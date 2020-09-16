Марина Порошенко очолила список "Європейської Солідарності" на виборах до Київради
Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка Марина Порошенко очолила список партії "Європейська Солідарність" на виборах до Київради. Таке рішення ухвалила Конференція Київської міської організації партії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Марина Порошенко – лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, багато років опікується гуманітарною сферою і розвитком інклюзивної освіти, у 2018—2019 р. – Голова Українського культурного фонду.
"Знаю, що перше питання, яке я почую, буде: чому я йду в політику? В першу чергу я – громадянка своєї країни, яку дуже люблю. І мені не байдуже – як далі розвиватиметься Україна і що відбуватиметься у її столиці, в Києві", – наголосила Марина Порошенко.
Вона переконана: політика – це не гасла, це конкретні дії, від яких часто залежать долі людей.
"Впродовж 5 років як Перша Леді я реалізовувала дуже багатьох соціальних та гуманітарних проектів. І в своїх діях я керувалася не красивими гаслами, а з можливості отримати конкретний результат – покращення якості життя кожної конкретної дитини, кожної окремої родини", – зазначила Марина Порошенко.
Вона також нагадала, що у 2018 році вдалося переглянути й оновити державні будівельні норми, враховуючи європейські стандарти та кращі приклади європейських столиць. Тому рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб всі ці нові норми не лишалися на папері, а впроваджувалися в життя.
Порошенко повідомила, що новий проєкт, який буде реалізовувати її команда – створення у Києві концертної зали світового рівня.
"Як лікар не можу сьогодні також не згадати про ще один величезний виклик – епідемію коронавірусу. Протягом останніх пів року ми спостерігаємо безпорадність влади та безглуздість її дій. Вони забрали кошти з освіти, культури та місцевого самоврядування і не змогли забезпечити медицину. Лікарні та медики залишаються сам на сам перед хворобою: обладнання недостатньо, або воно неналежної якості, медичні працівники не отримали засобів індивідуального захисту, а кількість медиків, які захворіли, є надзвичайно високою", – зауважує кандидатка.
"Сьогодні в Києві недостатньо уваги приділяється вирішенню соціальних проблем. Шкіл та "Сьогодні в Києві недостатньо уваги приділяється вирішенню соціальних проблем. Шкіл і садочків катастрофічно не вистачає. Лікарні не забезпечені сучасним обладнанням. Лікарі і вчителі не захищені. А значить – не захищені наші діти і наші батьки. Тому сьогодні не час спостерігати збоку. Час діяти і приймати відповідальні рішення. На рівні кожного міста і кожної громади. І звісно, на рівні столиці, яка має стати прикладом для всієї України", – підсумувала Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Не любите вы талантливых людей...Даже Максима Горького отравили Новичком и его сына...
Отсюда вывод вы Шариковского быдло...Гуляй бухай РАБссия..
Не то что Ленка. Кстати, что там Ленка? Мендель, где тело?
- Випробовування, тому що дійсно я не можу сказати, що я публічна людина і що для мене це звичайне життя. Це одна з тих речей, яка об'єднує людей. І мені захотілося зробити цей статус як об'єднуючий для українців, щоб вони пишалися. Пишалися статусом першої леді без прізвища. Це неважливо - буду я чи хтось інший, але у нас так мало речей, які об'єднують українців, якими ми всі пишаємося. І дуже важливо підтримувати такі позитивні проекти, позитивні речі у суспільстві, які об'єднують, які дають надію на краще майбутнє. Які, коли люди згадують, вони говорять: "Це класно, це наше, це українське".
Вітаємо і підтримуємо!
В ЧЕМ идея?
Вопли свиньи которою отогнали от корыта?!!! Которая трусится чтобы ее не посадили?
Тут недавно один политолог сказал, что раньше думал что избиратели Порошенко мало информированные, а потом понял что они дурнуватые. Им пофиг как и что он сделал, даже если он на площади кого-то убьёт, то ему все-равно найдут оправдание.
От така муйня малята
"Во второй туре поддерживал Владимира Зеленського, но сразу после его победы начал высказывать критику в его адрес"
"Называет себя анархистом"
Анархія - найкоротший шлях до розвалу будь-якої системи