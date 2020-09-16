У Зеленського закликали владу Білорусі припинити створювати напругу на кордоні з Україною і не поширювати обнадійливі для хасидів чутки
На сьогодні близько двох тисяч паломників-хасидів перебувають на кордоні між Республікою Білорусь і Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП.
Зазначається, що більшість з них прибули з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон з Білоруссю нібито відкритий. Влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами навмисно або ненавмисно підігріває ці чутки.
"Нагадаємо нашим сусідам, що Україна була змушена ухвалити рішення про закриття державного кордону для іноземців через суттєве погіршення ситуації з поширенням COVID-19. Також на території нашої держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що робить неможливим проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру. Так само як навесні ми змушені були обмежувати участь людей у святкуванні Великодня, зараз пояснюємо, що й масове святкування Рош га-Шана за участі тисяч паломників у місті Умані Черкаської області України, на жаль, неможливе.
Закликаємо білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні з нашою державою та не поширювати неправдиві обнадійливі заяви для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все ж може бути відкритий для іноземців", - сказано в повідомленні.
"Змушені також констатувати, що особиста образа певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на превеликий жаль, і на площину міждержавних відносин. Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах Президента Республіки Білорусь 9 серпня цього року. Ми підтримуємо загальновизнані на Європейському континенті демократичні цінності та вважаємо, що кожна держава повинна дотримуватися зобов’язання на сто відсотків забезпечувати права та свободи людини, які гарантовані міжнародними конвенціями та відповідним національним законодавством, яке принаймні формально існує також і в Білорусі.
Також вважаємо, що кожна держава під час пандемії повинна проводити прозору й відповідальну політику, спрямовану на зупинку поширення COVID-19, та утриматися від провокування негативних варіантів розвитку епідемічної ситуації у сусідніх країнах", - додали в пресслужбі ОП.
Будь ласка, зачекайте...
16/09/2020
https://dbr.gov.ua/taxonomy/term/663 АР Крим
https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2020-09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC-01.png За результатами досудового розслідування ДБР встановило справжні причини та умови, що сприяли розвалу ЗСУ та анексії Кримського півострову. Зокрема, злочинні дії із підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим у лютому 2014 року.
У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду - Президент-утікач Віктор Янукович, Міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана.
Слідчими виділено 5 основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострову:
1) злочинне скорочення ЗСУ
Незважаючи на повернення до позаблокового статусу, що вимагало нарощування чисельності армії, впродовж 2012-2013 рр. гранична чисельність ЗСУ була скорочена з 240 000 до 162 000 військовослужбовців.
2) підрив стану мобілізаційної готовності
У 2013 році було скорочено половину від штатної чисельності військкоматів. Як результат, військові частини були укомплектовані лише на 25-55%. До того ж, було згорнуто «по-літерну» приписку мобілізаційних ресурсів до військових частин та знищений облік військової техніки.
3) знищення систем протиповітряної оборони Криму
Управління системою ППО Криму було передане до командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік ворога. До того ж, було скорочено одну з двох бригад ЗРК С-300В на озброєнні та зупинено програми модернізації ЗРК С-125 і С-200В.
4) незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів
Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни, що завадило ЗСУ в момент реалізації одного із сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України.
5) невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози
Незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 - початку 2014 рр., не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.
Вказані дії у своїй сукупності пов'язані і призвели до тяжких наслідків - вторгнення РФ на територію АР Крим і м. Севастополь, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України.
Розслідування за іншими фактами, що призвели до окупації частини території України у 2014 році, триває.
Детальніше - https://dbr.gov.ua/news/yak-ukraina-vtratila-krim-versiya-slidstva-derzhavnogo-byuro-rozsiduvan у лонгріді на сайті ДБР .
его же граждане как бы быкуют..
пусть все счастье общения с обнадеженными хасидами падет на погранцов Беларуси....
только не меняйте решений каждые пол часа - это выглядит смешно и некомпетентно (последнее слово... это я так... с горяча написал))))
Посла Белоруссии в МИД надо вызвать и ноту вручить
ОПЯТЬ Дерьмак лезет не в своё дело ?