Кравчук зажадав від Гризлова вибачень за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію" і той визнав, що це територія України, - ЗМІ
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до уповноваженого спеціального представника РФ у ТКГ Бориса Гризлова з жорсткою вимогою вибачитися за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорів, такий вислів під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки викликало жорстку реакцію з боку першого президента України.
Кравчук підкреслив, що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції України, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн "Нормандського формату", в тому числі РФ, а "ОРДЛО - це територія України і такою завжди залишиться".
За словами співрозмовника агентства, Гризлов зі свого боку визнав, що "ОРДЛО - це українська територія і Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України".
Кравчук зазначив, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала і виконуватиме всі рішення і домовленості про припинення вогню, ніколи не ставила під сумнів мандат ОБСЄ і проти передачі його кому-небудь.
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так может пока кравчучке так поперло... пусть он потребует от грызлова срочного и безоговорочного вывода ихтамнетов с нашей территории ???
Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін фактично виправдовує окупацію Криму Росією.
Свою позицію 87-річний Фокін озвучив в інтерв'ю телеканалу «112», який пов'язують з кумом російського президента Путіна Віктором Медведчуком.
«Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже, чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот» - сказав Фокін.
Почему до сих пор его не выгнали из ТКГ ?
Куда смотрят депутаты ?
це його бесправна обслуга
а Кравчук пытается изображать статус кво.
Лис уже не тот.
Про какие нормы права дед говорит? А что насчет нарушения основного мирного договора между Украиной и РФ, где признаются границы Украины и территориальная целостность? Дед о нем забыл или стыдливо помалкивает. Если сама Украина к этому договору не апеллирует, то кому еще в мире о нем вспоминать?
под задачу строительства коммунизма в новых условиях