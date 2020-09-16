Спільні військові навчання Росії та Білорусі - це тиск, - головнокомандувач ЗС Литви Рупшіс
Головнокомандувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшіс розцінює військові навчання Росії і Білорусі, які стали останнім часом інтенсивнішими, як тиск. Навчання не мають безпосередньої загрози, але їхній атакуючий сценарій викликає тривогу.
Про це Рупшіс сказав в інтерв'ю литовським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Ми оцінюємо це як тиск. З іншого боку, весь час потрібно оцінювати, наскільки їхні сили поряд із нашим кордоном, поряд з Литвою ростуть. Зрозуміло, що їхня бойова міць, розташування військових засобів, а також ці навчання викликають занепокоєння, оскільки навчання завжди орієнтовані, попри твердження, на атакуючі дії. Тому певне занепокоєння є. Але сьогодні можу сказати - безпосередньої військової загрози точно немає", - заявив головнокомандувач після зустрічі з президентом Литви Г. Науседою.
Міністр додав, що "загрозливі заяви, що вони ні з ким не будуть рахуватися" з боку Росії і Білорусі повинні оцінюватися тверезо, з урахуванням практичних дій.
В. Рупшіс підкреслив, що Росія і Білорусь використовують під час навчань атакуючі сценарії, а країни НАТО на навчаннях у Польщі і в інших місцях застосовують сценарії оборонного характеру. Оскільки союзники по НАТО повинні завжди бути готові до такого випадку.
Будь ласка, зачекайте...
Лахта всячески выдает себя за щирых за отдельную плату?
Передай своему куратору, что это примитивный прокол.
В Украине никто не выпячивает свою национальность и не упрекает других их национальностью, а также не жарит снегирей и мальчиков в красных трусиках.
А про транзит какого то газа, это твои поллюции.
Литва живёт за счёт транзита товаров через свои порты, которые теперь простаивают, а не за счёт вылова шпрот.
http://kariuomene.kam.lt/lt/naujienos_1887/del_baltarusijos_ivykiu_rugpjuti_zymiai_isaugo_dezinformacijos_atveju.html
Сейчас любой школьник в состоянии установить нужную раскладку, что бы не выносить мозк читающему.
Почему, не утруждайся, кто будет читать ахинею, которую крапает столь низкообразованный человек.