Україна має чим пишатися і у вас є чого повчитися, ми зацікавлені у співпраці, - командувач ОК ЗС Польщі Піотровські. ФОТО
У командуванні Об'єднаних сил ЗС України підсумували результати візиту делегації Війська Польського до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Командування ОС ЗС України у Facebook.
"Українські військові мають унікальний досвід, накопичений під час тривалого протистояння російській збройній агресії. Вам є чим пишатися й у вас є чого повчитися", - заявив сьогодні, 16 вересня, командувач Оперативного командування ЗС Республіки Польща генерал-лейтенант Томаш Піотровські, підсумовуючи триденний візит делегації Війська Польського до України.
"Ми зацікавлені в співпраці з українськими колегами. В найближчих планах - розширення співробітництва з Десантно-штурмовими військами, Військово-Морськими й Повітряними Силами Збройних Сил України", - наголосив він під час зустрічі з командувачем Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.
У відповідь Наєв висловив слова вдячності польським колегам за увагу й зацікавлене ставлення до питань реформування українських Збройних Сил й підтримку євроатлантичних прагнень України.
"Упевнений, що все, про що йшлося під час триденної спільної роботи, сприятиме подальшому розвитку міждержавних відносин в напрямку військового співробітництва", - зазначив Наєв.
Цього ж дня представники делегації Війська Польського разом з українськими колегами взяли участь в офіційному церемоніалі вшанування пам’яті воїнів, які героїчно загинули під час російської агресії, мужньо захищаючи суверенітет й територіальну цілісність України.
Фото: пресслужба Командування ОС
Після завершення меморіальних заходів Сергій Наєв і Томаш Піотровські віддали шану Українським Героям, поклавши квіти до Дзвону та Стели Пам’яті.
Нагадаємо, 15 вересня делегація Війська Польського відвідала район проведення операції Об'єднаних сил.
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Приказ Верховного Главнокомандующего польской армией Э. Рыдз-Смиглы в связи с наступлением советских войск
[17.09.1939 г.1]
[Куты]
Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и [Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию.
Верховный Главнокомандующий маршал Польши Э. Рыдз-Смиглы