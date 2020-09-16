Найманці РФ з початку доби один раз порушили режим тиші, - Міноборони
Російсько- окупаційні війська на Донбасі здійснили неприцільний обстріл з підствольного гранатомета.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Відразу після півночі, російські окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл з підствольного гранатомета неподалік Катеринівки, що на Луганському напрямку.
Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.
"Проте, за повідомленням штабу операції, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Міністерство оборони України сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого!" - йдеться в повідомленні.
Підрозділи, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.
Будь ласка, зачекайте...
Обстрелы идут практически ежедневно.
Только по телевизору про "всеобъемлющее перемирие" трындят.
С начала "перемирия", у нас 13 человек погибли, и неизвестное количество "300".
Только тепер большинство из них в "небоевые потери" записывают.
А это значит, что родственники погибших - компенсации не получат, или получат "урезанные".
Перемирие по - зеленски , это называется 😡
а кроме этого...подорвался на неустановленном... погибший от неосторожного обращения и умерший от ковида... итого - три Ангела небоевых как бы...и как бы не при чем...
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А неприцельная ответка была?
Это пока наемник рф зеленский молчит. А рот откроет - только успевай считать.