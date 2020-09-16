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Білорусь (7840) Литва (2265) росія (63589) військові навчання (2761)

Спільні військові навчання Росії та Білорусі - це тиск, - головнокомандувач ЗС Литви Рупшіс

Спільні військові навчання Росії та Білорусі - це тиск, - головнокомандувач ЗС Литви Рупшіс

Головнокомандувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшіс розцінює військові навчання Росії і Білорусі, які стали останнім часом інтенсивнішими, як тиск. Навчання не мають безпосередньої загрози, але їхній атакуючий сценарій викликає тривогу.

Про це Рупшіс сказав в інтерв'ю литовським ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Ми оцінюємо це як тиск. З іншого боку, весь час потрібно оцінювати, наскільки їхні сили поряд із нашим кордоном, поряд з Литвою ростуть. Зрозуміло, що їхня бойова міць, розташування військових засобів, а також ці навчання викликають занепокоєння, оскільки навчання завжди орієнтовані, попри твердження, на атакуючі дії. Тому певне занепокоєння є. Але сьогодні можу сказати - безпосередньої військової загрози точно немає", - заявив головнокомандувач після зустрічі з президентом Литви Г. Науседою.

Міністр додав, що "загрозливі заяви, що вони ні з ким не будуть рахуватися" з боку Росії і Білорусі повинні оцінюватися тверезо, з урахуванням практичних дій.

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В. Рупшіс підкреслив, що Росія і Білорусь використовують під час навчань атакуючі сценарії, а країни НАТО на навчаннях у Польщі і в інших місцях застосовують сценарії оборонного характеру. Оскільки союзники по НАТО повинні завжди бути готові до такого випадку.
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Топ коментарі
+2
Придется теперь и на Минск тратиться, а 1 мегатонна лямов 10 стоит. Картохи то хватит, оплатить озеро на месте Минска?
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16.09.2020 17:19
+2
Послушай, генацвале.
Сейчас любой школьник в состоянии установить нужную раскладку, что бы не выносить мозк читающему.
Почему, не утруждайся, кто будет читать ахинею, которую крапает столь низкообразованный человек.
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16.09.2020 18:18
+1
У Тараканіча ата-тат имени калашникова отімите - стволом куді надо вставьте, можно и без провороту, и ... "уже ниХто никуда не пойдет!"
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16.09.2020 17:16
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У Тараканіча ата-тат имени калашникова отімите - стволом куді надо вставьте, можно и без провороту, и ... "уже ниХто никуда не пойдет!"
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16.09.2020 17:16 Відповісти
Б-52 надо просто на рейд поставить.
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16.09.2020 17:17 Відповісти
Юрій Ан, ти звичайний кацап який маскується під шось там. Прибалти останніх п"ять років робили все, щоб позбутись залежності від транзиту. Тепер вони отримують скраплений газ І ХРЕН КЛАЛИ НА ТАКИХ ЯК ТИ!
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16.09.2020 17:29 Відповісти
3 mln pribyli portu dajiot tranzit.Kak vy dumajte dlia nas eto dengi?Eto avtoservis nas bolse pribyli polucajet.Cisto rosijskaja propoganda u nego idiot
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16.09.2020 17:33 Відповісти
Это такая методичка?
Лахта всячески выдает себя за щирых за отдельную плату?
Передай своему куратору, что это примитивный прокол.
В Украине никто не выпячивает свою национальность и не упрекает других их национальностью, а также не жарит снегирей и мальчиков в красных трусиках.
А про транзит какого то газа, это твои поллюции.
Литва живёт за счёт транзита товаров через свои порты, которые теперь простаивают, а не за счёт вылова шпрот.
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16.09.2020 18:09 Відповісти
Kakoj tranzit jesli segodnia nas ministr govorit nicego neizmenilos.Tak pocemu nado pisat sto netu,to jest cistuju loz.Da pravda nasi krupnyje investori otkazalis investirovat tam v dani moment eto im poteri ne nam, .Nasa ekonomika ocen silna jej kakaja ta Belorus ili riaska vlijanije nedelajet on jest ekonomiceskije ostalyje.Gaz zakupajem s norvegov na 70%,ameriki 20% s raski 10%.Boleje togo mi sami delajem gaz dlia otoplenyje domov tut 80% takoj u nas.Nas nicem nepopugajes ekonomiceskom plane,da i mozem im otvetit tak sto xoroso nepokazetsia jest cem
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16.09.2020 18:31 Відповісти
Za takuju bred sto napisal tebia u nas vyzvali objasnitsia nekotoryje organi.Eto medodicka kremlia
http://kariuomene.kam.lt/lt/naujienos_1887/del_baltarusijos_ivykiu_rugpjuti_zymiai_isaugo_dezinformacijos_atveju.html
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16.09.2020 21:39 Відповісти
50 let kak minimum ekonomike raska i Belorus otstala ot Litvi on tut pro nasu ekonomiku piset.VVP nase na 300% vyse cem ix,ne 3% a 300%.Eto daze pri roste ix ekonomike v 10% v god a nasej ne 1% nuzno im 30 let dognat nas teperesni ekonomiceski uroven.No rost 10% eto nerealno cifra,daze 5% eto uze bilo ocen xoroso.Sravnivat i govorit sto zdes tolko sproti eto mozet tolko polni durak
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17.09.2020 07:43 Відповісти
Nasa armija polone mozet sama razbit samozvanca armiju.Eto ne tak govoriu,a realno tak i bylo
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16.09.2020 17:29 Відповісти
Sto dostigla Litva pojasnite,a to ja neznaju pro tranzit ?Pervy raz slisu
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16.09.2020 17:31 Відповісти
Послушай, генацвале.
Сейчас любой школьник в состоянии установить нужную раскладку, что бы не выносить мозк читающему.
Почему, не утруждайся, кто будет читать ахинею, которую крапает столь низкообразованный человек.
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16.09.2020 18:18 Відповісти
Jesli ti ruski tak i pisi po ruski.Ja ne ruski slava bogu
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16.09.2020 18:40 Відповісти
Придется теперь и на Минск тратиться, а 1 мегатонна лямов 10 стоит. Картохи то хватит, оплатить озеро на месте Минска?
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16.09.2020 17:19 Відповісти
Твари кацапские, если наши американские друзья за вас возьмутся, то от вас мокрого месте не останется!!!
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16.09.2020 19:31 Відповісти
ваши американские друзья - такие же, как папа римский ваш друХ... им по йух на вас! у них свои интересы (и украина никаким боком туда не влазит)... бизнес и ничего личного!)))
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16.09.2020 21:45 Відповісти
весьмирснами!!!)))
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16.09.2020 21:46 Відповісти
наивный до неприличия народец(
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16.09.2020 21:47 Відповісти
 
 