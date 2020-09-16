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"Червоний" рівень епіднебезпеки запроваджуватимуть у регіонах, в яких захворюваність на COVID-19 в 5 разів перевищує середню по країні, - Шмигаль

"Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах України буде запроваджуватися у разі п'ятикратного перевищення середньої по країні захворюваності на коронавірусну хворобу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення уряд затвердить цього ж дня.

"Передовсім пропонуємо, щоб регіони залучалися до затвердження рішення щодо встановлення найвищого рівня обмежень "червоної" зони. Наприклад, якщо Державна комісія то ТЕБ та НС має намір встановити "червоний" рівень обмежень у регіоні, то буде залучатися регіональна комісія з дорадчим правом голосу . Питання встановлення "червоного" рівня, фактично локдауна в регіоні, буде розглядатися в разі перевищення більш ніж у п'ять разів середнього по Україні рівня захворюваності на COVID-19", - сказав Шмигаль.

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Топ коментарі
+6
То есть, если уровень заболеваемости будет расти по ВСЕЙ стране - никакого красного уровня вводить не будут.
Даже если больные будут лежать не только в коридорах больниц, но и в фойе, и на чердаках, и в подвалах.
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16.09.2020 14:38
+5
Да похоже что именно так. Этим решением де-факто красные зоны отменили вообще
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16.09.2020 14:45
+3
Точнее, "красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых Зеленскому и его власти ничего не светит на ближайших выборах в местные органы власти.

Пока, что это в основном регионы на западе Украины... А далее вся Украина будет в красной зоне из за ненависти к клоуну и его банде.
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16.09.2020 14:37
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Точнее, "красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых Зеленскому и его власти ничего не светит на ближайших выборах в местные органы власти.

Пока, что это в основном регионы на западе Украины... А далее вся Украина будет в красной зоне из за ненависти к клоуну и его банде.
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16.09.2020 14:37 Відповісти
а разве такие регионы существуют?
по моему, зе-тыпилы проигрывают во ВСЕХ регионах.
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16.09.2020 14:39 Відповісти
Зелень даже зелёным цветом ( зеленые зоны) нарисовала на карте Украины регионы, где им что то светит на выборах (по мнению зелёной кодлы)
"Красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых заболеваемость COVID-19 в 5 раз превышает среднюю по стране, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4291
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16.09.2020 14:48 Відповісти
Зачем вы это бред пишите? По вашему в западных районах Львовской области им что то светит? А в Харьковской и Одесской не светит?
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16.09.2020 14:51 Відповісти
В Харькове зеленым ничего не светит, там будет все депутаты от кернеса и жоппоблока.
В одесской области аналогично, в местные советы войдут в основном бандюки от Труханова и жоппоблока.
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16.09.2020 14:55 Відповісти
Да при чем тут это. Есть статистика заболеваемости. Что вы эти выборы суете во все дыры.
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16.09.2020 14:49 Відповісти
официальная статистика говорит о том, что в этом году умерло меньше людей в Украине чем в прошлом году за аналогичный период.
Так же официальная статистика говорит о том, что за январь - июнь этого года от короновируса умерло 1112 человек, а от обычного гриппа и вызванной им пневмонией умерло 3063 человека.
*Источник - государственное управление статистики Укрстат.
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16.09.2020 14:53 Відповісти
И снова манипуляция. Во первых вы сравниваете общую смертность, а не смертность от инфекционных заболеваний. Во вторых по состоянию на конец первого полугодия по официальным данным от коронавируса умерло около 1тыс. человек. Вы хотите чтобы эта одна тысяча существенно повлияла на 280 тыс. которые умерли в первом полугодии.
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16.09.2020 15:03 Відповісти
общая смертность за первые полгода 2020 г. меньше чем общая смертность за первые полгода 2019 года.

Как так выходит, что общая смертность в 2020 году со "страшным и всеубивающим короновирусом", меньше чем смертность в 2019 году, когда не было никакого короновируса?
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16.09.2020 15:09 Відповісти
В Украине за полгода умирает 280-300 тыся человек. Вы хотите чтобы 1000 человек умерших за первое полугодие существенно оказали влияние на это количество?
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16.09.2020 15:16 Відповісти
Вот вы и подтвердили, исходя из статистики, что короновирус это херня... и не нужно лишних истерик по короновирусу, никакой массовой смертности от короновируса нет, вообще нет никакой массовой заболеваемости от короновируса.
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16.09.2020 15:39 Відповісти
Я подтвердил лишь то что вы сознательно или несознательно манипулирует фактами. Пандемия только начинается, мы даже не знаем прошли ли мы хоть половину пути или всего лишь только 5%. Свои сравнения и выводы будете делать в конце пути, а не в его начале.
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16.09.2020 15:45 Відповісти
уже давно конец пути... никакой эпидемии нет и не было
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16.09.2020 15:53 Відповісти
Также учтите тот факт что коронавирус появился в Украине только в марте, и это были еденичные случаи. На 31 марта умерло 17 человек, на 30 апреля умерли 261 человек. А ещё за два месяца, май и июнь умерло ещё 900 человек. Вы темп видите. И дальше он только растет. Сейчас в день умерает 50-70 человек. Посмотрите на статистику по итогам года.
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16.09.2020 15:13 Відповісти
То есть, если уровень заболеваемости будет расти по ВСЕЙ стране - никакого красного уровня вводить не будут.
Даже если больные будут лежать не только в коридорах больниц, но и в фойе, и на чердаках, и в подвалах.
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16.09.2020 14:38 Відповісти
Да похоже что именно так. Этим решением де-факто красные зоны отменили вообще
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16.09.2020 14:45 Відповісти
У кодлана Коломойского есть образец для подражания./ Не ходят электрички и пригородные поезда. В общественном транспорте ограничение: не более 20 пассажиров на салон, отчего сотни тысяч людей не могут добраться до работы. Улицы замусорены, везде нагажено из-за закрытых общественных туалетов. Если вы звоните в поликлинику - объясняют: выпейте цитромон и самоизолируйтесь. Другие болезни игнорируются. Отменены плановые операции . Главное: многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей.
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16.09.2020 14:38 Відповісти
Ну це просто чудове рішення. Тобто якщо всі регіони будуть хворіти рівномірно то червоної зони не буде ніде, адже середнє значення перевищуватиме не буде. Тепер червоних зон в Україні не буде, добре це чи погано покаже тільки час.
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16.09.2020 14:44 Відповісти
и самое главное - где реакция степашки на толпы неупраляемых хасидов ???
или он только может испортить воздух от зависти по поводу дня города у Одессы и Днепра???
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16.09.2020 14:48 Відповісти
Навіть, якщо срєдняня по странє буде у п'ять разів вищою, ніж в тих улюблених червоних зонах Нашої Епідемії спостерігається сьогодні?
Це рішення явно не має ніякого стосунку до боротьби з епідемією і є виключно політичною поступкою нашим найзаятішим ковідіотам. Не дивно, якщо це означатиме і таку ж поступку хасідствующім...
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16.09.2020 14:57 Відповісти
Цирк, клоуны, точка.
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16.09.2020 15:07 Відповісти
Опишу весь идиотизм ситуации на простом примере.

Допустим средний уровень по стране 100 человек, и вот в дном регионе это уровень увеличивается до 510 человек. Все там вводят красную зону, превышение более чем в 5 раз. Прошло три дня, а других регионах тоже стало больше больных, и средний уровень по стране стал уже 120 человек, в регионе красной зоны ситуация тоже ухудшилась и теперь там 560 человек, но опа это уже меньше чем в 5 раз, красную зону нужно отменять. То есть улучшений нет, ухудшения есть но красную зону снимаем. Занавес...
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16.09.2020 15:28 Відповісти
 
 