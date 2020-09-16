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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони (7016) обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об'єднаних сил (6725)

Найманці РФ з початку доби один раз порушили режим тиші, - Міноборони

Найманці РФ з початку доби один раз порушили режим тиші, - Міноборони

Російсько- окупаційні війська на Донбасі здійснили неприцільний обстріл з підствольного гранатомета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відразу після півночі, російські окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл з підствольного гранатомета неподалік Катеринівки, що на Луганському напрямку.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

"Проте, за повідомленням штабу операції, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Міністерство оборони України сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського, - штаб

Підрозділи, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Топ коментарі
+7
Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4237
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16.09.2020 13:07
+2
Вавын кровавый "мир".
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16.09.2020 13:04
+2
На Донбассе украинских военных снова обстреляли.
Обстрелы идут практически ежедневно.
Только по телевизору про "всеобъемлющее перемирие" трындят.
С начала "перемирия", у нас 13 человек погибли, и неизвестное количество "300".
Только тепер большинство из них в "небоевые потери" записывают.
А это значит, что родственники погибших - компенсации не получат, или получат "урезанные".
Перемирие по - зеленски , это называется 😡
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16.09.2020 13:07
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Вавын кровавый "мир".
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16.09.2020 13:04 Відповісти
Наживається на крові.
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16.09.2020 13:05 Відповісти
На Донбассе украинских военных снова обстреляли.
Обстрелы идут практически ежедневно.
Только по телевизору про "всеобъемлющее перемирие" трындят.
С начала "перемирия", у нас 13 человек погибли, и неизвестное количество "300".
Только тепер большинство из них в "небоевые потери" записывают.
А это значит, что родственники погибших - компенсации не получат, или получат "урезанные".
Перемирие по - зеленски , это называется 😡
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16.09.2020 13:07 Відповісти
Зелена зрада ось це що.
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16.09.2020 19:39 Відповісти
Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4237
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16.09.2020 13:07 Відповісти
Згоден.
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16.09.2020 19:27 Відповісти
в официальной сводке - один раз нарушили..просто - нарушили...один раз...
а кроме этого...подорвался на неустановленном... погибший от неосторожного обращения и умерший от ковида... итого - три Ангела небоевых как бы...и как бы не при чем...
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16.09.2020 13:30 Відповісти
Да нету никакого перемирия. Есть узаконенная возможность стрелять в украинских военных (на территории Украины, кстати) безнаказанно.
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16.09.2020 13:31 Відповісти
Сразу после полуночи, российские оккупационные войска осуществили неприцельный обстрел из подствольного гранатомета неподалеку Катериновки, что на Луганском направлении.

================
А неприцельная ответка была?
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16.09.2020 13:38 Відповісти
Чотири обстріли за добу, троє поранених, один загиблий. Так виглядає "всеохоплююче перемир'я" імені Зеленського .. Смерть військового списали на "необережне поводження з гранатою", підриви на мінах - "небойові поранення" .. Якщо це "перемир'я", цікаво, як виглядає війна? - Білецький
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16.09.2020 13:47 Відповісти
Наемники РФ с начала суток один раз нарушили режим тишины

Это пока наемник рф зеленский молчит. А рот откроет - только успевай считать.
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16.09.2020 14:00 Відповісти
Та вже кажіть, що не порушували і не ганьбіиться. Кажіть, що то наші необережно поводилися зі зброєю, гранатами, мінами і снарядами. А то сепари і московські терористи можуть обідитися і не приїхати на зустріч до найсвітлішого.
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16.09.2020 15:46 Відповісти
Путiн *****!!!
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16.09.2020 19:25 Відповісти
 
 