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Кабмін (13943) пенсіонери (877) пенсія (1561)

Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін

Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін

Кабінет міністрів України схвалив підвищення в 2021 році і в подальшому пенсійних виплат для найбільш вразливих категорій осіб.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Згідно з постановою, з 1 липня 2021 року пенсіонери старші за 75 років, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує розміру середньої заробітної плати в Україні, щомісяця отримуватимуть до 400 грн.

Також уряд продовжив на 2021 рік виплати щомісячних компенсацій у розмірі до 500 грн пенсіонерам старшим за 80. І постановив, що такі ж компенсації в 500 грн отримуватимуть пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розміру середньої української зарплати.

Читайте також: Пенсіонери старші за 75 років з наступного року отримуватимуть доплати до пенсій, - "слуга народу" Третьякова

Крім того, з 2022 року передбачено збільшення компенсаційних виплат пенсіонерам, яким виповнилося 75 років і більше і 80 років і старше на показник індексації пенсій, що дозволить запобігти подальшому збільшенню різниці в розмірах пенсій.

Зазначається, що індексація пенсій проводитиметься з 1 березня 2021 року.
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Топ коментарі
+17
При средней продолжительности жизни в Украине 71,5 лет, это просто таки царский жест!
Еще можно утроить пенсии участникам Первой мировой войны!
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16.09.2020 17:28
+14
И пачку лапши добавьте, чтобы шли на выборы и не сомневались за кого.
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16.09.2020 17:28
+13
Дело за малым, дожить бы до 75 лет.
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16.09.2020 17:26
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Дело за малым, дожить бы до 75 лет.
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16.09.2020 17:26 Відповісти
Ради 400 грн надо стараться и ещё раз стараться!!!
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16.09.2020 17:29 Відповісти
это не 400.а ДО 400 так что еще хз кто что получит
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16.09.2020 17:37 Відповісти
Смущает приставка "До" 400 грн. А "От" скольки?
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16.09.2020 17:28 Відповісти
Пожилым людям старше 75 лет в 2021 году повысят пенсии

=================
а непожилым старше 75 лет что не повысят?
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16.09.2020 18:32 Відповісти
а володины папа-мама уже попали в эту категорию?...
заодно бы депутатам проверить выполнение закона о призыве офицеров запаса до 42 лет... как он выполняется ...успеет ли до следующих выборов президента этот уйти в запас полковником?...я не лох, мне 42 года
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16.09.2020 19:09 Відповісти
А в чем разница между пенсионерами?) Те кому 75-ть, больше заслужили чем те кому 65-ть?)))
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16.09.2020 17:28 Відповісти
Да, они живучие, гады))))
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16.09.2020 17:30 Відповісти
Те постарше, больше едят
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16.09.2020 17:35 Відповісти
При средней продолжительности жизни в Украине 71,5 лет, это просто таки царский жест!
Еще можно утроить пенсии участникам Первой мировой войны!
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16.09.2020 17:28 Відповісти
И пачку лапши добавьте, чтобы шли на выборы и не сомневались за кого.
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16.09.2020 17:28 Відповісти
Лапша это уже противозаконно.
А вот подачки перед выборами, пусть даже местными - всегда пожалуйста!
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16.09.2020 17:30 Відповісти
Гречки привычней.
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16.09.2020 17:34 Відповісти
Підвищення пенсій це во благо; тільки от питання: з яких ресурсів? Он, МВФ, бабло давати відмовляється; ЄС - також вимагає гарантій...
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16.09.2020 17:29 Відповісти
Когда Порох перестанет воровать, тогда и деньги появятся
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16.09.2020 17:32 Відповісти
Невже продовжує тирити мозок у ідіотів.
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16.09.2020 17:36 Відповісти
А что ни новость на форуме, обязательно найдутся, кому Порох в штаны нагадил
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16.09.2020 19:14 Відповісти
зачем же население так обнадеживать? Оно за кило макарон душу продаст.
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16.09.2020 17:30 Відповісти
Тут еще не каждый доживет до 75, могли бы хоть тем кому 70 по 300 накидывать если уж так пошло.
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16.09.2020 17:33 Відповісти
ГАлАсуйте за "слуг"! Вителям та лікарям "підвищили", і вам "підвищимо".
Діра в бюджеті 300 млрд гривень.
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16.09.2020 17:35 Відповісти
Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін - Цензор.НЕТ 4606
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16.09.2020 18:11 Відповісти
Что за дебильная система, чем пенсионер в 75 лет отличается от того кому 65 лет, ну и добавили бы уже всем по 250-300, а так несправедливо получается.
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16.09.2020 17:36 Відповісти
Пускай они себе и маме римме с папой сашей в ж...у себе засунут такую надбавку.
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16.09.2020 17:39 Відповісти
Да дело не в сумме, оба пенсионера платили пока работали одинаково, так к чему эти разделения по возрасту.
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16.09.2020 17:41 Відповісти
Протестую, не было уравниловки. Налоги платили разные. От зарплаты.
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16.09.2020 17:51 Відповісти
Ото ж попанують наши старики. Омаров с лобстерами "покуштую", икоркой с лососинкой себя "порадуют", цитрусовыми просто "обожруться".
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16.09.2020 17:37 Відповісти
Та тихо, а то ще передумають...
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16.09.2020 17:51 Відповісти
а те из доживших, кто после своих 75-и смогут каждый месяц ложить тротуарную плитку, будут получать по 6 тыщ дополнительно. может.
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16.09.2020 17:39 Відповісти
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16.09.2020 17:44 Відповісти
Гулять так гулять !
Повысьте уже и тем , кому за 100 больше раза в два , чем тем , кто дожил до 75 .
А тем , кому за 200 - пообещайте домик в Конче-Заспе !
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16.09.2020 17:44 Відповісти
самое печальное, что и тут будут сортировать по показателям и достанется не всем дожившим...
в этом году обещали 80 летним по 600 с чем-то... оказалось, только одиноким 80-летним...у кого совсем никого нет и никто не приписан в квартире...
две мои соседки пролетели (у одной приписан внук) а у другой есть дети, хоть она и живет одна
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16.09.2020 17:44 Відповісти
и исчо, пенсионеры 1913 года о такой надбавке и мечтать даже не могли.
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16.09.2020 17:44 Відповісти
а двухсотлетним бубочка назначит стипендию и будет содержать за личные средства...
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16.09.2020 17:45 Відповісти
Пожилым людям старше 75 лет в 2021 году повысят пенсии, - А остальные 60 - 74 пусть сосут лапу...
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16.09.2020 17:49 Відповісти
Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін - Цензор.НЕТ 8301
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16.09.2020 18:01 Відповісти
Ділять бюджет?
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16.09.2020 18:46 Відповісти
Пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума(с учётом оплаты услуг ЖКХ) иначе те кому нет ещё 75 лет до повышения пенсий не доживут.
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16.09.2020 17:51 Відповісти
це - обіцянка...Звичайна зелена брехлива обіцянка,розрахована на перспективу,хоча пятнадцять обіцяних щомісячних доларів в порядній кнайпі навіть на чай встидно дати...Замість того,щоб кидати пенсам такі от подачки з умовою досягнення віку,який далеко перевищує середній термін життя в Україні ЗРІВНЯЙТЕ всі пенсіі!...Чому медсестра,яка багато більше поклала за життя праці ніж нардеп чи там суддя отримує пенсію в десятки разів меншу?..Чи прибиральниця...чи вчителька...Вже хоч на пенсіі,коли не треба робити кар"єру,не треба гребти під себе,підминати тощо зробіть життя людей рівним і справедливим...
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16.09.2020 17:59 Відповісти
в 74 молодухи еще, носяться как угорелые!
зе выбруны, дождались!
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16.09.2020 18:04 Відповісти
Похоронні
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16.09.2020 18:17 Відповісти
А можна статистику, сколько этих бедолаг осталось в живых?
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16.09.2020 18:44 Відповісти
Всього лиш в 2021? А чому не 24 чи 25? Вони почекають.
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16.09.2020 18:49 Відповісти
На фоне этой добавки пенсам(далеко не всем) на огромные 15 долларов,как-то потерялась информация о увеличении расходов на офис президента на маленькие 40%.
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16.09.2020 18:51 Відповісти
очередная лапша от слуг урода на уши 75 летним пенсионерам ( не всем пенсионерам) перед выборами.
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16.09.2020 19:00 Відповісти
на канари зможуть поїхать
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16.09.2020 19:19 Відповісти
Та щоб вас зелебенські ......!
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16.09.2020 19:30 Відповісти
А хто знає, чому censor.net., ctaв /ru/, був же /ua/???
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16.09.2020 19:33 Відповісти
Літнім особам старшим за 75 років у 2021 році підвищать пенсії, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2101
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16.09.2020 20:39 Відповісти
Кравчуку та Фокіну?
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16.09.2020 19:57 Відповісти
С такими пенсиями у нас нужно разрешить эвтаназию. Мне уже скоро 60 и я не собираюсь милостыню просить. Лучше все сделать культурно одним укольчиком, а не лететь с балкона или в ванной сидеть в кровище........
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16.09.2020 20:15 Відповісти
Именно об этом и мечтают наши вожди,но насрите на их желания.
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16.09.2020 21:01 Відповісти
чому такий настрій---вам же тільки 60.
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17.09.2020 09:26 Відповісти
НЕТ ВЫБОРОВ! Людмила [email protected] Конотоп.
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше шепито продолжили.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх
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25.09.2020 00:04 Відповісти
 
 