УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10942 відвідувача онлайн
Новини Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
1 502 16
Білорусь (7840) Лукашенко (2622) репресії (1619) Колесникова Марія (34)

СК Білорусі звинуватив Колесникову у закликах до захоплення влади: вона залишається під вартою

СК Білорусі звинуватив Колесникову у закликах до захоплення влади: вона залишається під вартою

Слідство висунуло офіційне звинувачення в заподіянні шкоди національній безпеці Білорусі члену президії координаційної ради опозиції Марії Колесниковій.

Про це повідомили в слідчому комітеті республіки, передає Цензор.НЕТ.

"Слідчі сьогодні висунули Марії Колесниковій звинувачення за ч. 3 ст. 361 (заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці республіки Білорусь, вчинені з використанням ЗМІ та мережі Інтернет) КК РБ", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що опозиціонерка залишається під вартою.

Розслідування триває.

Також читайте: Білоруська опозиція готує санкційний "список Колесникової", -Тіхановська

СК Білорусі звинуватив Колесникову у закликах до захоплення влади: вона залишається під вартою 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
...Как только и если в Кремле будет принято соответствующее решение, соединения российских ВДВ, 6-й армии Западного военного округа и 11-го армейского корпуса, дислоцированного в Калининградском эксклаве, попытаются оккупировать государства Балтии, прорвать польскую оборону в районе Сувалок и продвинуться вглубь территории Польши. И тогда НАТО окажется перед сложнейшим выбором: либо начать "большую войну" с Россией с высоким риском её перерастания в ядерный конфликт, либо смириться с поражением и, по сути дела, совершить политическое самоубийство. Путин и его генералы уверены в том, что лидеры западных государств выберут второй вариант. Популярный лозунг европейских борцов за мир второй половины ХХ века Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым"), считают в Кремле, слишком глубоко въелся в политическое мышление Запада.
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
показати весь коментар
16.09.2020 17:37
+2
Путин не может не знать, что Колесникова не против дружбы с Россией. Тут что-то не чисто.
Идёт какой-то развод.
показати весь коментар
16.09.2020 17:44
+1
15 лет растрела
показати весь коментар
16.09.2020 17:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прийдется вспомнить забытую мелодию для флейты.
показати весь коментар
16.09.2020 17:35 Відповісти
Опыт вфя и Тимсошенко бацьку не учит.
показати весь коментар
16.09.2020 17:36 Відповісти
...Как только и если в Кремле будет принято соответствующее решение, соединения российских ВДВ, 6-й армии Западного военного округа и 11-го армейского корпуса, дислоцированного в Калининградском эксклаве, попытаются оккупировать государства Балтии, прорвать польскую оборону в районе Сувалок и продвинуться вглубь территории Польши. И тогда НАТО окажется перед сложнейшим выбором: либо начать "большую войну" с Россией с высоким риском её перерастания в ядерный конфликт, либо смириться с поражением и, по сути дела, совершить политическое самоубийство. Путин и его генералы уверены в том, что лидеры западных государств выберут второй вариант. Популярный лозунг европейских борцов за мир второй половины ХХ века Better red than dead ("Лучше быть красным, чем мёртвым"), считают в Кремле, слишком глубоко въелся в политическое мышление Запада.
Оправданы такого рода расчеты или нет, заранее сказать невозможно. Но с военной точки зрения успех или провал этой авантюры определяется тем, успеют ли российские войска прорваться на польскую территорию до того, как НАТО развернёт силы, подготовленные для отражения агрессии, и примет другие военные и политические меры, способные остановить кремлёвских геополитиков. А это, в свою очередь, зависит и от позиции Минска. Если к соединениям Западного военного округа, двигающимся к польской границе через Латвию и Литву, присоединятся белорусские войска, действующие в районе Сувалкского коридора и наступающие по линии Брест - Варшава, то победа Москве почти гарантирована. Но если Беларусь сохранит военный нейтралитет, ограничившись защитой собственных границ, российская авантюра, скорее всего, захлебнется. - https://www.svoboda.org/a/30835207.html
показати весь коментар
16.09.2020 17:37 Відповісти
не верю.больше того скажу что только начни..и будешь уничтожен...не зря все только и местают когда прямая агрессия начнется!!всех достала раша и все хотят её *****!
показати весь коментар
16.09.2020 18:28 Відповісти
Трамп разместил в Польше военные базы -так что русский гитлер идет мимо.
СК Білорусі звинуватив Колесникову у закликах до захоплення влади: вона залишається під вартою - Цензор.НЕТ 9567
показати весь коментар
16.09.2020 19:50 Відповісти
Путин не может не знать, что Колесникова не против дружбы с Россией. Тут что-то не чисто.
Идёт какой-то развод.
показати весь коментар
16.09.2020 17:44 Відповісти
Он хотел при помощи колесниковой через улицу, чужими руками скинуть Луку...Но всё захлебнулось
показати весь коментар
16.09.2020 19:51 Відповісти
15 лет растрела
показати весь коментар
16.09.2020 17:44 Відповісти
Из малокалиберной флейты.
показати весь коментар
16.09.2020 17:45 Відповісти
срок детский от 2 до 5 - ти..
пролетит быстро и она снова сможет показывать сердечки на мирных маршах в союзном гос-ве РФ-Беларусь...

Речь идет о ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии - призывы к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя, совершенные с использованием СМИ и интернета, передает ТАСС. Наказание может составлять от 2 до 5 лет лишения свободы. Колесникова остается под стражей, расследование дела продолжается
показати весь коментар
16.09.2020 17:48 Відповісти
А тому хто дійсно захопив владу пошана і повага?
показати весь коментар
16.09.2020 17:56 Відповісти
как то эти сяброхомячки уже поднадоели,не? Вот взять к примеру французов - образцово пошли, собрались, разобрали Бастилию, короля с кардиналом раком поставили.
показати весь коментар
16.09.2020 18:00 Відповісти
Бастилия была очень давно . Сейчас побузили и в стойло .
показати весь коментар
16.09.2020 21:09 Відповісти
РФ капитулирует и отводит войска от границы https://www.youtube.com/watch?v=wrkEfpginLw война РБ и РФ часть 17
показати весь коментар
16.09.2020 18:30 Відповісти
"Захват власти" путем честных выборов - это преступление в нынешней Беларуси. Впрочем, как и в России.
показати весь коментар
16.09.2020 19:22 Відповісти
Колесникова-настоящий герой белорусской революции. За такими людьми Победа!
показати весь коментар
16.09.2020 20:31 Відповісти
 
 