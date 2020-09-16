Кабмін ухвалив рішення закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, - МВС
Кабінет Міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання уряду.
Такі обмежувальні заходи запроваджені через поширення коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, зараз там перебувають паломники-хасиди, які не залишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування і медикаментами.
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