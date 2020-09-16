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вибори (6593) екологія (1328)

Україна стає дуже екологічною лише раз на кілька років, перед виборами, - президентка екоассоціації Циганок

Україна стає дуже екологічною лише раз на кілька років, перед виборами, - президентка екоассоціації Циганок

Вся увага традиційно зосереджена на суб'єктах господарювання, а не системних проблемах, – наголошує Циганок

Для України 2020 рік обернувся суцільним стихійним лихом: то паводки, то нищівні пожежі. І, попри обіцянки, грошей на покращення екологічної ситуації в Україні в наступному році Кабмін не заклав, передає "5 канал".

"Це той момент, коли ми маємо переглянути, провести якісний моніторинг стану довкілля. Адже всі ті стратегії, які зараз пишуться (ми бачимо перспективу бюджету на наступний рік) – природоохоронній діяльності там дуже мало уваги приділено. Якщо не сказати, що це взагалі відсутність системної роботи", – зауважує президентка Профасоціації екологів України Людмила Циганок.

Фахівці наголошують, що задля покращення ситуації не так багато і треба: дієвий карний механізм для порушників та фінансова мотивація – для підприємств з екологічним курсом.

"Звісно, тут треба закласти фінансування, але воно не таке колосальне, щоб наша держава не могла його виконати… Є проблема з тими підприємствами, які роками звикли по-хижацькі використовувати природні ресурси. Чомусь ми не спостерігаємо великих пікетів довкола незаконних кар'єрів, вирубки дерев. Тобто є проблеми, які системно і глобально впливають на цілі регіони. Водночас вся увага традиційно зосереджена на суб'єктах господарювання", – зазначає Циганок.

І резюмує: "Лише коли приходять вибори, раз на кілька років, вся держава, здається, стає дуже екологічною. Прикро, що це не відбувається системно, тому що таким чином за боротьбою ми втрачаємо можливості… а через кілька років, можливо, вже буде пізно".

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Топ коментарі
+3
Так в Украине есть целое министерство, и работает десятилетиями, и бюджетное финансирование, миллиарды по карманам...
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16.09.2020 14:31
+2
Пусть следят те которым положено по службе, такая же армия дармоедов. Я с этим министерством сталкивался, каждый импортер платит им за утилизацию упаковки ввозимых товаров, при этом никакой утилизации не проводится, у них для этого ничего нет, деньги разворовываются.
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16.09.2020 15:44
+1
Та да, каждый год с августа по октябрь граждане палят ботву и листву по вечерам в сёлах и садовых товариществах, в сезон выкидывают мусор в лесополосы. Тут нужно начинать с культуры рядового гражданина беречь окружающую среду и уважать друг друга
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16.09.2020 14:20
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Та да, каждый год с августа по октябрь граждане палят ботву и листву по вечерам в сёлах и садовых товариществах, в сезон выкидывают мусор в лесополосы. Тут нужно начинать с культуры рядового гражданина беречь окружающую среду и уважать друг друга
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16.09.2020 14:20 Відповісти
Ни в коем случае. Рядового гражданина трогать нельзя, он априори непогрешим, даже когда палит листья, паркуется как **дак, ворует на работе, хмит продавцам/врачам/учителям и т.д. И откуда потом те гадкие депутаты берутся, непонятно))
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16.09.2020 22:31 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/104478
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16.09.2020 14:29 Відповісти
Президент петиции не читает. Он вообще ничего не читает и не читал, даже сказок.
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16.09.2020 15:38 Відповісти
Петиции для легковерных и наивных лохов были специально придуманы. Ну еще гниды проплаченные таким образом внимание от насущных проблем отвлекают. Ну вы сами определитесь к какому типу вы себя относите.)))
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16.09.2020 19:04 Відповісти
Так в Украине есть целое министерство, и работает десятилетиями, и бюджетное финансирование, миллиарды по карманам...
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16.09.2020 14:31 Відповісти
Это министерство уже 30 лет самое коррупционное. Внимательнейшим образом следите за подзаконными актами принимаемыми министерством.
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16.09.2020 15:37 Відповісти
Пусть следят те которым положено по службе, такая же армия дармоедов. Я с этим министерством сталкивался, каждый импортер платит им за утилизацию упаковки ввозимых товаров, при этом никакой утилизации не проводится, у них для этого ничего нет, деньги разворовываются.
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16.09.2020 15:44 Відповісти
Это ж они копят на будущее, ну Как только построят перерабатывающие заводы, так сразу будет и утилизация.
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16.09.2020 22:33 Відповісти
Нет уже целого министерства. ЗЕленобобики его уже в подчинение министерству энергетики ввели. Так что это уже подминистерство или полу. тут как уже кому удобно, так и называйте. Но кто такие полупокеры, думаю многие знают.)))
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16.09.2020 19:07 Відповісти
Законотворчий "трудяга" Дмитро Лубинець за "роботою" Видео: https://youtu.be/77s33W_nIRY
Україна стає дуже екологічною лише раз на кілька років, перед виборами, - президентка екоассоціації Циганок - Цензор.НЕТ 7941
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16.09.2020 15:24 Відповісти
Эта Циганок уже раз пять обращалась к политикам, чтоб не пиарились на теме экологии перед выборами, но тем пофигу. У них безвыходная ситуация - обещать, кроме экологии, людям нечего уже. Все ранее обещанное просрали. Я думаю что в следующем своем обращении эта девица прямо скажет "Не задалбывайте экологией, людям на нее похрену, они просто жрать хотят".)))
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16.09.2020 19:11 Відповісти
Точно так же, как и антикоррупционной, европейской, демократичной и т.д. Перед выборами все методы хороши. Заходит тема экологии? И все политики резко становятся "зелёными" и косить под Гретту.
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16.09.2020 22:29 Відповісти
Не политкорректно как-то заголовок написан.

Не "ассоциация цыганок", а "ассоциация ромалок".
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17.09.2020 01:36 Відповісти
 
 