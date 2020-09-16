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Німеччина (7094) санкції (11297) США (21006) Північний потік (2446)

Німеччина запропонувала США угоду на 1 млрд євро за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2", - Die Zeit

Німеччина запропонувала США угоду на 1 млрд євро за відмову від санкцій проти

Уряд Німеччини запропонував Вашингтону мільярдну угоду в обмін на відмову від санкцій щодо газопроводу "Північний потік 2"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє газета Die Zeit з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що ще на початку серпня глава Мінфіну Німеччини Олаф Шольц повідомив своєму американському колезі Стівену Мнучіну спочатку усно, а потім письмово, що Німеччина готова фінансувати будівництво двох спеціальних гаваней для імпорту американського скрапленого природного газу (СПГ). Уряд США планує експорт газу до Німеччини через термінали в портах міст Брюнсбюттель і Вільгельмсхафен.

За інформацією видання, письмова пропозиціяю Німеччини підтримати будівництво терміналів "наданням до 1 мільярда євро" надійшла в Вашингтон 7 серпня. "У відповідь США дозволять безперешкодно добудувати і запустити "Північний потік 2", - наводить видання цитату з документа міністерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина навряд чи відмовиться від "Північного потоку-2", тільки розширення санкцій США поховає цей проєкт назавжди, - Коболєв

Як очікується, 24 і 25 вересня глави країн ЄС обговорять на саміті в Брюсселі майбутнє газопроводу і реакцію ЄС на ситуацію навколо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

США давно вмовляють Німеччину не брати участь у "Північному потоці-2", вказуючи, що він підсилить залежність країни від російського газу. Берлін був схильний підтримувати цей проєкт. Однак після того, як німецький уряд оголосив, що, за даними експертизи, Навальний був отруєний речовиною групи "Новачок", високопоставлені чиновники почали допускати відмову від підтримки проєкту.

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Топ коментарі
+33
хитро*опые беспринципные немцы
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16.09.2020 13:49
+22
скорее всего кто-то в бундестаге взял сказочный откат из рук х йла. Теперь х йло может бундесов еще и шантажировать сливом компромата, т. к. его репутация равна нулю и так.
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16.09.2020 14:31
+19
совсем путинферштейны охренели... Скоро будут санкции от США не просто по СП-2, а против некоторых персоналий с немецкими паспортами
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16.09.2020 13:49
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хитро*опые беспринципные немцы
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16.09.2020 13:49 Відповісти
да США в ответ может предложить ИЗ ПРИНЦИПА Германии 10 лярдов..за то- что они сами закопают СП-2 у дне моря
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16.09.2020 13:50 Відповісти
США могли бы предложить построить в Германии 10-20 СПГ-терминалов за свой счёт. за пару-тройку лет окупились бы с головой.
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16.09.2020 14:00 Відповісти
скорее всего кто-то в бундестаге взял сказочный откат из рук х йла. Теперь х йло может бундесов еще и шантажировать сливом компромата, т. к. его репутация равна нулю и так.
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16.09.2020 14:31 Відповісти
Теж такої думки.
Можна уявити, скільки перепало німецьким корупціонерам, від путінських.
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16.09.2020 14:41 Відповісти
праститутка шрёдер шоли?? взял защеку откат)))
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16.09.2020 15:38 Відповісти
100%%
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16.09.2020 16:34 Відповісти
Скоріше обіцянку отримати частину прибутку від експлуатації ПП2
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16.09.2020 17:43 Відповісти
Обидно ну всего 1 млдр
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16.09.2020 15:58 Відповісти
Торгашы похлеще семитов.
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16.09.2020 13:57 Відповісти
та какие немцы там как в англии одни негры пакистанцы и япошки---это позор тирпил
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16.09.2020 14:51 Відповісти
совсем путинферштейны охренели... Скоро будут санкции от США не просто по СП-2, а против некоторых персоналий с немецкими паспортами
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16.09.2020 13:49 Відповісти
Всього то? Я думав вони дійсно хочуть добудувати...
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16.09.2020 13:50 Відповісти
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16.09.2020 15:26 Відповісти
это же прямое предложение взятки. Им говорят "вы нарушаете", а они "а может вы закроете глаза за эн-ную сумму?"
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16.09.2020 13:52 Відповісти
Немцы жирную свинью подложили Трампу перед выборами.
При любом варианте он будет в проигрыше.
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16.09.2020 13:53 Відповісти
Какую свинью? При каком любом варианте? Отмена санкций США - это очень долгая песня, даже если кто-то захотел бы.

Санкции против СП-2 привязаны к оборонному бюджету и подписаны в декабре 2019. США остановив СП-2, предложили немцам самим отказаться от него и "сохранить лицо", но ********** кровавое бабло оказалось дороже...
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16.09.2020 14:03 Відповісти
нафтогаз тоже не спешит перестать зарабатывать газпрому.
скорее бы уже всем странам транзитерам бы многомиллиардные санкции выгнали бы.
чтобы знали как какцапский газ качать.
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16.09.2020 14:25 Відповісти
А чё ты своей тряпки стесняешься?
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16.09.2020 15:44 Відповісти
Єта так па-русскі)))
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16.09.2020 13:53 Відповісти
Держак от лопаты. Глядя на Это никаких других мыслей не возникает.
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16.09.2020 14:10 Відповісти
Хабар за трубу? Це вже якась одержимість, чи фуйло просило передати? Це ж скільки воно німцям відвалило, чи компроматом дожимає? Самі питання.
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16.09.2020 13:54 Відповісти
Построят терминалы под сжиженный газ, а газ будут получать из Раши.. Ну и на кой тогда американцам эти "терминалы" ( это как сейчас труба " Северного потока 2" почти что есть, а толку).Хотя от Трампа можно ожидать всего, заглянет через телефонную трубку в "глаза пукину", объявит о "величайшей победе" наш немцами и лично возьмет контракт на постройку терминалов ( считай взятка) Ну и махнет рукой на " Северный поток 2", скажет да стройте вы его уже.. ( Надеюсь все же что это будет не так) Но немцы конечно беспринципные, да и не только они. Это тренд мировой.
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16.09.2020 13:56 Відповісти
После Второй мировой войны Европа это уже не самостоятельная территория. Пора бы уже им перестать притворятся.
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16.09.2020 13:56 Відповісти
да да ,живут они плохо )хотя нет,все наоборот - не то шо русня? правда))))))
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16.09.2020 14:29 Відповісти
Сытно устроились под хозяином. Это кастрированная страна.
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16.09.2020 15:20 Відповісти
та я все забываю шо у вас колесо квадратное и ты лично ты ,не на кого не работаешь и не от кого не зависишь)) - с фюрером живете и радуетесь - немцы то же так до 2 мировой думали - известно чем закончилось - Денис может хватить идиотов слушать? а просто жить как люди ,в своей стране - вон вся Европа живет - чем вы хуже ?
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16.09.2020 15:46 Відповісти
Что может быть унизительнее чем то что сейчас делает Америка с Германией?
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16.09.2020 16:41 Відповісти
((((только то, шо делает весь мир - с твоей россией)))))
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16.09.2020 16:54 Відповісти
Рашка враг Запада, а Германия? Надеюсь когда-нибудь они отрастят обратно свое достоинство.
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16.09.2020 17:00 Відповісти
для войны нужны три вещи - деньги,деньги,деньги - (наполеон) - Денис ,самому не смешно- враг - скорее для правительств Западных стран - повод ,причем удобный)))))))
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16.09.2020 17:18 Відповісти
Не думаю що амери на це купляться , і тут вже пійшов принцип
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16.09.2020 13:57 Відповісти
Германия это рачительная но слабая и беспомощная домохозяйка в мире мачо.
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16.09.2020 14:01 Відповісти
Та да ! Така собі Мордовія або Башкірія .
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16.09.2020 14:08 Відповісти
А мачо це плюгавий кондом путен ?)
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16.09.2020 14:09 Відповісти
Германия предложила США сделку на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2", - Die Zeit - Цензор.НЕТ 3441
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16.09.2020 13:59 Відповісти
***** дал бюргерам 3 лярда из которых они один амерам предложили )
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16.09.2020 14:00 Відповісти
Походу это еще те 3 ярда которые с 14го года по рукам ходят!
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16.09.2020 14:02 Відповісти
ну да. новая архетипичная цифра руцкого подкупа. бульбофюрер пошёл по цене вдвое дешевле, хоть как он не распинался раскарякой перед ************** в кресле высесьться ))
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16.09.2020 14:22 Відповісти
Кто предлагал? шрёдер???
Чушь а не новость!
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16.09.2020 14:01 Відповісти
Грязьпром платить ))
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16.09.2020 14:02 Відповісти
пердёжпром
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16.09.2020 15:40 Відповісти
Ну і хто тут любитель путлєра?
Комсомолка Меркель чи Президент Трамп?
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16.09.2020 14:04 Відповісти
Германия предложила США сделку ВЗЯТКУ на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2"
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16.09.2020 14:08 Відповісти
Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа - а простыми словами Германия покупает дешевый российский газ по трубе в тоже время помогает американцам построить терминал для СПГ который американцы будут продавать странам партнерам которые ну просто не смогут отказаться от такого заманчивого предложения не смотря на конскую цену. После этого трубу можно будет резать на металлолом.
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16.09.2020 14:11 Відповісти
Полагаю надо Нафтогазу тоже следует подсуетится и дат взятку Газпрому за сохранение транзита и остановки СП2. А что? все так делают.
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16.09.2020 15:37 Відповісти
рашистское предложение грязьпрома дать лярд американцам , за будущую уплату газом в случае окончания строительства и снятии санкций. Не снимая санкций фрицы так или иначе будут искать альтернативу ,которая так или иначе приведет их к американцам..
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16.09.2020 14:23 Відповісти
Меркель! Германия предложила США сделку на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2", - Die Zeit - Цензор.НЕТ 5670
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16.09.2020 14:24 Відповісти
"Германия предложила США сделку на 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2", - Die Zeit" - Германия предложила США взятку 1 млрд евро за отказ от санкций против "Северного потока-2".
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16.09.2020 14:26 Відповісти
Это ж какой компромат надо )(уйду иметь на германскую верхушку включая Меркель, если они готовы даже доплачивать за строительство уже убыточного газопровода?
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16.09.2020 14:32 Відповісти
чёртавы штрудележоры.
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16.09.2020 14:37 Відповісти
Чипсы,кола и ждём
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16.09.2020 14:38 Відповісти
Чек из газпрома у ,,неподкупных,, немцев?
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16.09.2020 14:49 Відповісти
Якщо така почалась розмова, то тому потоку дійсно гаплик.
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16.09.2020 14:53 Відповісти
Німеччина запропонувала США угоду на 1 млрд євро за відмову від санкцій проти "Північного потоку-2", - Die Zeit - Цензор.НЕТ 1514
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16.09.2020 14:56 Відповісти
миллиард даже для Зелиных освоителей бюджета - это не деньги.. а для Штатов такая копеечная взятка - это вообще какой-то позор.. походу у хйла с валютой совсем плохо..)
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16.09.2020 15:44 Відповісти
ху#ло руками обеспокоенной фрау подкупает трампа. Оригинально!
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16.09.2020 15:53 Відповісти
"письменное предложение Германии поддержать строительство терминалов "предоставлением до 1 миллиарда евро" поступило в Вашингтон 7 августа. "В ответ США позволят беспрепятственно достроить и запустить "Северный поток 2", - приводит издание выдержку из документа министерства."
.....................
Но после этого американцы добавили санкций.
Это лишний раз подтверждает то, что цель Трампа не продажа американского газа, а наказание двух подельников - Меркель+путлер
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16.09.2020 15:54 Відповісти
Может аукциончик устроить?
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16.09.2020 15:56 Відповісти
а трубу Гена с Чебу рашкой потом сдатут в лом..
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16.09.2020 16:18 Відповісти
По моему, для США 1 млрд. евро - не деньги.
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16.09.2020 16:31 Відповісти
я не удивлюсь если это российская инициатива и деньги...
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16.09.2020 16:40 Відповісти
Класс.А нам тут рассказывают что в ЕС нет коррупции.
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16.09.2020 19:31 Відповісти
Не сделку , а взятку !
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16.09.2020 19:43 Відповісти
Неужто Меркель была замарана в Штази? Какой еще компромат рашки мог так ее напугать?
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16.09.2020 20:47 Відповісти
Это называется "взяточничество"
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17.09.2020 00:01 Відповісти
 
 