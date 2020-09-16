"Червоний" рівень епіднебезпеки запроваджуватимуть у регіонах, в яких захворюваність на COVID-19 в 5 разів перевищує середню по країні, - Шмигаль
"Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах України буде запроваджуватися у разі п'ятикратного перевищення середньої по країні захворюваності на коронавірусну хворобу.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході засідання уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідне рішення уряд затвердить цього ж дня.
"Передовсім пропонуємо, щоб регіони залучалися до затвердження рішення щодо встановлення найвищого рівня обмежень "червоної" зони. Наприклад, якщо Державна комісія то ТЕБ та НС має намір встановити "червоний" рівень обмежень у регіоні, то буде залучатися регіональна комісія з дорадчим правом голосу . Питання встановлення "червоного" рівня, фактично локдауна в регіоні, буде розглядатися в разі перевищення більш ніж у п'ять разів середнього по Україні рівня захворюваності на COVID-19", - сказав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Пока, что это в основном регионы на западе Украины... А далее вся Украина будет в красной зоне из за ненависти к клоуну и его банде.
по моему, зе-тыпилы проигрывают во ВСЕХ регионах.
В одесской области аналогично, в местные советы войдут в основном бандюки от Труханова и жоппоблока.
Так же официальная статистика говорит о том, что за январь - июнь этого года от короновируса умерло 1112 человек, а от обычного гриппа и вызванной им пневмонией умерло 3063 человека.
*Источник - государственное управление статистики Укрстат.
Как так выходит, что общая смертность в 2020 году со "страшным и всеубивающим короновирусом", меньше чем смертность в 2019 году, когда не было никакого короновируса?
Даже если больные будут лежать не только в коридорах больниц, но и в фойе, и на чердаках, и в подвалах.
или он только может испортить воздух от зависти по поводу дня города у Одессы и Днепра???
Це рішення явно не має ніякого стосунку до боротьби з епідемією і є виключно політичною поступкою нашим найзаятішим ковідіотам. Не дивно, якщо це означатиме і таку ж поступку хасідствующім...
Допустим средний уровень по стране 100 человек, и вот в дном регионе это уровень увеличивается до 510 человек. Все там вводят красную зону, превышение более чем в 5 раз. Прошло три дня, а других регионах тоже стало больше больных, и средний уровень по стране стал уже 120 человек, в регионе красной зоны ситуация тоже ухудшилась и теперь там 560 человек, но опа это уже меньше чем в 5 раз, красную зону нужно отменять. То есть улучшений нет, ухудшения есть но красную зону снимаем. Занавес...