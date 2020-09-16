Прокурора Тернопільщини Петришина, який влаштував п’янку на роботі і погрожував підлеглим, звільнено, - Лємєнов
Новопризначеного прокурора Тернопільщини Миколу Петришина звільнили після того, як він "відзначився" на роботі.
Про це повідомив активіст, засновник організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.
"Два дні тому публікував історію, як новопризначений прокурор Тернопільської області Микола Петришин зібрав колег, остограмився і почав розповідати, що орієнтуватися треба на нього, а не на закон. І якщо не послухаються, то він буде "#бати їх, як свиней". І що ви думаєте? Його звільняють", - написав Лемен у фейсбуці.
Він також повідомив, що дружина Петришина є помічницею нардепа-списочника "Слуги народу" Оксани Гринчук.
"Хто там керував відбором кандидатів? Кажуть, що "бізнесмен Ілля Павлюк, який розуміється на контрабанді". Не врятували? Чи навіть не пробували?" - пише Лємєнов.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, выпил чутка, ну, погорячился, с кем не бывает. Он просто выбрал не те выражения, чтоб обрисовать субординацию и единоначалие.
Корабельными же соснами никого не называл...
Имеет право на ошибку!
Ребята- или вы изменитись,или опять СОВОК!
я смотрю зезброд подбирает в команду себе подобных гнид