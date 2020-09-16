УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5798 відвідувачів онлайн
Новини
1 422 7
КМДА (2332) Київ (19120) відпочинок (229) вода (1168)

У Києві завершився купальний сезон, жителям столиці радять відпочивати на пляжах без купання, - КМДА

У Києві завершився купальний сезон, жителям столиці радять відпочивати на пляжах без купання, - КМДА

15 вересня у столиці завершився купальний сезон, рятувальники Kyiv Lifeguard Service також завершили сезонну роботу на муніципальних пляжах до наступного року. Киянам і гостям міста рекомендовано відвідувати офіційні пляжі лише як зони відпочинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу КМДА.

За літній сезон лайфгарди на водних об’єктах Києва врятували 84 людини. Найчастіше надзвичайна ситуація виникала на тлі вживання алкогольних напоїв та купання у не призначених для цього місцях. Середній вік врятованих – 27 років.

Робота рятувальників за купальний сезон має таку статистику:

  • врятованих плавців – 84;
  • недопущень у воду людей в алкогольному сп’янінні – 1720;
  • недопущень розпиття алкогольних напоїв – 16 913;
  • зупинених плавзасобів у зоні купання – 3014;
  • випадків із наданням медичної допомоги – 196;
  • знайдених людей (за зверненнями відпочиваючих) – 38;
  • викликів швидкої допомоги – 28.

У купальний сезон у столиці працює 100 рятувальників, із яких щодня 50 виходять на 24 рятувальні пости. Вони мають сучасне спеціалізоване обладнання: 2 гідроцикли, 10 моторних човнів, тюби нового покоління, серфи, дефібрилятори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, - Держпродспоживслужба. СПИСОК
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки я прочитав що радять відпочивати без купальників?
показати весь коментар
16.09.2020 16:23 Відповісти
Ты не одинок)))))
показати весь коментар
16.09.2020 16:32 Відповісти
Идите в задницу со своими советами. Два месяца горячей воды нет, хоть в реке покупаться можно.
показати весь коментар
16.09.2020 16:25 Відповісти
Ну при таких раскладах стоит подумать о бойлере. Горячая вода регулярно плюс экономия по оплате за горячую воду. А в наших реках к сожалению купаться не лучшая мысль. После посещения пляжа нужно от речной воды мыться.
показати весь коментар
16.09.2020 17:00 Відповісти
Так быдло и послушало. Может ещё не сцать в воду?
показати весь коментар
16.09.2020 16:28 Відповісти
а что только быдло плавает?
т.е. норм. трезвые люди и поплавать не могут?
показати весь коментар
16.09.2020 17:34 Відповісти
Какого иглесиаса? А как с ковидом бороться?
показати весь коментар
16.09.2020 17:49 Відповісти
 
 