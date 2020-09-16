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Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради

Марина Порошенко очолила список

Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко очолила список партії "Європейська Солідарність" на виборах до Київради. Таке рішення ухвалила Конференція Київської міської організації партії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Марина Порошенко – лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, багато років опікується гуманітарною сферою і розвитком інклюзивної освіти, у 2018—2019 р. – Голова Українського культурного фонду.

"Знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? В першу чергу я – громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже – як далі розвиватиметься Україна і що відбуватиметься у її столиці, в Києві", – наголосила Марина Порошенко.

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Вона переконана: політика – це не гасла, це конкретні дії, від яких часто залежать долі людей.

"Впродовж 5 років як Перша Леді я реалізовувала дуже багатьох соціальних та гуманітарних проектів. І в своїх діях я керувалася не красивими гаслами, а з можливості отримати конкретний результат – покращення якості життя кожної конкретної дитини, кожної окремої родини", – зазначила Марина Порошенко.

Вона також нагадала, що у 2018 році вдалося переглянути й оновити державні будівельні норми, враховуючи європейські стандарти та кращі приклади європейських столиць. Тому рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб всі ці нові норми не лишалися на папері, а впроваджувалися в життя.

Порошенко повідомила, що новий проєкт, який буде реалізовувати її команда – створення у Києві концертної зали світового рівня.

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"Як лікар не можу сьогодні також не згадати про ще один величезний виклик – епідемію коронавірусу. Протягом останніх пів року ми спостерігаємо безпорадність влади та безглуздість її дій. Вони забрали кошти з освіти, культури та місцевого самоврядування і не змогли забезпечити медицину. Лікарні та медики залишаються сам на сам перед хворобою: обладнання недостатньо, або воно неналежної якості, медичні працівники не отримали засобів індивідуального захисту, а кількість медиків, які захворіли, є надзвичайно високою", – зауважує кандидатка.

"Сьогодні в Києві недостатньо уваги приділяється вирішенню соціальних проблем. Шкіл та "Сьогодні в Києві недостатньо уваги приділяється вирішенню соціальних проблем. Шкіл і садочків катастрофічно не вистачає. Лікарні не забезпечені сучасним обладнанням. Лікарі і вчителі не захищені. А значить – не захищені наші діти і наші батьки. Тому сьогодні не час спостерігати збоку. Час діяти і приймати відповідальні рішення. На рівні кожного міста і кожної громади. І звісно, на рівні столиці, яка має стати прикладом для всієї України", – підсумувала Порошенко.

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Топ коментарі
+33
Шах і Мат ЗеФілітіки !!!!!
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16.09.2020 13:10
+23
А ты хотело, чтобы 95квартал всем составом? Так они уже пристроены
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16.09.2020 13:17
+22
Молодец.
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16.09.2020 13:10
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Вірна та достойна дружина свого чоловіка та взірцева матір для своїх дітей. Це не із "літаючих корабельних сосен" .
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16.09.2020 13:44 Відповісти
Все Вяличие РАБссии расписал Александр Радищев в Путешествии из Питирьбергера в Москву....За что был приговорен к Виселице...,но вяликий сЦарь РАБссии заменил казнь на ссылку вечную...
Не любите вы талантливых людей...Даже Максима Горького отравили Новичком и его сына...
Отсюда вывод вы Шариковского быдло...Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 3455Гуляй бухай РАБссия..
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16.09.2020 13:45 Відповісти
Красиво... "Ход конём"...
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16.09.2020 13:48 Відповісти
Это интересно. Зеленский уволил жену Порошенко и трудоустроил свою./ Обязанности первой леди должны быть закреплены в законодательстве, - Зеленский
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16.09.2020 13:53 Відповісти
Мариночка, Ви найкраща, вперед!
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16.09.2020 13:56 Відповісти
Та який там десяток, одиниці. Та й ті в основному журналісти.Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 447
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16.09.2020 14:09 Відповісти
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16.09.2020 14:14 Відповісти
Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 7066
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16.09.2020 14:16 Відповісти
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16.09.2020 14:53 Відповісти
дебіл ти разом з деркачем. вас, совкам, лише такі ж самі совкові дебіли і вірять
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16.09.2020 14:04 Відповісти
Нажаль, їм ще діти вірять. Про "найсмачніший пломбір", "безоплатну медицину", кожен рік на море", "не було хабарників", тощо.
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16.09.2020 20:36 Відповісти
Это настоящая Первая Леди.
Не то что Ленка. Кстати, что там Ленка? Мендель, где тело?
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16.09.2020 14:08 Відповісти
https://www.5.ua/suspilstvo/maryna-poroshenko-145439.html Перша леді України Марина Порошенко у програмі "Рандеву" Яніни Соколової.
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16.09.2020 15:02 Відповісти
гімнастичні вправи робе?
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16.09.2020 15:12 Відповісти
- Я дякую, що сьогодні до мене прийшли. Ми насправді довго чекали, нарешті випала така нагода. Ви чи не єдина перша леді і дружина з наших п'ятьох президентів, яка знайшла в собі сміливість бути публічною. І це для українців, для вас, напевне, я можу так сказати, певне випробування, так? Ну моє запитання: чому?
- Випробовування, тому що дійсно я не можу сказати, що я публічна людина і що для мене це звичайне життя. Це одна з тих речей, яка об'єднує людей. І мені захотілося зробити цей статус як об'єднуючий для українців, щоб вони пишалися. Пишалися статусом першої леді без прізвища. Це неважливо - буду я чи хтось інший, але у нас так мало речей, які об'єднують українців, якими ми всі пишаємося. І дуже важливо підтримувати такі позитивні проекти, позитивні речі у суспільстві, які об'єднують, які дають надію на краще майбутнє. Які, коли люди згадують, вони говорять: "Це класно, це наше, це українське".
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16.09.2020 15:33 Відповісти
ой, сейчас у кого-то подгорит))))
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16.09.2020 14:57 Відповісти
Четвертим номером у списку, очолюваним М.Порошенко йде О.Погребиський

Вітаємо і підтримуємо!
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16.09.2020 14:59 Відповісти
Не здамо Київ ані «зеленим» окупантам, ані «русскому міру»
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16.09.2020 15:03 Відповісти
зовсім дах знесло
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16.09.2020 15:51 Відповісти
А что вы хотите, секта
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16.09.2020 15:55 Відповісти
та чё вы - тАварищъ методичку скопипастил.
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16.09.2020 17:33 Відповісти
Зебилов опять несет,угадал?
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16.09.2020 15:08 Відповісти
Дуже добре, Києву це буде лише на користь. Доречі, Марина прекрасно впоралась з місією першої леді, навідміну від молодшої наступниці, яку невідомо де ховає її благовірний нарік.
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16.09.2020 15:57 Відповісти
Приємно дивитись як зелебобіків плющить
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16.09.2020 16:32 Відповісти
А чего там плющит, я за вас радуюсь, больше работы - больше рошенок
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16.09.2020 16:36 Відповісти
Зовсім не можеш уявити, що писати можна не за гроші, п з ідеологічних міркувань?
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16.09.2020 16:44 Відповісти
А КАКАЯ ИДЕОЛОГИЯ?!
В ЧЕМ идея?
Вопли свиньи которою отогнали от корыта?!!! Которая трусится чтобы ее не посадили?
Тут недавно один политолог сказал, что раньше думал что избиратели Порошенко мало информированные, а потом понял что они дурнуватые. Им пофиг как и что он сделал, даже если он на площади кого-то убьёт, то ему все-равно найдут оправдание.
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16.09.2020 16:54 Відповісти
А політолог від СН чи опзж? Можна прізвище?
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16.09.2020 17:02 Відповісти
Михаил Чаплыга. Только он ни от СН ни от ОПЗЖ.
От така муйня малята
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16.09.2020 20:43 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/ua-rating.com/chaplyga-mikhail/amp/

"Во второй туре поддерживал Владимира Зеленського, но сразу после его победы начал высказывать критику в его адрес"
"Называет себя анархистом"

Анархія - найкоротший шлях до розвалу будь-якої системи
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17.09.2020 07:55 Відповісти
А політолог з-за порєбріка? Можна прізвище?
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16.09.2020 17:01 Відповісти
Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 8182
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16.09.2020 20:38 Відповісти
Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради - Цензор.НЕТ 4564
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17.09.2020 01:52 Відповісти
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