Окупанти від початку доби двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі, унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один воїн, - штаб ОС

Від початку доби в районах відповідальності бригад операції Об'єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу населеного пункту Катеринівка збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь, здійснивши неприцільний постріл із підствольного гранатомета. А неподалік Водяного противник випустив п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

"На жаль, у районі населеного пункту Новотошківське унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український воїн. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 11 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів.

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Підсумки за минулу добу

15 вересня збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що набули чинності 27 липня 2020 року.

Зокрема, неподалік Причепилівки ворожі підрозділи порушили режим припинення вогню, відкривши неприцільний постріл з підствольного гранатомета в бік наших позицій. Вогнева провокація не становила загрози для українських військовослужбовців, тому зброя у відповідь не застосовувалася.

У районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А поблизу Водяного було виявлено проліт безпілотника противника із перетином лінії розмежування. БПЛА було подавлено українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Окрім того, під час проведення інженерних робіт один український захисник підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу Водяного. Воїн зазнав поранення середнього ступеня важкості. Також у районі населеного пункту Шуми внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, зазнали поранень двоє військовослужбовців. Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.

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