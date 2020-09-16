Проти Білорусі в Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і "наша Україна", - Лукашенко

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вкотре звинуватив інші країни в протестах білорусів проти його узурпації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Він заявив, що "протягом останніх десяти років вони скрупульозно готувалися до нинішнього часу "Ч"".

"Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережу фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна", - уточнив Лукашенко.

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За його словами, "Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності та й по іншим), всупереч духу наших взаємин, стала форпостом політичних провокацій".

При цьому Лукашенко, який захопив владу, переконаний, що "тактика організаторів будувалася за класичним американським підручником кольорових революцій".