УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5501 відвідувач онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
4 520 43
Білорусь (7840) Лукашенко (2622) Пєсков (1552) репресії (1618)

Пєсков прокоментував слова Тіхановської про безпеку для Лукашенка: Він "легітимний", жодних гарантій не потребує

Пєсков прокоментував слова Тіхановської про безпеку для Лукашенка: Він

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "президент" РБ Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, є "легітимним" і не потребує гарантій безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Лукашенко є легітимним президентом Білорусі. Не думаю, що він потребує якихось гарантій безпеки у себе в країні. А в іншому це все внутрішня справа Білорусі", - сказав Пєсков журналістам у середу.

Так він прокоментував заяву в ЗМІ екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тіхановської про те, що опозиція готова дати Лукашенку гарантії безпеки у разі, якщо він мирно відійде від влади.

Нагадаємо, в Білорусі більш як місяць тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошено Лукашенка, який обіймає цей пост з 1994 року. Опозиція не визнала оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив 15 вересня, що для Євросоюзу ситуація зрозуміла: президентські вибори в Білорусі супроводжувалися шахрайством.

"Президент Лукашенко не є законним президентом Білорусі", - сказав Боррель, виступаючи у вівторок на пленарній сесії Європарламенту. Він зазначив, що "жорстокі репресії" тривають у Білорусі, понад 7,5 тис. мирних демонстрантів були арештовані, повідомлялося про 500 випадків катувань. Боррель наголосив, що майже всі члени Координаційної ради опозиції або арештовані, або їх примусили до вигнання.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Усі легітимні в Ростові а це виродок який незаконно захопив владу
показати весь коментар
16.09.2020 14:51
+13
Легитимность Лукашенко подтверждается российскими штыками, так же как легитимность Асада.
показати весь коментар
16.09.2020 14:54
+8
тобто ярлик від орди вже отримав..легітимний феодал в межах певних повноважень..
показати весь коментар
16.09.2020 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
думка "сортірного йоршика" піськоффа нікого не цікавить
показати весь коментар
16.09.2020 14:49 Відповісти
Так в том-то и дело, что это не его "думка", это позиция Рашки, а Песков всего лишь придворный глашатай кремлядей.
показати весь коментар
16.09.2020 17:42 Відповісти
Усі легітимні в Ростові а це виродок який незаконно захопив владу
показати весь коментар
16.09.2020 14:51 Відповісти
Белорусам не решать,кто царь )) - Вы же подкацапниками всегда были...
показати весь коментар
16.09.2020 14:51 Відповісти
НІ , якраз білорусам у першу чергу вирішувати - хто легітимний , а хто - ні!
В другу чергу - сусіднім країнам -вже є заяви від ряду країн та ЕС.
Навіть Україна на ВР прийняла достатню легку , але зрозумілу постанову .
«Усе це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян»

А твоя особиста думка нікого не цікавить (хіба жителів РФ)
показати весь коментар
16.09.2020 15:57 Відповісти
Ты не понял. Это был сарказм. И горечь за них.
показати весь коментар
16.09.2020 15:59 Відповісти
Да-да, "легитимные" ни в каких гарантиях не нуждаются, а только в БАТАЛЬОНАХ ГОС-ОХРАНЫ!
Без "плохослышащих" шкафов в темных очках, даже в туалет не ходят.
показати весь коментар
16.09.2020 14:52 Відповісти
если у тебя и у твоего сына нет автомата,, то какая у тебя может быть легитимность
показати весь коментар
16.09.2020 14:55 Відповісти
Песков сказал - "знай свое место оппозионерша из ПГТ."
показати весь коментар
16.09.2020 14:53 Відповісти
О, як для тебе те вусате, чмо грозне.
Уважаєш?
показати весь коментар
16.09.2020 15:40 Відповісти
У верещук учился?
показати весь коментар
16.09.2020 18:15 Відповісти
Ви там обережно легітимними засівайте. Один вже в ростові. Бацьку відправляйте в воронєж.
показати весь коментар
16.09.2020 14:53 Відповісти
Легитимность Лукашенко подтверждается российскими штыками, так же как легитимность Асада.
показати весь коментар
16.09.2020 14:54 Відповісти
тобто ярлик від орди вже отримав..легітимний феодал в межах певних повноважень..
показати весь коментар
16.09.2020 14:54 Відповісти
Дальше будет веселее, посмотрим чем эта "легитимность" кончится...
показати весь коментар
16.09.2020 15:00 Відповісти
Чем... чем...
показати весь коментар
16.09.2020 15:29 Відповісти
Один леґітимний вже сидить у Ростові...
показати весь коментар
16.09.2020 14:55 Відповісти
Песков не более чем ЧЛЕН ОПГ!!!!
показати весь коментар
16.09.2020 14:55 Відповісти
ні, він просто - члєн
показати весь коментар
16.09.2020 14:59 Відповісти
та навіть і не члєн , а простий кондом.. з йоршиком )
показати весь коментар
16.09.2020 15:21 Відповісти
Сам факт реакции пескова говорит о то, что есть серьезные сомнения по поводу. А потому батьке нельзя булки расслаблять.
показати весь коментар
16.09.2020 14:55 Відповісти
Уже расслабил, там кацапский сапог...
показати весь коментар
16.09.2020 15:01 Відповісти
Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко: Он "легитимный", ни в каких гарантиях не нуждается - Цензор.НЕТ 2500
показати весь коментар
16.09.2020 15:01 Відповісти
Один легитимныи в московии уже сидит,скучает,соседа(во всех отношениях)ждет,легитимного Сальвадора Лукашенко.
показати весь коментар
16.09.2020 15:04 Відповісти
Первый щелчок в нос Тихановской от дружественных ей российских братьев.
показати весь коментар
16.09.2020 15:05 Відповісти
Песков прокомментировал слова Тихановской о безопасности для Лукашенко: Он "легитимный", ни в каких гарантиях не нуждается - Цензор.НЕТ 8949
показати весь коментар
16.09.2020 15:08 Відповісти
Он такой же "президент в законе", как, собственно, и Путин. Элита преступного мира. Вот только татуировки они себе не набивают.
показати весь коментар
16.09.2020 15:10 Відповісти
Геббельс-2 будет висеть на гилляке...
показати весь коментар
16.09.2020 15:14 Відповісти
Если он не нуждается в гарантиях,тем лучше для народа и легче для правосудия.
показати весь коментар
16.09.2020 15:26 Відповісти
Прочел не "Песков" а Псков. Пес, короче. Пся крев.
показати весь коментар
16.09.2020 15:27 Відповісти
Пєсков прокоментував слова Тіхановської про безпеку для Лукашенка: Він "легітимний", жодних гарантій не потребує - Цензор.НЕТ 4947
показати весь коментар
16.09.2020 15:27 Відповісти
Витек, тут самозванец Легитимный ІІ объявился ,😂
показати весь коментар
16.09.2020 22:59 Відповісти
А всі "лігітімні" зберігаються у Ростові.
показати весь коментар
16.09.2020 15:42 Відповісти
Именовать Лукашенко словом "президент" не возможно. Президентом можно называть лишь человека, который победил на свободных, честных выборах, за которого проголосовало большинство народа Белоруссии. Лукашенко же, уничтожил протоколы с мокрыми печатями и сфабриковал результаты выборов.
Европарламент не признал Лукашенко президентом и назвал его персоной нон грата в ЕС.https://charter97.org/ru/news/2020/8/17/389920/
Когда Беларусь вышла протестовать, он ответил террором". Валом идут сообщения об убийствах, избиениях, издевательствах, унижениях. Сеть заполнена чудовищными фото, видео рассказами потерпевших. До сих пор не могут найти 92 человек, пропавших в дни террора Лукашенко.
Поэтому кругом пишите, что Лукашенко ни президент, ни нелегитимный президент, он не достоин этого звания, а пишите, что Лукашенко самозванец.
показати весь коментар
16.09.2020 15:43 Відповісти
легитимный в россии) забирайте
показати весь коментар
16.09.2020 15:48 Відповісти
Царювати лука буде стільки,скільки захоче *****. А на те,що там думають сябри,покладено величезний болт. Як і на їх походеньки з квітами та повітряними кульками.
показати весь коментар
16.09.2020 16:06 Відповісти
Есть такая интересная тенденция: после того как Москва начинает называть диктатора легитимным через несколько месяцев он оказывается в Ростове. Желаю бацьке не выбиться из этого чудесного тренда.
показати весь коментар
16.09.2020 16:32 Відповісти
ГыГыГы. Лигитимный #2 ))
показати весь коментар
16.09.2020 16:51 Відповісти
Пана лукашенка " легитимный кореш" в ростові зачекався
показати весь коментар
16.09.2020 18:43 Відповісти
Ну да - там у вас в Хренлостане одно лигитимное уже сидит на рублевке. Скоро второе чмо легитимное рядом с Януковищем поселится - купит хатку не торгуясь за 50 лямов зелени.
показати весь коментар
17.09.2020 00:48 Відповісти
 
 