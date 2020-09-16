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Гризлов (78) Кравчук (546) перемовини (2717)

Кравчук зажадав від Гризлова вибачень за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію" і той визнав, що це територія України, - ЗМІ

Кравчук зажадав від Гризлова вибачень за слова про ОРДЛО як

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звернувся до уповноваженого спеціального представника РФ у ТКГ Бориса Гризлова з жорсткою вимогою вибачитися за слова про ОРДЛО як "їхню окрему територію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорів, такий вислів під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки викликало жорстку реакцію з боку першого президента України.

Кравчук підкреслив, що такі заяви суперечать нормам міжнародного права, міжнародних договорів України, Конституції України, нормам ООН і ОБСЄ, позиції країн "Нормандського формату", в тому числі РФ, а "ОРДЛО - це територія України і такою завжди залишиться".

За словами співрозмовника агентства, Гризлов зі свого боку визнав, що "ОРДЛО - це українська територія і Мінські домовленості покликані відновити територіальну цілісність України".

Кравчук зазначив, що Україна прагне до відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету, завжди виконувала і виконуватиме всі рішення і домовленості про припинення вогню, ніколи не ставила під сумнів мандат ОБСЄ і проти передачі його кому-небудь.

Читайте також: Гризлов заявив у ТКГ, що в Україні "створили ще дві держави"
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Топ коментарі
+41
Хорошо отрежессированный спектакль!!!
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16.09.2020 18:18
+31
Великая перемога у зебилов... какой-то черт что-то там якобы сказал. Пока рогатые делают то что хотят, а зеля как комсомолец выполняет их хотелки.
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16.09.2020 18:18
+15
ухтышка!
так может пока кравчучке так поперло... пусть он потребует от грызлова срочного и безоговорочного вывода ихтамнетов с нашей территории ???
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16.09.2020 18:31
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Великая перемога у зебилов... какой-то черт что-то там якобы сказал. Пока рогатые делают то что хотят, а зеля как комсомолец выполняет их хотелки.
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16.09.2020 18:18 Відповісти
неправда ваша. ща зебик попудрит старого коммуниста, бо тот , чего доброго испортит"дружественные " взаимоотношения с лаптеунтией, бо в противном случае йьон потеряет 73% ваты, тада хоть самому прийдется ехать... а хоть и в Ферганскую долину... - там позабористей (вата)...
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17.09.2020 01:18 Відповісти
Хорошо отрежессированный спектакль!!!
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16.09.2020 18:18 Відповісти
первое что в голову пришло
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16.09.2020 18:25 Відповісти
и шо диду новую тележку "Кравчучку" подарили.... прям таки подвиг 10 Геракла...
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16.09.2020 19:01 Відповісти
На нари, а флот поверни в Одесу.
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16.09.2020 18:58 Відповісти
Кравчука имеют куда только можно, но он жестко отвечает, не вынимая изо рта.
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16.09.2020 18:23 Відповісти
Але ж ти, старий маразмат, хочеш зробити там дамбаську республіку, минуючи Конституцію України, в якій прописана унітарність держави.
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16.09.2020 18:29 Відповісти
ухтышка!
так может пока кравчучке так поперло... пусть он потребует от грызлова срочного и безоговорочного вывода ихтамнетов с нашей территории ???
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16.09.2020 18:31 Відповісти
Плевать, что там говорят всякие путинские отморозки за пределами Украины... Гораздо опаснее, когда наши местные путинские холуи открыто подпевают кремлю, открыто сдают Украину кремлёвской шизоидной крысе...
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16.09.2020 18:32 Відповісти
а когда Кравчук про Крым спросит???
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16.09.2020 18:32 Відповісти
А вибачень від Гризлова за те, що він фінансував тітушню в Одесі та Харкові ти не хочеш? Чи альцгеймер пам'ять відняв?
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16.09.2020 18:37 Відповісти
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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16.09.2020 18:37 Відповісти
ВОТ ЕЩЁ ОДНА ГНИДА, после того что США помогает Украине , ВАРНЯКАЕТ
Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі, експрем'єр-міністр України Вітольд Фокін фактично виправдовує окупацію Криму Росією.

Свою позицію 87-річний Фокін озвучив в інтерв'ю телеканалу «112», який пов'язують з кумом російського президента Путіна Віктором Медведчуком.

«Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже, чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот» - сказав Фокін.
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16.09.2020 18:40 Відповісти
Вообще это скандальное заявление .
Почему до сих пор его не выгнали из ТКГ ?

Куда смотрят депутаты ?
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16.09.2020 18:41 Відповісти
в ротяку зеленському вони заглядають.
це його бесправна обслуга
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16.09.2020 18:44 Відповісти
у нее там ЯО, а флот - то таке
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17.09.2020 01:38 Відповісти
Уж лучше бы Кравчук от Грызла потребовал компенсацию за использование "кравчучек" без патента в РФ! Пользуются на просторах СНГ все,а Кравчуку и копейки не капает! Где справедливость?!
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16.09.2020 18:48 Відповісти
Цей пост шедевр. Пане Кравчук! дійсно, захистіть право на винахід. Лампочка Ілічча.
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16.09.2020 22:19 Відповісти
кравчук вже майже герой,старий тридвараз
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16.09.2020 18:53 Відповісти
"Источник,близкий к переговорам"? "грызлов извинился..." Это ни о чём. Старого пердуна зелень хочет хоть как-то оставить в легитимном поле,пока его на части не порвали.
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16.09.2020 18:57 Відповісти
Антикоронавирусный бейджик победил Грызлова - хорошая сказочка, а теперь под шумок - убрать непонравившиеся кремлёвцам слова из закона о местных выборах.
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16.09.2020 19:07 Відповісти
Дипломатия - искусство возможного. Кравчук поступил правильно , а Грьізлов бьіл вьінужден публично обтечь , чему в Кремле не радьі , но сделать ничего не могут. Не нужно преуменьшать єффект давления на Кремль , санкции работают.
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16.09.2020 19:45 Відповісти
Битва деменций.
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16.09.2020 20:04 Відповісти
Розігрують ********** багатоходівку.
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16.09.2020 21:46 Відповісти
Фокин еще не сказал свое слово
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16.09.2020 21:55 Відповісти
за фокина все сказала его онука
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16.09.2020 22:37 Відповісти
они уже не прячутся и не стесняются.
а Кравчук пытается изображать статус кво.
Лис уже не тот.
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16.09.2020 22:36 Відповісти
заявления противоречат нормам международного права,Источник: https://censor.net/ru/n3219728

Про какие нормы права дед говорит? А что насчет нарушения основного мирного договора между Украиной и РФ, где признаются границы Украины и территориальная целостность? Дед о нем забыл или стыдливо помалкивает. Если сама Украина к этому договору не апеллирует, то кому еще в мире о нем вспоминать?
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17.09.2020 00:07 Відповісти
Да нах вообще время тратить на эти переговоры. Окопаться и бамбить орков до смерти *****, а там посмотрим.
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17.09.2020 00:11 Відповісти
А ШО КРАВЧУК ДО СИХ ПОР КГБЭШНЫЙ !?)
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17.09.2020 00:45 Відповісти
КГБэшный или нет, но ш о подэсбэушный , то да... невеличку хатинку в Альпах. Еще долго отрабатывать нужно... КТо бы подсказал... Скока чэснi прэзыденски зарплат нужно на такую...хатынку...
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17.09.2020 01:24 Відповісти
подсказываю: не нужно отрабатывать, это золото партии
под задачу строительства коммунизма в новых условиях
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17.09.2020 01:42 Відповісти
ууу, зрадулечка.
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17.09.2020 01:57 Відповісти
Из "междукапельного" Рэмбо рисуют. Просто смешно.
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17.09.2020 12:40 Відповісти
 
 