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Новини Бюджет-2021
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Шмигаль про дефіцит бюджету-2021: Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки і підтримати людей

Шмигаль про дефіцит бюджету-2021: Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки і підтримати людей

Кабінет Міністрів заклав у проєкт державного бюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 6% від ВВП для реагування на кризу. Це зроблено для того, щоб не підвищувати податки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Через пандемію майже кожна країна у світі збільшила дефіцити своїх бюджетів. Це було зроблено для того, аби не підвищувати податки і збільшити видатки на медицину та підтримати людей і бізнес", - сказав він.

За його словами бюджетний дефіцит на наступний рік на 1,5% менший, ніж у поточному році. "Міністерство фінансів ретельно прорахувало шляхи залучення фінансування для покриття такого рівня дефіциту", - сказав він.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати становитимуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит держбюджету становитиме 270,4 млрд грн (6,0%). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.

Нагадаємо, в проєкті держбюджету 2021 року видатки із загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента у 2021 році заплановані на рівні 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень).

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Топ коментарі
+10
Бедолаги-депутаты вынуждено разворовали бюджет страны, для того, чтобы не повышать налоги и поддержать нас с вами. Всё о людях думают, золотые наши - слуги народные...
Апофеоз цинизма!
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16.09.2020 14:21
+7
Так шо там з зубажинням?
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16.09.2020 14:11
+7
Он несет полную чушь!
В переводе на понятный язык (как если бы речь шла про простого человека и его доходы/расходы), его слова звучат примерно так "Я увеличиваю свои расходы, чтобы не нужно было искать работу с более высокой зарплатой"
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16.09.2020 15:26
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Так шо там з зубажинням?
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16.09.2020 14:11 Відповісти
Он несет полную чушь!
В переводе на понятный язык (как если бы речь шла про простого человека и его доходы/расходы), его слова звучат примерно так "Я увеличиваю свои расходы, чтобы не нужно было искать работу с более высокой зарплатой"
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16.09.2020 15:26 Відповісти
з квитанції на світло-----------до сплати за фактичне споживання--339,4------Очікуване споживання в поточному періоді--342,0-------РЕКОМЕНДОВАНА СУМА ДО ОПЛАТИ----681,4---------в нашому смт зубожіння закінчилося.
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16.09.2020 15:57 Відповісти
Реплика ни о чем.
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16.09.2020 16:16 Відповісти
Бедолаги-депутаты вынуждено разворовали бюджет страны, для того, чтобы не повышать налоги и поддержать нас с вами. Всё о людях думают, золотые наши - слуги народные...
Апофеоз цинизма!
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16.09.2020 14:21 Відповісти
ахметовская шестёрка Шмыгаль уже более полгода руководит правительством.
Результат его руководства - отрицательный для граждан.
Шмыгаль всё делает в угоду своему хозяину Ахметову - опускает гривну, повышает тарифы для населения, увеличивает безработицу, опускает уровень благосостояния людей.
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16.09.2020 14:22 Відповісти
шмыгло, ты расскажи на сколько вы гниды увеличили бабок на свое содержание, на мусоров, на сбу , на верховну зраду, так далее.
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16.09.2020 14:22 Відповісти
люди це Беня?
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16.09.2020 14:38 Відповісти
Нагадаємо, в проєкті держбюджету 2021 року видатки із загального фонду державного бюджету на обслуговування діяльності президента та Офісу Президента у 2021 році заплановані на рівні 1 266 795,2 тисяч гривень. Це на 39,4% більше, ніж у поточному році (909 058,7 тисяч гривень). Джерело: https://censor.net/ua/n3219640
то звідки дефіцит бюджету?
може з такого "народного" й "такого як ми" малороського обсоса?
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16.09.2020 14:46 Відповісти
Интересно,29 процентов,готовых и дальше голосовать за осла,реально понимают,что их ждет?
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16.09.2020 14:47 Відповісти
Там и 10% нет.
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16.09.2020 15:41 Відповісти
Шмыгаль о дефиците бюджета. -После меня хоть потоп.
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16.09.2020 14:47 Відповісти
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли создать бюджет.....😂😂😂
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16.09.2020 14:52 Відповісти
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16.09.2020 15:47 Відповісти
Таке відчуття, що розмовляєш з Бараном. Пане прем'єр-міністр Баран, дозвольте два запитання:
1) яким чином дефіцит бюджету підтримає людей?
2) а чим ви збираєтеся покрити дефіцит бюджету, якщо ви розісралися з МВФ і соросята вам не дадуть кошти - де ви їх візьмете? Варіанти - кацапи, як при Зекові (не путати з Зебілом), олігархи дадуть (це для тих, хто любить фантастику), надрукуєте або піднімете податки - і зразу ж повернемося до 1 питання: яким чином дефіцит бюджету підтримає людей?
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16.09.2020 15:04 Відповісти
Этот бред рассчитан на тех, кто за них голосовал в прошлом году. Попытка перед выборами хотя бы голоса совершенно безмозглых избирателей получить. Он не Баран............. он просто обращается к своим баранам.
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16.09.2020 15:55 Відповісти
Да, да. Это так получилось у них из-за пандемии.
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16.09.2020 15:40 Відповісти
Ну правильно. Про МВФ уже и не мечтают - можно не церемониться с дефицитом бюджета.
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16.09.2020 15:46 Відповісти
Да что с того МВФ. Всегда можно будет продать Вове еще несколько районов. Или область.
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16.09.2020 16:39 Відповісти
Вы заблуждаетесь, пуйлу даже даром не нужны несколько районов. Ему нужны несколько областей - конкретно те, что отделяют запоребрик от Крыма. Суходол на Крым нужен и это - только программа минимум.
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16.09.2020 23:02 Відповісти
Вы сами определились бы со своим мнением. Или ему таки даром не нужны несколько районов (но почему он тогда тратил ресурс на получение нескольких районов и не возвращает их) или это только программа минимум и ему несколько районов таки нужны даже не даром и даже мало?
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17.09.2020 09:59 Відповісти
Всё нормально у меня с мнением. Эти несколько районов в настоящий момент - разменная монета. В торговле за Крым и по-большому счету плацдарм на возможный сценарий в будущем. Сейчас в принципе уже никто и не скрывают, что торгуется вопрос подачи воды. А кормить два депрессивных образования на территории Донецка просто так, ему действительно не впало.
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17.09.2020 11:41 Відповісти
Ну вот видишь. Хорошему хозяйственнику всегда выгодно купить несколько лишних районов подешевке у не справляющегося со своими обязанностями клоуна.
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17.09.2020 11:48 Відповісти
Не будет пуйло ничего покупать. Давя имеющимся и угрозами вынудит дурачка.
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17.09.2020 12:30 Відповісти
У Вовы старшего есть свои, конкретные понятия. В его понимании он Крым купил. Будет покупать и остальное.
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17.09.2020 12:34 Відповісти
Просрали ВСЁ!!! ЗЕбіли, ви це зробили разом !
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16.09.2020 15:54 Відповісти
Клоун: "Мы решили в 2021 году про*бать больше чем можно собрать с вас налогов. Все равно в конце концов это будет за ваш счет а мы ни копейки не потратим. Главное - ближайшие 4 года верьте будто мы это делаем чтобы поддержать вас."
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16.09.2020 16:38 Відповісти
Разве что с тремя повышениями минималки за полгода вырастут налоги для ФОП, а так конечно все збсь!
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17.09.2020 10:24 Відповісти
Как бы там ни было, зарплата расти должна.
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17.09.2020 11:42 Відповісти
Насильственным образом? Кто сейчас за минималку работает? Воспитатели в садике? Пусть им поднимают, меня нахера трогать?
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17.09.2020 15:46 Відповісти
Вы в курсе сколько в стране госслужащих, начиная с дворников?
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17.09.2020 16:10 Відповісти
 
 