Пєсков прокоментував слова Тіхановської про безпеку для Лукашенка: Він "легітимний", жодних гарантій не потребує
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "президент" РБ Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, є "легітимним" і не потребує гарантій безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Лукашенко є легітимним президентом Білорусі. Не думаю, що він потребує якихось гарантій безпеки у себе в країні. А в іншому це все внутрішня справа Білорусі", - сказав Пєсков журналістам у середу.
Так він прокоментував заяву в ЗМІ екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської про те, що опозиція готова дати Лукашенку гарантії безпеки у разі, якщо він мирно відійде від влади.
Нагадаємо, в Білорусі більш як місяць тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено Лукашенка, який обіймає цей пост з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив 15 вересня, що для Євросоюзу ситуація зрозуміла: президентські вибори в Білорусі супроводжувалися шахрайством.
"Президент Лукашенко не є законним президентом Білорусі", - сказав Боррель, виступаючи у вівторок на пленарній сесії Європарламенту. Він зазначив, що "жорстокі репресії" тривають у Білорусі, понад 7,5 тис. мирних демонстрантів були арештовані, повідомлялося про 500 випадків катувань. Боррель наголосив, що майже всі члени Координаційної ради опозиції або арештовані, або їх примусили до вигнання.
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В другу чергу - сусіднім країнам -вже є заяви від ряду країн та ЕС.
Навіть Україна на ВР прийняла достатню легку , але зрозумілу постанову .
«Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян»
А твоя особиста думка нікого не цікавить (хіба жителів РФ)
Без "плохослышащих" шкафов в темных очках, даже в туалет не ходят.
Уважаєш?
Европарламент не признал Лукашенко президентом и назвал его персоной нон грата в ЕС.https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389920/
Когда Беларусь вышла протестовать, он ответил террором". Валом идут сообщения об убийствах, избиениях, издевательствах, унижениях. Сеть заполнена чудовищными фото, видео рассказами потерпевших. До сих пор не могут найти 92 человек, пропавших в дни террора Лукашенко.
Поэтому кругом пишите, что Лукашенко ни президент, ни нелегитимный президент, он не достоин этого звания, а пишите, что Лукашенко самозванец.