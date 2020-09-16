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21-річний хлопець на Волині впродовж декількох місяців змушував шестикласника виносити з дому гроші та коштовності, - прокуратура

21-річний хлопець на Волині впродовж декількох місяців змушував шестикласника виносити з дому гроші та коштовності, - прокуратура

У Ковелі 21-річний хлопець дізнався інформацію, яку 11-річна дитина хотіла приховати від батьків, і вимагав зі школяра плату за своє мовчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волині.

Упродовж березня-червня 2020 року він 13 разів змушував шестикласника виносити з дому і віддавати йому гроші і ювелірні прикраси.

Також зловмисник залучив до вимагання свого 20-річного друга. Хлопчик віддав їм кожному по 100 доларів США.

Злочинними діями хлопців батькові школяра заподіяно майнових збитків на майже 22 тис. грн.

За вчинення таких злочинів санкцією ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Хлопці чекають на суд.

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21-летний парень на Волыни в течение нескольких месяцев заставлял шестиклассника выносить из дома деньги и драгоценности, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9130
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16.09.2020 16:57 Відповісти
Из своего дома?
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16.09.2020 17:03 Відповісти
девяностые...как это мило
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16.09.2020 17:53 Відповісти
какая информация пряталась от родителей мальчик мастурбировал онанировал купил порнокартинки порномультяшки обмочился прямо в штанишки.. родители УЧИТЕ ДЕТЕЙ ГЛАВНОМУ--- РОДИТЕЛЯМ ОБЯЗАНО И НАДОБНО ВСЕГДА РАССКАЗЫВАТЬ ВСЮ ПОВТОРЯЮ ВСЮ ПРАВДУ И РОДИТЕЛИ НЕ БУДУТ ЗА ЭТО ни бить ни ругать ни смеяться и так далее ....
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16.09.2020 19:05 Відповісти
Кэп, некоторые родители не могут этому научить. Как раз потому, что будут бить, ругать и смеяться. Возможно даже одновременно.
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16.09.2020 19:50 Відповісти
 
 