Кабмін послабив карантинні обмеження для транспорту і культурних закладів у "помаранчевій" зоні

Кабінет Міністрів України дозволив перевезення в громадському транспорті більш ніж 50% посадкових місць і роботу закладів культури для "помаранчевої" зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін на засіданні в середу.

"На території регіонів із "помаранчевим" рівнем епіднебепеки на місці входу до закладу обов'язково вивішують інформацію про загальну площу закладу й можливу максимальну кількість відвідувачів. У таких регіонах виключається обмеження щодо перевезення громадським транспортом не вище ніж 50% посадкових місць. Також виключається норма щодо обмеження роботи закладів культури, щоб вони були заповнені на 50%: це кінотеатри, театри тощо", - пояснив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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