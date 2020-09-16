Найманці РФ з початку доби один раз порушили режим тиші, - Міноборони

Російсько- окупаційні війська на Донбасі здійснили неприцільний обстріл з підствольного гранатомета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Відразу після півночі, російські окупаційні війська здійснили неприцільний обстріл з підствольного гранатомета неподалік Катеринівки, що на Луганському напрямку.

Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

"Проте, за повідомленням штабу операції, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України. Міністерство оборони України сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського, - штаб

Підрозділи, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.