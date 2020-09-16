Проти Білорусі в Європі активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і "наша Україна", - Лукашенко
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вкотре звинуватив інші країни в протестах білорусів проти його узурпації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Він заявив, що "протягом останніх десяти років вони скрупульозно готувалися до нинішнього часу "Ч"".
"Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це перш за все Сполучені Штати Америки, конкретніше - їх мережу фондів з підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна", - уточнив Лукашенко.
За його словами, "Україна, незважаючи на нашу незмінну її підтримку (наприклад, в питаннях територіальної цілісності та й по іншим), всупереч духу наших взаємин, стала форпостом політичних провокацій".
При цьому Лукашенко, який захопив владу, переконаний, що "тактика організаторів будувалася за класичним американським підручником кольорових революцій".
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Для кремлевского коротышки смерть Лукашенко - идеальное решение: народ-то протестует не против курса страны, а ЛИЧНО против него. Свергнуть Пыня не позволит, чтоб пример не подавать своим рабам, а смерть - идеальное решение. Нет Таракана - и все станет спокойно.
А так и овцы целы, и волки сыты.
И пастуху - вечная память.
Украина никогда вашей не будет, ватник колхозный!
Хоть и пришли в Украине к власти к маргинальные совкодрочеры, вам Украины не видать!
Где тут про партию В. Ющенко?
Но, нарвался на полное ведро ПОМОЕВ от Лукашенко.
Не соврал.
Открыто признал что зеленая власть действовала не в интересах Украины, а в интересах Лукашенко и Путина.
признает еще до объявления Белоруссии сев-зап федеральным округом..
Це де вони підтримували територіальну цілістність України? Повсіх резолюціях асамблеї ООН Білорусія голосувала за москалів.
вчера ПОРОШЕНКО предал РАБссию...удрал на Новороссию... ДАУНбасса..
Уж извините за каламбурчик.