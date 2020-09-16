Шмигаль про дефіцит бюджету-2021: Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки і підтримати людей
Кабінет Міністрів заклав у проєкт державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу. Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Через пандемію майже кожна країна у світі збільшила дефіцити своїх бюджетів. Це було зроблено для того, аби не підвищувати податки і збільшити видатки на медицину та підтримати людей і бізнес", - сказав він.
За його словами бюджетний дефіцит на наступний рік на 1,5% менший, ніж у поточному році. "Міністерство фінансів ретельно прорахувало шляхи залучення фінансування для покриття такого рівня дефіциту", - сказав він.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати становитимуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).
Дефіцит держбюджету становитиме 270,4 млрд грн (6,0%). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.
Нагадаємо, в проєкті держбюджету 2021 року видатки із загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента у 2021 році заплановані на рівні 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).
Будь ласка, зачекайте...
В переводе на понятный язык (как если бы речь шла про простого человека и его доходы/расходы), его слова звучат примерно так "Я увеличиваю свои расходы, чтобы не нужно было искать работу с более высокой зарплатой"
Апофеоз цинизма!
Результат его руководства - отрицательный для граждан.
Шмыгаль всё делает в угоду своему хозяину Ахметову - опускает гривну, повышает тарифы для населения, увеличивает безработицу, опускает уровень благосостояния людей.
то звідки дефіцит бюджету?
може з такого "народного" й "такого як ми" малороського обсоса?
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли создать бюджет.....😂😂😂
1) яким чином дефіцит бюджету підтримає людей?
2) а чим ви збираєтеся покрити дефіцит бюджету, якщо ви розісралися з МВФ і соросята вам не дадуть кошти - де ви їх візьмете? Варіанти - кацапи, як при Зекові (не путати з Зебілом), олігархи дадуть (це для тих, хто любить фантастику), надрукуєте або піднімете податки - і зразу ж повернемося до 1 питання: яким чином дефіцит бюджету підтримає людей?