантин. Зарплата стала 2 000$. Жена сидит дома, ничего не тратит. Вывод: моё финансовое положение улучшилось.