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Тернопільщина (556) звільнення (2624) прокурор (612) Лємєнов Олександр (51)

Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лємєнов

Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лємєнов

Новопризначеного прокурора Тернопільщини Миколу Петришина звільнили після того, як він "відзначився" на роботі.

Про це повідомив активіст, засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Два дні тому публікував історію, як новопризначений прокурор Тернопільської області Микола Петришин зібрав колег, остограмився і почав розповідати, що орієнтуватися треба на нього, а не на закон. І якщо не послухаються, то він буде "#бати їх, як свиней". І що ви думаєте? Його звільняють", - написав Лемен у фейсбуці.

Він також повідомив, що дружина Петришина є помічницею нардепа-списочника "Слуги народу" Оксани Гринчук.

"Хто там керував відбором кандидатів? Кажуть, що "бізнесмен Ілля Павлюк, який розуміється на контрабанді". Не врятували? Чи навіть не пробували?" - пише Лємєнов.

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Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лємєнов 01
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Топ коментарі
+39
восстановится по решению суда с выплатой недополученной заработной платы
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16.09.2020 16:16
+30
за что? Пьянки и угрозы подчиненым это же визитная карточка ЗЕкоманды. Можэет конечно на повышение сразу пойдет чувак.
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16.09.2020 16:15
+23
Пойдет вторым замом к вЕНЕДИКТОВОЙ.
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16.09.2020 16:24
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Рано радуватися. Ще поки не звільнений. А Клован своїх не здає.
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16.09.2020 16:14 Відповісти
Призначить знову такого ж.
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16.09.2020 17:12 Відповісти
Да на повышение пошел 100процентно, такие очень нужны зеле и венедктовой!
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16.09.2020 23:31 Відповісти
за что? Пьянки и угрозы подчиненым это же визитная карточка ЗЕкоманды. Можэет конечно на повышение сразу пойдет чувак.
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16.09.2020 16:15 Відповісти
Якщо на кокс переорієнтується, то кар'єра зразу вгору
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16.09.2020 20:58 Відповісти
восстановится по решению суда с выплатой недополученной заработной платы
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16.09.2020 16:16 Відповісти
Ну как уволили так и восстановят примеров масса, еще и пострадавшим сделают! Судя по маеткам он последний .... есть не будет! Что толку уволили без наказания! У нас в городе несколько лет назад взяли опг во вглаве с зам прокурора и что да ничего он прерасно себя чувтсвует.. как с гуся вода! и опг никуда не делась..
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16.09.2020 16:17 Відповісти
Вони під вибори його зняли, після виборів поновлять на посаді.
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16.09.2020 16:18 Відповісти
Уволен это одно, а где его посадка, почему он не в СИЗО???
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16.09.2020 16:18 Відповісти
звильнылы что бы принять на работу в ОП. там нужны такие "ценные кадры"
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16.09.2020 16:18 Відповісти
Не дають "ераблагополучникам" принести Україні щастя. Нічого. Цього алкаша кудись на район переведуть, поки шум не вляжеться,а потім прокурором ще якоїсь області поставлять. Зелень своїх не забуде.
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16.09.2020 16:18 Відповісти
Пойдет вторым замом к вЕНЕДИКТОВОЙ.
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16.09.2020 16:24 Відповісти
Точно, станет юристом Медведчука
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16.09.2020 16:35 Відповісти
БЕНЯдиктовой
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16.09.2020 16:40 Відповісти
почему замом? сразу на ее место! человек подходит по всем параметрам
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16.09.2020 16:50 Відповісти
Недовго музика лабала, недовго фраєр танцював...
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16.09.2020 16:25 Відповісти
так він піде у суд до суддівсько-вовчої мафії і все порішає...і на посаді поновлять, і ще й зарплату за рік відсудить)))
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16.09.2020 16:26 Відповісти
уволить как и рекомендовавшего его/проводившего подбор кадра/взявшего за трудоустройство бабки (нужное подчеркнуть)
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16.09.2020 16:27 Відповісти
Бу-га-га! Приняли и сразу уволили, а проставился только один раз.
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16.09.2020 16:27 Відповісти
Ну, пока только слова, что уволили...
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16.09.2020 16:29 Відповісти
да ладно, не вырывайте из контекста!
Ну, выпил чутка, ну, погорячился, с кем не бывает. Он просто выбрал не те выражения, чтоб обрисовать субординацию и единоначалие.
Корабельными же соснами никого не называл...
Имеет право на ошибку!
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16.09.2020 16:27 Відповісти
тупая свинья...
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16.09.2020 16:30 Відповісти
******* все таки его как тупую свинью
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16.09.2020 22:32 Відповісти
Скоропостижно скончался. Аминь.
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16.09.2020 16:32 Відповісти
А как же свиньи, теперь останутся не е@аными?
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16.09.2020 16:32 Відповісти
У зебилов для своего быдлората еще много подарков.
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16.09.2020 20:44 Відповісти
он и чубик коротко постриг что бы написать на башке дурак
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16.09.2020 16:33 Відповісти
Самодура звільнили це добре , а шпигуна ФСБ залишили це погано.
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16.09.2020 16:34 Відповісти
Уволили - это молодцы!!! Но как он туда попал?
Ребята- или вы изменитись,или опять СОВОК!
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16.09.2020 16:37 Відповісти
Придьоцца ему покойному брательнику дерьмака бабло за трудоустройство вертать!
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16.09.2020 16:39 Відповісти
А раптом вiн патрiот? Може решта прокурорiв ватники i агенти кримля. Дуже схоже на полiтичнi переслiдування.
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16.09.2020 16:40 Відповісти
Зараз Вовк все виправить.....ще й компенсацію відсудить та вибачення, мов "вирвали з контексту" та ГПУ підтримує, як політичні нападки....Слава Венедіктовой!
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16.09.2020 16:57 Відповісти
А пальчиком грозно помахали?
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16.09.2020 16:57 Відповісти
Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лемен - Цензор.НЕТ 5761
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16.09.2020 16:58 Відповісти
Завтра назначат прокурором «Луцкой области»
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16.09.2020 16:59 Відповісти
Систему менять надо. Местное самоуправление выбирает,нанимант себе прокурора а опзиция следит за ним и выборы на местах раз в два года и референдуме. А не создовать кормушки с городов для Центра отдовая должностиидля кормления и мзды на верх. Швейцарское сапоуправления к нему надо присмотреться. Много общего с Гетьманщиной.
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16.09.2020 16:59 Відповісти
Может бананы были не достаточной длины?
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16.09.2020 17:02 Відповісти
А тест на профпригодность он прошёл.

Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лемен - Цензор.НЕТ 6798
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16.09.2020 17:01 Відповісти
На свинокомплекс.
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16.09.2020 17:36 Відповісти
Щуку кинуть в річку.
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16.09.2020 17:48 Відповісти
Хорошо посидели.
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16.09.2020 18:17 Відповісти
Буде, що онукам розповісти.
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16.09.2020 19:03 Відповісти
ой ДУРАК
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16.09.2020 19:53 Відповісти
Делаем ставки, через какое время реформированный порошком суд восстановит его на должности с выплатой компенсаций... Думаю, через 3 месяца максимум...
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17.09.2020 02:03 Відповісти
айайай, зрадочка.
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17.09.2020 02:25 Відповісти
Только год прошел, а накосячили более всех вместе взятых папередников....
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17.09.2020 12:29 Відповісти
паспорт жены показывал, не??
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17.09.2020 12:37 Відповісти
Швидкий хлопчик!!! Тепер його будуть ......як свиню чи козла!!!
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17.09.2020 13:48 Відповісти
да уж зеленые дегенераты, столько зашкваров всего за какой то год с копейками, это надо уметь . зеленые шмаркли, как говорится, таланты не пропьешь .

я смотрю зезброд подбирает в команду себе подобных гнид
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17.09.2020 14:01 Відповісти
одобрямсПрокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 112
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17.09.2020 14:22 Відповісти
Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лємєнов - Цензор.НЕТ 2191
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17.09.2020 14:23 Відповісти
подбили на взлете, недалекое быдло
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17.09.2020 14:34 Відповісти
ЗЕбильщина…..
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17.09.2020 15:04 Відповісти
 
 