УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5611 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 572 9
Кабмін (13943) карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Кабмін послабив карантинні обмеження для транспорту і культурних закладів у "помаранчевій" зоні

Кабмін послабив карантинні обмеження для транспорту і культурних закладів у

Кабінет Міністрів України дозволив перевезення в громадському транспорті більш ніж 50% посадкових місць і роботу закладів культури для "помаранчевої" зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення уряд ухвалив з доопрацюванням в одноденний термін на засіданні в середу.

"На території регіонів із "помаранчевим" рівнем епіднебепеки на місці входу до закладу обов'язково вивішують інформацію про загальну площу закладу й можливу максимальну кількість відвідувачів. У таких регіонах виключається обмеження щодо перевезення громадським транспортом не вище ніж 50% посадкових місць. Також виключається норма щодо обмеження роботи закладів культури, щоб вони були заповнені на 50%: це кінотеатри, театри тощо", - пояснив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перелік обмежень у "червоній" зоні визначатимуть спільно з регіоном, - Степанов

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так ашто делать: никто кабмин слушать не хотит, все ездяют как селёдки в бочке.

Приходицца делать вид что мы так и хотели.
показати весь коментар
16.09.2020 15:15 Відповісти
и где логика?
почти 3 тыс заболевших и рекорд по невыздоровивших...
а для культурных и безкультурных (транспорт))) смягчают ???
показати весь коментар
16.09.2020 15:16 Відповісти
Очевидное нарушение Конституции и прав граждан.
показати весь коментар
16.09.2020 15:17 Відповісти
Все, теперь все свидетели умрут, остальные будут жить вечно.
показати весь коментар
16.09.2020 15:28 Відповісти
Маразм...шарахаються
показати весь коментар
16.09.2020 15:33 Відповісти
Как только Киев попал в оранжевую зону, требования к ней начали ослаблять. "Совпадение? Не думаю..."
показати весь коментар
16.09.2020 15:40 Відповісти
Та вас вже, зелених баранів, і так ніхто не слухає.
показати весь коментар
16.09.2020 15:57 Відповісти
Если требования не выполняются, то нужно подогнать требования. Зеленые новые лица.
показати весь коментар
16.09.2020 16:09 Відповісти
Що, Наша Епідемія сама вже не справляється?
показати весь коментар
16.09.2020 17:50 Відповісти
 
 