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Проти Білорусі в Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і "наша Україна", - Лукашенко

Проти Білорусі в Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вкотре звинуватив інші країни в протестах білорусів проти його узурпації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Він заявив, що "протягом останніх десяти років вони скрупульозно готувалися до нинішнього часу "Ч"".

"Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережу фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна", - уточнив Лукашенко.

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За його словами, "Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності та й по іншим), всупереч духу наших взаємин, стала форпостом політичних провокацій".

При цьому Лукашенко, який захопив владу, переконаний, що "тактика організаторів будувалася за класичним американським підручником кольорових революцій".

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Топ коментарі
+53
Ваша Украина?!
Украина никогда вашей не будет, ватник колхозный!
Хоть и пришли в Украине к власти к маргинальные совкодрочеры, вам Украины не видать!
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16.09.2020 15:53
+32
Встреча на государственном уровне Моли и Таракана
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4360
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16.09.2020 15:51
+22
мудак.
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16.09.2020 15:51
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мудак.
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16.09.2020 15:51 Відповісти
Как уже задолбал этот дибил... Когда уже этого параноика грохнут, что бы уже навечно перестал нести свой бред?
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16.09.2020 15:51 Відповісти
Причем бояться ему нужно не оппозицию, а Обнуленина.
Для кремлевского коротышки смерть Лукашенко - идеальное решение: народ-то протестует не против курса страны, а ЛИЧНО против него. Свергнуть Пыня не позволит, чтоб пример не подавать своим рабам, а смерть - идеальное решение. Нет Таракана - и все станет спокойно.
А так и овцы целы, и волки сыты.
И пастуху - вечная память.
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16.09.2020 16:10 Відповісти
Кажется, этот придурок первый в списке на бесплатную порцию "новичка" или стакан чая с полонием, если ситуация в Беларуси в ближайшее время не успокоится.
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16.09.2020 16:47 Відповісти
не беларуси против, а лукашенко)
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16.09.2020 15:51 Відповісти
Встреча на государственном уровне Моли и Таракана
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4360
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16.09.2020 15:51 Відповісти
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8035
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16.09.2020 15:54 Відповісти
Ох Ющенко що ти твориш!
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16.09.2020 15:53 Відповісти
из учебника цветных революций - "прилетит лукошонка, в голубом вертолёте и бесплатно покажет......" (учебник запрещённый на параше).
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16.09.2020 15:53 Відповісти
Ваша Украина?!
Украина никогда вашей не будет, ватник колхозный!
Хоть и пришли в Украине к власти к маргинальные совкодрочеры, вам Украины не видать!
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16.09.2020 15:53 Відповісти
Он имел в виду "Нашу Украину", которая Ющенка с "Гринджолами" во главе
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16.09.2020 16:07 Відповісти
Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", - уточнил Лукашенко.Источник: https://censor.net/ru/n3219680

Где тут про партию В. Ющенко?
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16.09.2020 16:09 Відповісти
Османский Наркоман хотел как обычно "проскочить между капелек", то есть "ни вашим, ни нашим, ничего не обещать" как он делал на выборах...
Но, нарвался на полное ведро ПОМОЕВ от Лукашенко.
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16.09.2020 15:53 Відповісти
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3663
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16.09.2020 16:04 Відповісти
Честный человек.
Не соврал.
Открыто признал что зеленая власть действовала не в интересах Украины, а в интересах Лукашенко и Путина.
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16.09.2020 15:56 Відповісти
Этого прийдётся усыпить.
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16.09.2020 15:57 Відповісти
Ты кто такой? Давай досвидания!!!!
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16.09.2020 15:57 Відповісти
Интересно, кстати, что такого делала не прошедшая 3% барьер "Наша Украина" что Лукашенко отдельно выделил это партию?
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16.09.2020 15:58 Відповісти
Разместила на границе с Бульборейхом вулики с боевыми пчелами.
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16.09.2020 16:01 Відповісти
Вот же ж мать его... Все этот Ющ никак не уймется! Видать думает что раз пережил диоксин переживет и новичок?!
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16.09.2020 16:26 Відповісти
Картофельное Рэмбо целой кукухой никогда не отличалось, но теперь эта кукуха ещё и съехала...
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16.09.2020 15:58 Відповісти
Украина не ваша дебил тупорылый а независимое государство в отличии от тебя продажной путинской подстилки
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16.09.2020 15:59 Відповісти
Бульбофюрер, Украина твоей не была никогда. Иди лови Сороса и Обаму, а то они уже небось склад с бульбой обосцали.
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16.09.2020 15:59 Відповісти
Придурок)
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16.09.2020 15:59 Відповісти
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3433
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16.09.2020 16:00 Відповісти
значит скоро Крым признает за РФ..
признает еще до объявления Белоруссии сев-зап федеральным округом..
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16.09.2020 16:00 Відповісти
А коли це Україна була вашою ?
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16.09.2020 16:02 Відповісти
Против Беларуси в Европе активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4692
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16.09.2020 16:04 Відповісти
Когда он говорит " наша Украина",то недалек от истины.Она по прежнему их(кацапов) - Пока будет на свободе медведчук,проросийские регионалы и шакалы раздирающие внутренности страны - олигархи.
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16.09.2020 16:05 Відповісти
Главный месседж, который следует выделить тут - Украина-враг. А в октябре в минском фед.округе московии будут "учения" русни и их прихлебателей по "миротворческим миссиям". Так шо Украина получает линию фронта на севере.
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16.09.2020 16:06 Відповісти
Як курва голосувати в ООН то завжди проти Украіни , а зараз раптом «наша»Украіна ??Йшов би ти біса Саньок !
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16.09.2020 16:08 Відповісти
По рассказам кацапов и Луки, у нас тут такие мощные центры обучения бойцов, и майданы мы удачно в других странах организовываем, и вообще мы такие злые и сильные бандеровцы и захватим весь мир. Вот было бы круто, если все было бы так на самом деле!!! Но это все, к сожалению, неправда.
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16.09.2020 16:08 Відповісти
В советской армии, у офицеров была поговорка: Куда солдата не целуй ... всюду жоп...а. Так и с Лукашенко: целовали его все время, думали "друг Украины", а он оказался жоп...ой
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16.09.2020 16:09 Відповісти
В чомусь Лукашенко правий: вже більше десяти років білоруси їздять працювати до Польщі, Чехії та країн Балтії і бачать на власні очі рівень життя там та в Беларусі.
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16.09.2020 16:10 Відповісти
Самое интересное, что ни Литва, ни Чехия, ни США (насчет Польши - не знаю) на территорию РэБэ не претендует. А если Лук Аш Энко будет так себя вести, Беларусь станет окургом или республикой Куйлостании. Колхозник должен работать в колхозе.
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16.09.2020 16:11 Відповісти
Обезумевших узурпаторов много,но кукарекают они одинаково. И почему-то у них в первую очередь США во всём виноваты. Ну и как не считать пиндосов "мировыми полицейскими")
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16.09.2020 16:11 Відповісти
методички с одной конторы
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17.09.2020 01:49 Відповісти
И тут бацьку понесло, к психиатру похоже пора.
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16.09.2020 16:12 Відповісти
Відпрацьовує гауляйтер.Бо на наступний термін залишили...
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16.09.2020 16:12 Відповісти
Таки человек психически нездоров,все накинулись на луку,прям вся Европа,😭
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16.09.2020 16:12 Відповісти
Во чувак даёт , не отрывается от задницы Путина , а других сателитами обзывает.)
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16.09.2020 16:14 Відповісти
***** Урод 😡😡😡😡😡
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16.09.2020 16:16 Відповісти
ОМЕРИКАНЦЫ хотят обосрать Ррюсскае быдло... от Хабаровка до МИНСКА...рюсскиее...вас замочит в сортире не только ЭРДОГАН.....быдло тупое.....
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16.09.2020 16:16 Відповісти
Точно, як в Криму, всіх лякали бандерівцями, а приїхали чеченці і абхазці з мокшами. Дурень ти Лука, якби у владі був не лох, то тобі жаба цицьки далаб вже завтра. Вся твоя хвалебна економіка працю на український ринок. Всі трактора, тролейбуси, автобуси, МАЗи, продукти йдуть виключно до нас. Перекрити тобі це все і вези до москалів. Не бажаєш? За свою тупу морду продаєш москалям всіх білорусів.
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16.09.2020 16:17 Відповісти
Та да... И не только "...американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и "наша Украина..." но и вся планета... и часть других планет, включая колхозі на альфа-центавре! Санитарі біли!?
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16.09.2020 16:18 Відповісти
РЮССКИЕ..вы БЫДЛО,,,,,,,,,,,,,,,Проти Білорусі в Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і "наша Україна", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3991
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16.09.2020 16:19 Відповісти
По его словам, "Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим)Источник:https://censor.net/ru/n3219680

Це де вони підтримували територіальну цілістність України? Повсіх резолюціях асамблеї ООН Білорусія голосувала за москалів.
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16.09.2020 16:20 Відповісти
У председателя колхоза деменция последней стадии
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16.09.2020 16:21 Відповісти
ЛУКА СаМ СЕБЕ В ШТАНЫ НАСРАЛ, а все вокруг виноватые,лечись идиот.
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16.09.2020 16:24 Відповісти
Мде, хреново обосраться на весь мир)))
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16.09.2020 16:24 Відповісти
Рюссские МУДАКИ...
вчера ПОРОШЕНКО предал РАБссию...удрал на Новороссию... ДАУНбасса..
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16.09.2020 16:26 Відповісти
Хрюкайте...крысы ФСБшные..Порох Просрал РАБссию Ольги **********....
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16.09.2020 16:27 Відповісти
Пусть вспомнит кого в ООН и ПАСЕ поддерживал...и вообще,сказануть,что жаба как то сильно возбухает и делает усатому гадости,надо быть совсем поехавшим.
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16.09.2020 16:29 Відповісти
здається, в ПАРЄ його не приймали... він там "не член"
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16.09.2020 17:27 Відповісти
Маразм подкрался незаметно...
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16.09.2020 16:30 Відповісти
Лукашенко - молчи!!!! Просто заткнись!
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16.09.2020 16:31 Відповісти
Ты прав....СССр дрочил но не смог...дрочить дальше...
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16.09.2020 16:32 Відповісти
БЫДЛО советское..............вы никто....
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16.09.2020 16:33 Відповісти
Дайте таракану селёдки.
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16.09.2020 16:36 Відповісти
Какая пчела его укусила?
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16.09.2020 16:36 Відповісти
Вчера говорил с Петр Алексевичем....в скайпе...сказал коротко...АНДРЕЙ зачем мне быдло?...молчу до сих пор.....
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16.09.2020 16:36 Відповісти
И как это понимать? Он что, тебя разлюбил?
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16.09.2020 16:41 Відповісти
Окончательно кукухой поехал на фоне лютой ненависти к Порошенко?
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16.09.2020 20:51 Відповісти
А ведь и ПРАВДА..нахер вы нужны...БІДЛО...
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16.09.2020 16:38 Відповісти
Ой-ли! Неужто распустит своих цензорных прахоботов?
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16.09.2020 16:45 Відповісти
Ваша, Грыгорыч, это Параша.
Уж извините за каламбурчик.
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16.09.2020 16:40 Відповісти
Гарний каламбурчик
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16.09.2020 18:08 Відповісти
Дякую.😊
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16.09.2020 19:34 Відповісти
и эта **** упрекала нас что мы не сражались за Крым?)) ты **** страну сдал без единого выстрела *****
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16.09.2020 16:45 Відповісти
Украина не твоя, ******. И когда этот пи...р поддерживал территориальную целостность Украины, чего только стоят голосованиия Белоруссии в ООН по вопросам Украинского Крыма! ГНИДА!
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16.09.2020 16:49 Відповісти
КА
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16.09.2020 16:51 Відповісти
Слышь ты,выб..док уссатый, Украина не "ваша" и мы очень хорошо помним, как ваша делегация в ООН и ОБСЕ всегда плясала под расеянскую дудку. Это я насчет вашей"поддержки" территориальной целостности Украины.
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16.09.2020 16:51 Відповісти
Тварь конченная. Захватил сфальсифицировав выборы в Беларуси власть, а виноваты "пиндосы с биндерами". Ох и мразь.
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16.09.2020 16:52 Відповісти
Ще зовсім недавно "Від Лукавого" неслось, що не дай Боже російський чобіт почне топтати білоруську землю,то кожний кущ,кожний горбик буде захищатись.....а тепер оборотень меле все підряд...з мачо сталася велика купа гівна.
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16.09.2020 16:56 Відповісти
Ну хоть Украину не назвал сателлитом. Свобода превыше всего.
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16.09.2020 17:05 Відповісти
З якого перепугу ми ваші.
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16.09.2020 18:03 Відповісти
Це, означає що, у випадку екскалації з боку окупанта Білорусь стане на бік ерефії. Нам потрібно перестати сприймати білоруську владу, як щось відокремлене від кремляді. Такі висловлювання диктатора є відкритою погрозою, яку потрібно сприймати дуже серьйозно і починати копати рова вздовж кордону з Білоруссю.
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16.09.2020 18:16 Відповісти
Снимем маски.Карты под стол,стволы на стол.Именно так Лука,как ты и сказал,лишь с одним существенным отличием в твоём понимании демократии.Ты сказал:их сеть фондов по поддержке так называемой демократии.Не бывает Лука,як ты выразился так называемой демократии.Так говорит идеолог мордовского мира Дугин"Демократии как мы её понимаем".Какое же представление о демократии у Дугина?Очень простое и наглядное.Железный занавес,мракобесие,опричнина,террор,шовинизм,пропаганда, геополитическое построение Третьего Рима в образе СССР со всеми атрибутами совка-это в представлении Дугина,такой должна быть демократия и в Беларуси и в Украине и в странах Балтии с Польшей.Тому так.Карты под стол,стволы на стол.Мы будем поддерживать весь протестный движ сябров,против диктатуры идеолога Дугина.И вопрос даже не в том,кто чей саттелит,а в здравом смысле и свободе.Если Украина сателлит США,то ты чей сателлит?Мордора и коммунистов китайских походу
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16.09.2020 18:58 Відповісти
Против "таракана".
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16.09.2020 19:02 Відповісти
После встречи Таракана с Ху...лом БР уже даже не сателит,а простая российская губерния-Белорашка.
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16.09.2020 19:20 Відповісти
наша? от дурний тарган...
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16.09.2020 20:33 Відповісти
********** пуесос в припадке альцгеймера маразмом хвастается. Кто там кричал,что бульбофюрер лучший для Украины вариант?
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16.09.2020 20:54 Відповісти
Позор хрестоматийному сателиту совковой недоимперии - Москвобада!
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16.09.2020 22:22 Відповісти
А ты Таракан не путай свою шерсть с государственной - действовали и будут действовать (в т. ч. и Украина) против тебя казлины совкового, а не против Белоруссии.

Проти Білорусі в Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і "наша Україна", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9319
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17.09.2020 00:40 Відповісти
ваша - раша
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17.09.2020 01:51 Відповісти
а какого тогда у амеров нефть решил купить когда пиня цену поднял, живет как проститутка и "вашим" и "нашим"
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17.09.2020 14:47 Відповісти
 
 