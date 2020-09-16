Інноваційне обладнання зі Швейцарії для збереження історичних пам'яток встановлено в Софії Київській

Завдяки меценатам заповідник "Софія Київська" отримав інноваційну швейцарську систему для осушення від вологи фундаменту і стін, що допоможе зберегти цю тисячолітню пам'ятку.

Про це повідомила на брифінгу генеральна директорка заповідника Неля Куковальська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Найперше генеральна директорка подякувала меценатам — одеській фармацевтичній компанії Інтерхім та київській Zagoriy Foundation, які купили і передали Софії Київській це інноваційне обладнання, вартість якого - 4 млн грн.

"Проблема та, що в Софії вже давно порушена гідроізоляція — і вертикальна, й горизонтальна. Волога із землі підходить до стін і підвалин, руйнуючи матеріал, з якого вони складені. І саме ця технологія не руйнівними методами, використовуючи електромагнітні поля нашої землі, налаштовує електромагнітні хвилі так, що вода забуває свою пам’ять і йде назад. І за три роки ми плануємо повністю осушити стіни до нормативу - це 3-4%", - розповіла Куковальська.

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Вона зазначила, що на сьогодні показники вологості дуже великі і не всі з них були відомі, оскільки можна було виміряти вологість тільки на поверхні стін.