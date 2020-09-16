Мораторій на стягнення майна громадян за валютною іпотекою продовжили до квітня 2021 року

Верховна Рада продовжила мораторій на стягнення майна громадян за валютними іпотечними кредитами до 21 квітня 2021 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

297 народних депутатів підтримали ухвалення в цілому законопроєкту №3640 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мораторію щодо стягнення майна громадян України, наданих як забезпечення кредитів в інвалюті" з пропозиціями президента від 7 серпня 2020 року.

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