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Кабмін ухвалив рішення закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, - МВС

Кабмін ухвалив рішення закрити пункт пропуску

Кабінет Міністрів України підтримав закриття пункту пропуску на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області "Нові Яриловичі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За відповідне рішення проголосували сьогодні, 16 вересня, під час засідання уряду.

Такі обмежувальні заходи запроваджені  через поширення коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, зараз там перебувають паломники-хасиди, які не залишають спроб потрапити в Україну. Люди забезпечені продуктами харчування і медикаментами.

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Автор: 
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Топ коментарі
+8
Хай 31 грудня чекають))
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16.09.2020 15:36
+5
ойц, а як же ж нещасні хасиди будуть зустрічати новий рік?
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16.09.2020 15:02
+5
Всім хасидам сала! )
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16.09.2020 15:05
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ойц, а як же ж нещасні хасиди будуть зустрічати новий рік?
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16.09.2020 15:02 Відповісти
Хай 31 грудня чекають))
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16.09.2020 15:36 Відповісти
Як,як? Разом із білоруськими хасідами
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16.09.2020 16:24 Відповісти
Лучше позже чем никогда...
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16.09.2020 15:02 Відповісти
А что так можно было.
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16.09.2020 15:02 Відповісти
Это уже напоминает Нью Васюки.
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16.09.2020 15:03 Відповісти
Всім хасидам сала! )
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16.09.2020 15:05 Відповісти
Нехай ортодокси додому або на свою історичну землю празднувать їдуть. Там багато їхніх святинь. А міністр зовнішніх справ України особисто попросить прем"єра Ізраїлю, що б всіх впустили, та надали всі зручності в умовах карантину.
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16.09.2020 15:10 Відповісти
Кабмін ухвалив рішення закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, - МВС - Цензор.НЕТ 8576
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16.09.2020 15:16 Відповісти
приняли решение, как обрезали!
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16.09.2020 15:21 Відповісти
Все вірно, потрібно було це робити раніше, карантин і крапка.
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16.09.2020 15:35 Відповісти
А хто підійде - получить в рило!
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16.09.2020 16:08 Відповісти
Як,як? Разом із білоруськими хасідами
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16.09.2020 16:29 Відповісти
 
 