Перебування хасидів на кордоні - це порушення транзитних правил Білорусі, - МЗС
Ситуація з перебуванням хасидів на кордоні України свідчить про те, що вони порушують карантинні правила Білорусі щодо транзиту іноземців. Київ звертається до Мінська з вимогою забезпечити дотримання законодавства України та Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.
У МЗС зазначили, що вчора направили ноту з проханням не оформляти паломників-хасидів на виїзд в Україну.
При цьому, за даними, які є в українському МЗС, іноземці після прибуття в Білорусь мають проходити 14-денну самоізоляцію. А транзит через територію країни допускається протягом 48 годин на шляху в країну постійного або тимчасового проживання.
"Переважна більшість паломників перебуває на ділянці кордону понад 48 годин та не є особами, які постійно/тимчасово проживають в Україні, що є порушенням встановлених у Республіці Білорусь карантинних правил режиму транзиту", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим, українська сторона просить Мінськ забезпечити дотримання паломниками карантину і чинного законодавства обох країн.
Зазначимо, 10 вересня Білорусь оголосила про запровадження обов'язкового двотижневого карантину для приїжджих з Ізраїлю. Крім нього, до "червоного списку" внесли ще кілька країн.
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Куда ни крути все равно больше плюсов.
Всі співробітники, окрім старого єврея Зільберштейна, були звільнені.
Зілберштейн демонстрував феноменальне знання КЗпП і не давав ніяких підстав для звільнення.
Нове керівництво вирішило звільнити його, давше нездійсненне завдання:
- Мойсей Абрамович, відправляйтеся в відрядження до Німеччини і привезіть нам річний контракт.
Зільберштейн повернувся з контрактом на виробництво через тиждень.
- Як вам це вдалося?
- Свої люди з Бундестагу допомоглм.
Другим нездійсненим завданням стало відрядження до США з партією браковоного товару. Зільберштейн повернувся через місяць з контрактом.
- Свої люди в Конгресі,- пояснив він.
Третім нездійсненим завданням стало відрядження до Японії, де не було
євреїв біля влади. Зільберштейна не було півроку, але він все-таки повернувся, завоювавши японський ринок.
- Як цього разу ви викрутилися? У Японії ж нема євреїв?
- Цілком правильно, наших при владі не було, довелося провести перевибори.