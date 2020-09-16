Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один воїн, - штаб ОС
Від початку доби в районах відповідальності бригад операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл із підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.
"На жаль, у районі населеного пункту Новотошківське унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український воїн. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 11 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів.
Підсумки за минулу добу
15 вересня збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року.
Зокрема, неподалік Причепилівки ворожі підрозділи порушили режим припинення вогню, відкривши неприцільний постріл з підствольного гранатомета в бік наших позицій. Вогнева провокація не становила загрози для українських військовослужбовців, тому зброя у відповідь не застосовувалася.
У районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А поблизу Водяного було виявлено проліт безпілотника противника із перетином лінії розмежування. БПЛА було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.
Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн зазнав поранення середнього ступеня важкості. Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, зазнали поранень двоє військовослужбовців. Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.
Будь ласка, зачекайте...
"Сєпари просто грались і випадково встановили розтяжку. Доказів, що вони це зробили спеціально, ними не надано, але ми це і так знаємо, бо...
...Триває всеохоплююче, всеосяжне, велике і блискуче нix#я"
прямо все перестали осторожничать с гранатами...
Утім не Зе-клоун, звісно, винен. Усього-на-всього, насктільки всіх дістав порох, який нині вже мріє не про про "європейську солідарність", а про продовження власного панування і таких негідників, як Олько Барна. Дайош черговий таранний тролейбус у Києві!
дятлы,какое к чёрту неосторожное обращение,какие сердечные приступы?
с вас уже ржут все с обеих сторон
В среду, 16 сентября, находящееся в зоне ООС село Заиченко Волновахского района Донецкой области Кабмин Украины исключил из списка населенных пунктов на линии соприкосновения и определил его в неподконтрольную зону.
Решение по селу Заиченко Кабмин принял на своем заседании. Теперь село входит в перечень населенных пунктов, в которых временно не действует власть Украины.
Это сделано внесением соответствующих изменений в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 № 1085 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
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Состоянием на 17-00 Обстрелов 11 ( 6 - стрелковое оружие 4- миномет 1 артиллерия 120+) Ответный огонь 9 (6- стрелковое оружие 3 - миномет) Ранено 3 Убит -1 Потери противника уточняются. Хомчак запретил артиллерии подавить огневую активность противника. Повідомлення ВК tZe