Від початку року до відповідальності у "справах Майдану" притягнуто 34 особи, серед них прокурори, судді та правоохоронці, - ДБР. ІНФОГРАФІКА

Від початку 2020 року слідчими ДБР у "справах Майдану" за погодженням з прокурорами Офісу Генерального прокурора притягнуто до кримінальної відповідальності 34 особи (22 правоохоронці, 4 судді, 2 прокурори, 6 цивільних осіб), затримано 4 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зокрема, 17.02.2020 затримано бійця спецпідрозділу "Омега" за вбивство одного активіста та поранення іншого 20.02.2014.

10 та 12.03.2020 - двох цивільних осіб за викрадення та катування Вербицького Ю.Т. й Луценка І.В., входження до складу злочинної організації, яка підозрюється у вбивстві Вербицького Ю.Т. (обидва перебувають під вартою).

02.07.2020 – цивільну особу за надання завідомо неправдивих показань (введення в оману) суду у справі "Черкаського Євромайдану".

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Протягом 2020 року скеровано до суду 13 обвинувальних актів стосовно 17 осіб, серед яких:

- 3 судді за постановлення завідомо неправосудних ухвал про взяття активістів під варту;

- 10 працівників міліції (2 заступники начальника УГБ ГУМВС України в м. Києві, 6 міліціонерів ПМОП "Беркут", 2 слідчих) за завідомо незаконне затримання активістів та протидію протестним акціям;

- 2 цивільні особи за викрадення та вбивство журналіста та 2 цивільні особи за надання завідомо неправдивих показань.

Слідчими ДБР у "справах Майдану" визначено пріоритетні напрямки роботи:

1. Отримання дозволів на спеціальне досудове розслідування щодо підозрюваних, оголошених у міжнародний розшук.

Вже отримано 3 такі дозволи, подання клопотань слідчому судді триває.

2. Робота над розкриттям вбивств, зокрема шляхом проведення комісійних судово-балістичних експертиз, слідчих експериментів за участю судово-медичних експертів та судових балістів, скерування запитів про міжнародно-правову допомогу.

Цього року повідомлено про підозру двом особам за вчинення умисних вбивств активістів 20.02.2014, а саме: бійцю спецпідрозділу "Омега" та міліціонеру ПМОП "Беркут".

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3. Робота над встановленням потерпілих від газів невідомого походження та хімічних отруєнь.

Проведено консультації та зустрічі потерпілих із експертом у галузі токсикології з США, отримана в США методика діагностики хімічних отруєнь скерована для перекладу з метою подальшої передачі судово-медичним органам України; на виконання листа ДБР Прем’єр-міністром України доручено міністерствам підготувати узгоджені пропозиції для внесення змін до законодавства, щоб надати можливість проводити в Україні судово-медичні експертизи для встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень від газів та інших хімічних речовин невідомого походження.

4. Співпраця з громадськістю.

ДБР визначило одним із пріоритетних завдань діалог із потерпілими, родичами Героїв Небесної Сотні та їх представниками. Так, протягом 2020 року проведено 13 зустрічей з родинами Героїв Небесної Сотні, потерпілими та пораненими, ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" та ГО "Нескорений Майдан – 18.02.".

5. Розшук підозрюваних.

Робота слідчих з розшуку підозрюваних ведеться паралельно з оперативними підрозділами. Завдяки опрацюванню відомостей щодо перетину родичами розшукуваної особи державного кордону України, даних щодо видачі паспортів для виїзду за кордон, проведенню судово-портретних експертиз, нам вдалось встановити і затримати особу, яка понад 5 років переховувалась від слідства, використовуючи при цьому справжні за формою документи з фотознімками підозрюваного, видані на ім’я іншої особи. За допомогою взаємодії слідчих з міжнародними колегами нам також вдалось встановити підозрюваного на території іншої держави і ми вже підготували клопотання про його тимчасове затримання для подальшої екстрадиції.

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