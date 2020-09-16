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Білорусь (7840) МЗС (4023) транзит (772) хасиди (176)

Перебування хасидів на кордоні - це порушення транзитних правил Білорусі, - МЗС

Перебування хасидів на кордоні - це порушення транзитних правил Білорусі, - МЗС

Ситуація з перебуванням хасидів на кордоні України свідчить про те, що вони порушують карантинні правила Білорусі щодо транзиту іноземців. Київ звертається до Мінська з вимогою забезпечити дотримання законодавства України та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що вчора направили ноту з проханням не оформляти паломників-хасидів на виїзд в Україну.

При цьому, за даними, які є в українському МЗС, іноземці після прибуття в Білорусь мають проходити 14-денну самоізоляцію. А транзит через територію країни допускається протягом 48 годин на шляху в країну постійного або тимчасового проживання.

"Переважна більшість паломників перебуває на ділянці кордону понад 48 годин та не є особами, які постійно/тимчасово проживають в Україні, що є порушенням встановлених у Республіці Білорусь карантинних правил режиму транзиту", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, українська сторона просить Мінськ забезпечити дотримання паломниками карантину і чинного законодавства обох країн.

Зазначимо, 10 вересня Білорусь оголосила про запровадження обов'язкового двотижневого карантину для приїжджих з Ізраїлю. Крім нього, до "червоного списку" внесли ще кілька країн.

Також читайте: Паломників-хасидів фактично обманним шляхом виманили в Білорусь, - Геращенко

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Топ коментарі
+7
Пусть себе сидят на той стороне и там "гадят".
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16.09.2020 17:58
+4
Лукашу головне показати, яка Україна погана, бо не впусеає до себе цей табун некерованих фанатиків. Краще хай палять багаття на балконах білоруських готелів на квартир. Лукашу буде приємно.
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16.09.2020 18:46
+3
так може они карантинят 14 дней...
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16.09.2020 17:55
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Без политической подоплеки, а как на территорию нашей Страны попадают террористы, преступники разыскиваемые Интерполом и прекрасно у нас себя чухают?
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16.09.2020 17:50 Відповісти
так може они карантинят 14 дней...
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16.09.2020 17:55 Відповісти
Пусть себе сидят на той стороне и там "гадят".
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16.09.2020 17:58 Відповісти
Мммм.....этих людей лучше пустить. Украина от этого только выиграет и дипломатически тоже.
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16.09.2020 18:41 Відповісти
Ты совсем больной?Перебування хасидів на кордоні - це порушення транзитних правил Білорусі, - МЗС - Цензор.НЕТ 3386
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16.09.2020 18:57 Відповісти
Да, лучше пустить. К тебе обязательно в квартиру на 14 дней карантина. Да, и кормить ты их должен, не забывай!
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16.09.2020 19:07 Відповісти
Кормят они себя сами и неплохо, за свои же деньги, оставленные здесь...тоже неплохие. 14 дней они и так сами отсидят. Зато Украина уберет напряженность на границе, кстати перед учениями, улучшит имидж, упорядочит поток религиозного туризма, откроет пункт пропуска для фур и т.д.
Куда ни крути все равно больше плюсов.
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16.09.2020 19:34 Відповісти
Это зашибись. Но 14 дней карантина они должны жить у тебя в квартире. Вот сколько влезет к тебе, пусть сколько и пропускают. Так и быть, можешь их не кормить, пусть свое едят. И ты заодно с ними прокарантинишся.
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16.09.2020 19:39 Відповісти
ну той пускайте до себе на підарасію
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18.09.2020 08:19 Відповісти
Лукашу головне показати, яка Україна погана, бо не впусеає до себе цей табун некерованих фанатиків. Краще хай палять багаття на балконах білоруських готелів на квартир. Лукашу буде приємно.
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16.09.2020 18:46 Відповісти
а що, можна дати бульбофюреру в оренду відро землі з могили цадіка, щоб хасиди в Мінську відсвяткували свій новий рік, ото весело буде.
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18.09.2020 08:21 Відповісти
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16.09.2020 18:48 Відповісти
впустить их только в случае,если назад возвращаться будут на повозке запряжонной зеленым ослом.
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16.09.2020 21:42 Відповісти
Після рейдерської атаки на великому українському підприємстві змінилося керівництво.
Всі співробітники, окрім старого єврея Зільберштейна, були звільнені.
Зілберштейн демонстрував феноменальне знання КЗпП і не давав ніяких підстав для звільнення.
Нове керівництво вирішило звільнити його, давше нездійсненне завдання:
- Мойсей Абрамович, відправляйтеся в відрядження до Німеччини і привезіть нам річний контракт.
Зільберштейн повернувся з контрактом на виробництво через тиждень.
- Як вам це вдалося?
- Свої люди з Бундестагу допомоглм.
Другим нездійсненим завданням стало відрядження до США з партією браковоного товару. Зільберштейн повернувся через місяць з контрактом.
- Свої люди в Конгресі,- пояснив він.
Третім нездійсненим завданням стало відрядження до Японії, де не було
євреїв біля влади. Зільберштейна не було півроку, але він все-таки повернувся, завоювавши японський ринок.
- Як цього разу ви викрутилися? У Японії ж нема євреїв?
- Цілком правильно, наших при владі не було, довелося провести перевибори.
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16.09.2020 23:52 Відповісти
 
 