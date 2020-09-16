УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5611 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 009 17
Білорусь (7840) карантин (18171) паломництво (46) хасиди (176) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Зеленського закликали владу Білорусі припинити створювати напругу на кордоні з Україною і не поширювати обнадійливі для хасидів чутки

У Зеленського закликали владу Білорусі припинити створювати напругу на кордоні з Україною і не поширювати обнадійливі для хасидів чутки

На сьогодні близько двох тисяч паломників-хасидів перебувають на кордоні між Республікою Білорусь і Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.

Зазначається, що більшість з них прибули з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий. Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами навмисно або ненавмисно підігріває ці чутки.

"Нагадаємо нашим сусідам, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Також на території нашої держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру. Так само як навесні ми змушені були обмежувати участь людей у святкуванні Великодня, зараз пояснюємо, що й масове святкування Рош га-Шана за участі тисяч паломників у місті Умані Черкаської області України, на жаль, неможливе.

Також читайте: Кабмін ухвалив рішення закрити пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, - МВС

Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців", - сказано в повідомленні.

"Змушені також констатувати, що особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин. Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах Президента Республіки Білорусь 9 серпня цього року. Ми підтримуємо загальновизнані на Європейському континенті демократичні цінності та вважаємо, що кожна держава повинна дотримуватися зобов’язання на сто відсотків забезпечувати права та свободи людини, які гарантовані міжнародними конвенціями та відповідним національним законодавством, яке принаймні формально існує також і в Білорусі.

Також вважаємо, що кожна держава під час пандемії повинна проводити прозору й відповідальну політику, спрямовану на зупинку поширення COVID-19, та утриматися від провокування негативних варіантів розвитку епідемічної ситуації у сусідніх країнах", - додали в пресслужбі ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже тисяча паломників-хасидів не залишають спроб потрапити в Україну з Білорусі через пункт "Нові Яриловичі", - прикордонники

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
У Зеленского призвали власти Беларуси прекратить создавать напряжение на границе с Украиной и не распространять слухи, обнадеживающие хасидов - Цензор.НЕТ 815
показати весь коментар
16.09.2020 15:22
+8
Все правильно - НО ПОЧЕМУ ЭТО НЕ заява МИД УКРАИНЫ?

Посла Белоруссии в МИД надо вызвать и ноту вручить
ОПЯТЬ Дерьмак лезет не в своё дело ?
показати весь коментар
16.09.2020 15:37
+4
що, віслюк, важко бути терпілою?
показати весь коментар
16.09.2020 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що, віслюк, важко бути терпілою?
показати весь коментар
16.09.2020 15:08 Відповісти
У Зеленского призвали власти Беларуси прекратить создавать напряжение на границе с Украиной и не распространять слухи, обнадеживающие хасидов - Цензор.НЕТ 815
показати весь коментар
16.09.2020 15:22 Відповісти
Чють шо сразу Бацька віноват, він так до нового року бульбу не викопає.
показати весь коментар
16.09.2020 15:10 Відповісти
ЯК УКРАЇНА ВТРАТИЛА КРИМ

16/09/2020
https://dbr.gov.ua/taxonomy/term/663 АР Крим

https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2020-09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC-01.png У Зеленского призвали власти Беларуси прекратить создавать напряжение на границе с Украиной и не распространять слухи, обнадеживающие хасидов - Цензор.НЕТ 8327 За результатами досудового розслідування ДБР встановило справжні причини та умови, що сприяли розвалу ЗСУ та анексії Кримського півострову. Зокрема, злочинні дії із підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим у лютому 2014 року.

У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду - Президент-утікач Віктор Янукович, Міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана.
Слідчими виділено 5 основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострову:
1) злочинне скорочення ЗСУ
Незважаючи на повернення до позаблокового статусу, що вимагало нарощування чисельності армії, впродовж 2012-2013 рр. гранична чисельність ЗСУ була скорочена з 240 000 до 162 000 військовослужбовців.
2) підрив стану мобілізаційної готовності
У 2013 році було скорочено половину від штатної чисельності військкоматів. Як результат, військові частини були укомплектовані лише на 25-55%. До того ж, було згорнуто «по-літерну» приписку мобілізаційних ресурсів до військових частин та знищений облік військової техніки.
3) знищення систем протиповітряної оборони Криму
Управління системою ППО Криму було передане до командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік ворога. До того ж, було скорочено одну з двох бригад ЗРК С-300В на озброєнні та зупинено програми модернізації ЗРК С-125 і С-200В.
4) незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів
Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни, що завадило ЗСУ в момент реалізації одного із сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України.
5) невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози
Незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 - початку 2014 рр., не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.
Вказані дії у своїй сукупності пов'язані і призвели до тяжких наслідків - вторгнення РФ на територію АР Крим і м. Севастополь, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.
Розслідування за іншими фактами, що призвели до окупації частини території України у 2014 році, триває.
Детальніше - https://dbr.gov.ua/news/yak-ukraina-vtratila-krim-versiya-slidstva-derzhavnogo-byuro-rozsiduvan у лонгріді на сайті ДБР .
показати весь коментар
16.09.2020 15:13 Відповісти
українську армію розвалювали з першого дня її створення ...розпочав Крадчук , а далі по естафеті чучмо-джмеляр-валянок ...та й у чотирнадцятому вона відродилася тільки звдяки добровольцям ... але шекеладний "позаботився" щоб не сильно спочатку Іловайськ а потім Дебальцево сильно "остудили" добровольців брати подальшу участь у балагані ...ну а ця гніда просто добиває те що ще не розсипалося ...
показати весь коментар
16.09.2020 15:53 Відповісти
У Зеленского призвали власти Беларуси прекратить создавать напряжение на границе с Украиной и не распространять слухи, обнадеживающие хасидов - Цензор.НЕТ 7264
показати весь коментар
16.09.2020 15:13 Відповісти
опять ни о чем
показати весь коментар
16.09.2020 15:14 Відповісти
У Зеленского призвали власти Беларуси прекратить создавать напряжение на границе с Украиной и не распространять слухи, обнадеживающие хасидов - Цензор.НЕТ 4399
показати весь коментар
16.09.2020 15:15 Відповісти
а власти Израиля не призвал?
его же граждане как бы быкуют..
показати весь коментар
16.09.2020 15:20 Відповісти
Бубочка даже не может послать внятно колхозного диктатора, которого послали уже все кому не лень... Лох, - это судьба
показати весь коментар
16.09.2020 15:22 Відповісти
не надо призывать... надо действовать! закрыли и все! а что там где-то кто-то кого-то обнадежил...то пусть там и кучкуются ! точка.
пусть все счастье общения с обнадеженными хасидами падет на погранцов Беларуси....
только не меняйте решений каждые пол часа - это выглядит смешно и некомпетентно (последнее слово... это я так... с горяча написал))))
показати весь коментар
16.09.2020 15:28 Відповісти
Хасидам в Беларуси находящимся повезло-там для евреев есть много интересного.К примеру, в Радунь Гродненской области со всего света съезжаются сотни евреев, дабы почтить память Хафеца Хаима, выдающегося ученого-талмудиста. Он оставил после себя невероятное наследие: его труд о злословии считается очень важным в еврейском мире.- Еврейское наследие в Беларуси: что и где посмотреть?
показати весь коментар
16.09.2020 15:31 Відповісти
Диктатор Лукашенко хоче підлизатись до Ізраїлю...
показати весь коментар
16.09.2020 15:33 Відповісти
Все правильно - НО ПОЧЕМУ ЭТО НЕ заява МИД УКРАИНЫ?

Посла Белоруссии в МИД надо вызвать и ноту вручить
ОПЯТЬ Дерьмак лезет не в своё дело ?
показати весь коментар
16.09.2020 15:37 Відповісти
Таблетки подсыпает в колёса, кто-то пупсику
показати весь коментар
16.09.2020 15:45 Відповісти
У данному випадку до Зеленського претензій не має, чи поки не має. Що, само по собі дивно
показати весь коментар
16.09.2020 15:52 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2020 17:20 Відповісти
 
 