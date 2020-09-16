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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один воїн, - штаб ОС

Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один воїн, - штаб ОС

Від початку доби в районах відповідальності бригад операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл із підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

"На жаль, у районі населеного пункту Новотошківське унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український воїн. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 11 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, троє українських воїнів були поранені, - штаб

Підсумки за минулу добу

15 вересня збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року.

Зокрема, неподалік Причепилівки ворожі підрозділи порушили режим припинення вогню, відкривши неприцільний постріл з підствольного гранатомета в бік наших позицій. Вогнева провокація не становила загрози для українських військовослужбовців, тому зброя у відповідь не застосовувалася.

У районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А поблизу Водяного було виявлено проліт безпілотника противника із перетином лінії розмежування. БПЛА було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн зазнав поранення середнього ступеня важкості. Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, зазнали поранень двоє військовослужбовців. Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має чим пишатися і у вас є чого повчитися, ми зацікавлені у співпраці, - командувач ОК ЗС Польщі Піотровські. ФОТО

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Топ коментарі
+22
Скорее всего убили.Но скрывают.Чтобы не сеять панику о прекращении перемирия.
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16.09.2020 17:41
+17
заготовка на кожен деньОккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6141
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16.09.2020 17:43
+16
Вы что там в штабе охренели каждый день гибнет боец от гранаты неосторожное обращение мрази зад лижите Зе трусам
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16.09.2020 17:47
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Не гиньте ворогу на радість.
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16.09.2020 17:41 Відповісти
Скорее всего убили.Но скрывают.Чтобы не сеять панику о прекращении перемирия.
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16.09.2020 17:41 Відповісти
заготовка на кожен деньОккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6141
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16.09.2020 17:43 Відповісти
Хто винен що брехунам немає віри ?))
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16.09.2020 17:46 Відповісти
Вы что там в штабе охренели каждый день гибнет боец от гранаты неосторожное обращение мрази зад лижите Зе трусам
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16.09.2020 17:47 Відповісти
паніку? яку нах паніку??? вам гівно ллють на голову!
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16.09.2020 19:29 Відповісти
Приблизний переклад:
"Сєпари просто грались і випадково встановили розтяжку. Доказів, що вони це зробили спеціально, ними не надано, але ми це і так знаємо, бо...
...Триває всеохоплююче, всеосяжне, велике і блискуче нix#Оккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1258я"
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16.09.2020 17:48 Відповісти
А після гри забули її зняти і дуже по цьому шкодують.
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16.09.2020 17:53 Відповісти
Немає підтвердження, що щкодують, але ми в це віримо.
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16.09.2020 17:55 Відповісти
нормально?
прямо все перестали осторожничать с гранатами...
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16.09.2020 17:49 Відповісти
ЧудоОккупанты с начала суток дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате неосторожного обращения с гранатой погиб один воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9177
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16.09.2020 17:49 Відповісти
Ну так здесь вам не тут! В военных условиях армии коронавирус лечится F дней, нет, F много - пусть будет K, чтобы пять дней не перерасходовать зелёнку и вату!
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16.09.2020 17:58 Відповісти
И вчера хлопец погиб от неосторожного обращения. Неужели на 7-м году войны с гранатами обращаться не научились?
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16.09.2020 17:54 Відповісти
По всій ЛБЗ противник активно закопується і укріпл.вже особо не прихов.це...Задача-встигнути до осін.дощів та поки тихо..План такий-відходити не збираються ні куди,однак очікують,що рф поламає ЗЕ через коліно і відійдемо ми..
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16.09.2020 17:55 Відповісти
Сучі сини та пристосуванці сидять на верхах цієї армії. Скоріше здадуть Україну в надії зберегти свої сраки в теплі, ніж будуть боротися до перемоги. Такі самі, ****, сраколизи як і на кацапії. Ті також під час "перемир'я" в Чечні втрати на небойові списували і всі язики в сраку позапихували. Це також стосується тієї половини армії, яка голосувала за блазня на виборах. Тепер жеріть ваше перемир'я, не подавіться.
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16.09.2020 17:56 Відповісти
Ганьба! Зе... виродок зберігає перемир"я, а наші герої гинуть через необережне поводження зі зброєю. Та ще новий прокурор Тернопвльщини настільки "влився" в колектив, що факти... не підтвердилися. Мовля, не було потреби. Все одно він усіх підлеглих ї.. тиме, як свиней. А чого, хлопцеві 30 років. І всіх він десь там бачив. Інакше і такому віці й не можна. Гальо, Венедиктова, ти ще досі його не звільнила? То нахилися, понюхай! Однак, такий уже вкраїнський нарід. Локшину на вуха йому понавішують, і, сподвіається, що прийде новий "месія" із середовища заклятих кацапів. Мовляв, "какая разніца!
Утім не Зе-клоун, звісно, винен. Усього-на-всього, насктільки всіх дістав порох, який нині вже мріє не про про "європейську солідарність", а про продовження власного панування і таких негідників, як Олько Барна. Дайош черговий таранний тролейбус у Києві!
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16.09.2020 17:56 Відповісти
Зе, ну может уже хватит вешать лапшу на уши, будь наконец мужчиной, скажи, что погиб от обстрелов, а не от неосторожного обращения с гранатой. Он что, первый день воюет, и не знает, как с гранатой обращаться, или первый раз её увидел??? Ну просто уже противно всю твою брехню слушать, просто не надо скрывать от народа правду, этим ты делаешь только лишь хуже для себя.
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16.09.2020 18:03 Відповісти
Если бы с клоуном такое произошло, то народ 100% поверил бы насчёт неосторожного обращения с гранатой, потому, что он четырежды уклонист, а вот с воином - полнейший бред!
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16.09.2020 18:20 Відповісти
Фикция Зеленского в действии! Он не знал, как закончить войну и теперь притягивает за уши люжь к своей концепции! Рано или поздно, лучше рано, эта конструкция рухнет и похоронит под собой остатки рейтинга популиста!
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16.09.2020 18:33 Відповісти
и кто в это верит?!
дятлы,какое к чёрту неосторожное обращение,какие сердечные приступы?
с вас уже ржут все с обеих сторон
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16.09.2020 18:34 Відповісти
/// ????????
В среду, 16 сентября, находящееся в зоне ООС село Заиченко Волновахского района Донецкой области Кабмин Украины исключил из списка населенных пунктов на линии соприкосновения и определил его в неподконтрольную зону.
Решение по селу Заиченко Кабмин принял на своем заседании. Теперь село входит в перечень населенных пунктов, в которых временно не действует власть Украины.
Это сделано внесением соответствующих изменений в приложения 1 и 2 к распоряжению Кабинета Министров Украины от 7 ноября 2014 № 1085 «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.
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16.09.2020 20:17 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1306259907826548738 1 ч

Состоянием на 17-00 Обстрелов 11 ( 6 - стрелковое оружие 4- миномет 1 артиллерия 120+) Ответный огонь 9 (6- стрелковое оружие 3 - миномет) Ранено 3 Убит -1 Потери противника уточняются. Хомчак запретил артиллерии подавить огневую активность противника. Повідомлення ВК tZe
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16.09.2020 20:54 Відповісти
вы фсё вретиии.
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17.09.2020 01:43 Відповісти
 
 