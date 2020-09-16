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Кабмін (13943) посвідчення водія (226)

Кабмін затвердив новий формат водійських прав: можна буде вказувати групу крові та згоду на донорство

Кабмін затвердив новий формат водійських прав: можна буде вказувати групу крові та згоду на донорство

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу затвердив зразки бланків національного і міжнародного водійських посвідчень, свідоцтва про реєстрацію та тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу, а також зразок розпізнавального автомобільного знака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну, у водійських правах нового формату за письмовою згодою власника буде вказуватися інформація про надання згоди на посмертне донорство, а також інформація про групу крові (резус-факторі) водія.

У разі ухвалення рішення про відмову від участі в програмі посмертного донорства або рішення про припинення розміщення інформації про групу крові водія, водійські права підлягають заміні на аналогічні без зазначених відміток.

Також позначення рівня екологічних норм, якому відповідає транспортний засіб, буде внесено до свідоцтва про реєстрацію ТЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від сьогодні набули чинності нові правила отримання водійських прав. Основні нововведення

Усі національні і міжнародні водійські права, свідоцтва про реєстрацію та тимчасові реєстраційні талони ТЗ, видані до набуття чинності цією постановою, будуть дійсними протягом терміну, на який вони були видані. Також до впровадження новозатверджених форм документів вони продовжать оформлятися з використанням бланків попередніх зразків.

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Топ коментарі
+15
а не получиться ли так...что увидев согласие на донорство...повезут не в реанимацию спасать... а в трансплантологию...разбирать на запчасти... пока они еще теплые?
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16.09.2020 14:45
+7
Включите еще пункт о движимом, недвижимом имуществе, что бы под ключ так сказать.
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16.09.2020 14:43
+5
Это большой плюс, из под КАМАЗа и сразу по кулькам...
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16.09.2020 14:46
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Вот хорошо то как, что права у меня бессрочные.
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16.09.2020 14:41 Відповісти
Включите еще пункт о движимом, недвижимом имуществе, что бы под ключ так сказать.
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16.09.2020 14:43 Відповісти
Наличие брелка с ключом от квартиры, где деньги лежат, - обязательно
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16.09.2020 22:16 Відповісти
а не получиться ли так...что увидев согласие на донорство...повезут не в реанимацию спасать... а в трансплантологию...разбирать на запчасти... пока они еще теплые?
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16.09.2020 14:45 Відповісти
Легко ((
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16.09.2020 14:46 Відповісти
Ну так не давай разрешения. С другой стороны - а что щас мешает к трансплантологам везти?
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16.09.2020 14:49 Відповісти
Без разрешения ниизззяя... родственники могут в суд подать
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16.09.2020 14:50 Відповісти
Да будет драчка, кто на тепленького, ритуальщики, трансплантологи, и т.д и т.п.
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16.09.2020 14:50 Відповісти
Мало того,могут прям на дороге начать на запчасти разбирать.
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16.09.2020 15:00 Відповісти
Вот именно. Если какой-то человек с деньгами ждет подходящий донорский орган, а ты влип в ДТП пусть даже с лёгким сотрясением мозга, но подходишь по генетическому профилю для донорства этому денежному человеку, то тебя точно отвезут именно в реанимацию, вколят какую-нибудь хрень, введут в медицинскую кому и объявят о "смерти мозга". И все дела.
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16.09.2020 16:56 Відповісти
а чего сразу ...меня?
Вы ж могли б это говорить как-то безлико ))))
ужас!!!
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16.09.2020 17:34 Відповісти
То было обобщенно, извини, если получилось чуть-чуть не так.
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16.09.2020 17:40 Відповісти
та совсем как-то не так))) теперь всю неделю на зеленый (по подземному)))) переходить буду!))
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16.09.2020 17:46 Відповісти
Лучше эту неделю дома отсидеться.
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16.09.2020 17:48 Відповісти
та уже репу чешу...думаю))))
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16.09.2020 17:50 Відповісти
Это большой плюс, из под КАМАЗа и сразу по кулькам...
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16.09.2020 14:46 Відповісти
Целофановые кульки скоро будут под запретом.В газеты будут заворачивать.
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16.09.2020 15:02 Відповісти
Алкаши за рулём оценят.
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16.09.2020 14:47 Відповісти
канешна...их же не разберут ))))
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16.09.2020 14:54 Відповісти
На гумус разве что.Там и целиком сойдут.
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16.09.2020 15:04 Відповісти
Всім мотоциклістам в першу чергу видавати.
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16.09.2020 17:48 Відповісти
Ну, з нашими правоохоронцями можна очікувати що, тебе не тільки замість реанімації в трансплантологію повезуть, а ще й ДТП влаштують.
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16.09.2020 17:52 Відповісти
 
 