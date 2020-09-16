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Новини Агресія Росії проти України
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Україна має чим пишатися і у вас є чого повчитися, ми зацікавлені у співпраці, - командувач ОК ЗС Польщі Піотровські. ФОТО

У командуванні Об'єднаних сил ЗС України підсумували результати візиту делегації Війська Польського до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування ОС ЗС України у Facebook.

"Українські військові мають унікальний досвід, накопичений під час тривалого протистояння російській збройній агресії. Вам є чим пишатися й у вас є чого повчитися", - заявив сьогодні, 16 вересня, командувач Оперативного командування ЗС Республіки Польща генерал-лейтенант Томаш Піотровські, підсумовуючи триденний візит делегації Війська Польського до України.

Україна має чим пишатися і у вас є чого повчитися, ми зацікавлені у співпраці, - командувач ОК ЗС Польщі Піотровські 01

"Ми зацікавлені в співпраці з українськими колегами. В найближчих планах - розширення співробітництва з Десантно-штурмовими військами, Військово-Морськими й Повітряними Силами Збройних Сил України", - наголосив він під час зустрічі з командувачем Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

Україна має чим пишатися і у вас є чого повчитися, ми зацікавлені у співпраці, - командувач ОК ЗС Польщі Піотровські 02

У відповідь Наєв висловив слова вдячності польським колегам за увагу й зацікавлене ставлення до питань реформування українських Збройних Сил й підтримку євроатлантичних прагнень України.

"Упевнений, що все, про що йшлося під час триденної спільної роботи, сприятиме подальшому розвитку міждержавних відносин в напрямку військового співробітництва", - зазначив Наєв.

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Цього ж дня представники делегації Війська Польського разом з українськими колегами взяли участь в офіційному церемоніалі вшанування пам’яті воїнів, які героїчно загинули під час російської агресії, мужньо захищаючи суверенітет й територіальну цілісність України.

Україна має чим пишатися і у вас є чого повчитися, ми зацікавлені у співпраці, - командувач ОК ЗС Польщі Піотровські 03
Фото: пресслужба Командування ОС

Після завершення меморіальних заходів Сергій Наєв і Томаш Піотровські віддали шану Українським Героям, поклавши квіти до Дзвону та Стели Пам’яті.

Нагадаємо, 15 вересня делегація Війська Польського відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.

Україна має чим пишатися і у вас є чого повчитися, ми зацікавлені у співпраці, - командувач ОК ЗС Польщі Піотровські 04

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Та да. Коли Польща останній раз воювала?
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16.09.2020 13:58 Відповісти
Документ № 6
Приказ Верховного Главнокомандующего польской армией Э. Рыдз-Смиглы в связи с наступлением советских войск

[17.09.1939 г.1]
[Куты]
Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и [Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию.
Верховный Главнокомандующий маршал Польши Э. Рыдз-Смиглы
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16.09.2020 14:12 Відповісти
польское войско умеет только по ночам вырезать украинские сёла с мирными жителями
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16.09.2020 16:05 Відповісти
и что надо?
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16.09.2020 13:58 Відповісти
уточнение - пока еще, есть чем гордиться, но это ненадолго
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16.09.2020 14:02 Відповісти
Польше следует вооружить народ Украины ...
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16.09.2020 14:08 Відповісти
"Опыт" окопной войны еще никогда и никому не помог победить.
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16.09.2020 14:09 Відповісти
 
 