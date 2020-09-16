Україна має чим пишатися і у вас є чого повчитися, ми зацікавлені у співпраці, - командувач ОК ЗС Польщі Піотровські. ФОТО

У командуванні Об'єднаних сил ЗС України підсумували результати візиту делегації Війська Польського до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування ОС ЗС України у Facebook.

"Українські військові мають унікальний досвід, накопичений під час тривалого протистояння російській збройній агресії. Вам є чим пишатися й у вас є чого повчитися", - заявив сьогодні, 16 вересня, командувач Оперативного командування ЗС Республіки Польща генерал-лейтенант Томаш Піотровські, підсумовуючи триденний візит делегації Війська Польського до України.

"Ми зацікавлені в співпраці з українськими колегами. В найближчих планах - розширення співробітництва з Десантно-штурмовими військами, Військово-Морськими й Повітряними Силами Збройних Сил України", - наголосив він під час зустрічі з командувачем Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

У відповідь Наєв висловив слова вдячності польським колегам за увагу й зацікавлене ставлення до питань реформування українських Збройних Сил й підтримку євроатлантичних прагнень України.

"Упевнений, що все, про що йшлося під час триденної спільної роботи, сприятиме подальшому розвитку міждержавних відносин в напрямку військового співробітництва", - зазначив Наєв.

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Цього ж дня представники делегації Війська Польського разом з українськими колегами взяли участь в офіційному церемоніалі вшанування пам’яті воїнів, які героїчно загинули під час російської агресії, мужньо захищаючи суверенітет й територіальну цілісність України.



Фото: пресслужба Командування ОС

Після завершення меморіальних заходів Сергій Наєв і Томаш Піотровські віддали шану Українським Героям, поклавши квіти до Дзвону та Стели Пам’яті.

Нагадаємо, 15 вересня делегація Війська Польського відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.