21-річний хлопець на Волині впродовж декількох місяців змушував шестикласника виносити з дому гроші та коштовності, - прокуратура

У Ковелі 21-річний хлопець дізнався інформацію, яку 11-річна дитина хотіла приховати від батьків, і вимагав зі школяра плату за своє мовчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волині.

Упродовж березня-червня 2020 року він 13 разів змушував шестикласника виносити з дому і віддавати йому гроші і ювелірні прикраси.

Також зловмисник залучив до вимагання свого 20-річного друга. Хлопчик віддав їм кожному по 100 доларів США.

Злочинними діями хлопців батькові школяра заподіяно майнових збитків на майже 22 тис. грн.

За вчинення таких злочинів санкцією ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Хлопці чекають на суд.

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