За минулу добу розпочато 2 кримінальні провадження за фактами порушення виборчого законодавства, - Нацполіція

Загалом упродовж доби в поліцію надійшло 38 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства. Найбільше повідомлень зафіксовано: по 5 – у Києві, Полтавській та Херсонській, по 4 - у Луганській і Миколаївській, по 3 - у Донецькій, Закарпатській та Кіровоградській, по 1 у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській і Харківській областях.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.

Всього ж з 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 282 повідомлення, пов'язані з виборчим процесом.

У Донецькій області - 56, 36 - у Києві, 29 - у Дніпропетровській, 19 - у Херсонській, 18 - у Луганській, 15 - в Кіровоградській, 14 - у Сумській, по 13 у Волинській та Полтавській, по 8 у Чернігівській, Закарпатській та Київській, 7 - в Одеській, по 6 - в Івано-Франківській та Миколаївській, по 4 - Житомирській і Запорізькій, по 3 - у Вінницькій, Львівській, Черкаській та Чернівецькій, по 2 у Хмельницькій та НПУ і по 1 - у Тернопільській та Харківській областях.

За добу до ЄРДР внесено відомості про два кримінальні правопорушення.

Всього в ЄРДР внесено відомості про 28 кримінальних правопорушень: 16 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 12 - пов'язаних із виборчим процесом.

Також складено 4 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.

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