Перебування хасидів на кордоні - це порушення транзитних правил Білорусі, - МЗС

Ситуація з перебуванням хасидів на кордоні України свідчить про те, що вони порушують карантинні правила Білорусі щодо транзиту іноземців. Київ звертається до Мінська з вимогою забезпечити дотримання законодавства України та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що вчора направили ноту з проханням не оформляти паломників-хасидів на виїзд в Україну.

При цьому, за даними, які є в українському МЗС, іноземці після прибуття в Білорусь мають проходити 14-денну самоізоляцію. А транзит через територію країни допускається протягом 48 годин на шляху в країну постійного або тимчасового проживання.

"Переважна більшість паломників перебуває на ділянці кордону понад 48 годин та не є особами, які постійно/тимчасово проживають в Україні, що є порушенням встановлених у Республіці Білорусь карантинних правил режиму транзиту", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, українська сторона просить Мінськ забезпечити дотримання паломниками карантину і чинного законодавства обох країн.

Зазначимо, 10 вересня Білорусь оголосила про запровадження обов'язкового двотижневого карантину для приїжджих з Ізраїлю. Крім нього, до "червоного списку" внесли ще кілька країн.

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