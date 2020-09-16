У Києві завершився купальний сезон, жителям столиці радять відпочивати на пляжах без купання, - КМДА

15 вересня у столиці завершився купальний сезон, рятувальники Kyiv Lifeguard Service також завершили сезонну роботу на муніципальних пляжах до наступного року. Киянам і гостям міста рекомендовано відвідувати офіційні пляжі лише як зони відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу КМДА.

За літній сезон лайфгарди на водних об’єктах Києва врятували 84 людини. Найчастіше надзвичайна ситуація виникала на тлі вживання алкогольних напоїв та купання у не призначених для цього місцях. Середній вік врятованих – 27 років.

Робота рятувальників за купальний сезон має таку статистику:

врятованих плавців – 84;

недопущень у воду людей в алкогольному сп’янінні – 1720;

недопущень розпиття алкогольних напоїв – 16 913;

зупинених плавзасобів у зоні купання – 3014;

випадків із наданням медичної допомоги – 196;

знайдених людей (за зверненнями відпочиваючих) – 38;

викликів швидкої допомоги – 28.

У купальний сезон у столиці працює 100 рятувальників, із яких щодня 50 виходять на 24 рятувальні пости. Вони мають сучасне спеціалізоване обладнання: 2 гідроцикли, 10 моторних човнів, тюби нового покоління, серфи, дефібрилятори.

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