Пєсков прокоментував слова Тіхановської про безпеку для Лукашенка: Він "легітимний", жодних гарантій не потребує

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "президент" РБ Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, є "легітимним" і не потребує гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Лукашенко є легітимним президентом Білорусі. Не думаю, що він потребує якихось гарантій безпеки у себе в країні. А в іншому це все внутрішня справа Білорусі", - сказав Пєсков журналістам у середу.

Так він прокоментував заяву в ЗМІ екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської про те, що опозиція готова дати Лукашенку гарантії безпеки у разі, якщо він мирно відійде від влади.

Нагадаємо, в Білорусі більш як місяць тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено Лукашенка, який обіймає цей пост з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив 15 вересня, що для Євросоюзу ситуація зрозуміла: президентські вибори в Білорусі супроводжувалися шахрайством.

"Президент Лукашенко не є законним президентом Білорусі", - сказав Боррель, виступаючи у вівторок на пленарній сесії Європарламенту. Він зазначив, що "жорстокі репресії" тривають у Білорусі, понад 7,5 тис. мирних демонстрантів були арештовані, повідомлялося про 500 випадків катувань. Боррель наголосив, що майже всі члени Координаційної ради опозиції або арештовані, або їх примусили до вигнання.