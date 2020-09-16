Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні
Народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає, щоб СБУ відреагувала на відновлення роботи в Україні російської соціальної мережі "ВКонтакте". Вона вже кілька днів доступна на смортфонах українців.
Про це Лозинський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Звернувся в СБУ з вимогою відреагувати на відновлення роботи "ВКонтакте" в Україні. Вже кілька днів соцмережа агресора доступна на смартфонах українців без жодних VPN. Вони відкрито це рекламують", - написав Лозинський.
Депутат припускає, що скоро відновити свою роботу зможуть і інші російські інтернет-сервіси.
"Сьогодні направив звернення до Служби Безпеки з проханням офіційно звернутися до Apple і Google з вимогою видалити ВК з каталогів AppStore і GooglePlay для користувачів з України. Прецеденти є. Тому далі справа за нашими спецслужбами", - додав Лозинський.
Будь ласка, зачекайте...
Кто виноват?
Виноваты - кацапские разработчики.
А украинцам это козломордые ВК ОК ни к чему
Знаете, люди, которые в Украине запретили российские соцсети вроде "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.Ru заслуживают звания героев. Это было абсолютно правильным решением, потому что физическое хранение всей информации и данных этих соцсетей осуществляется на территории России, а значит, вся переписка украинских граждан уходит в Кремль.
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr
Ксеня
Брюссель. У столиці Бельгії, де-факто столиці ЄС, на стіні готелю з'явився надзвичайно зворушливий мурал - об'ємне зображення загиблого в бою з російськими окупантами всесвітньо відомого оперного співака,українця Василя Сліпака.
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
но это не повод крутить порнуху в дневное время по общенациональным телеканалам
практика последних лет показала, что запрет на рашистский продукт помог серьезно уменьшить его влияние.
большинство им пользовалось по привычке и патаму шо привыкли и не будут специально прилагать усилий, чтобы обойти запрет для сайтов паРаши.
неокрепшие умы ЗеБилов и прочих малороссов нужно ограждать от рашистского говна, иначе они тащут все в рот без разбора.
Цифровой концлагерь и цифровое оружие https://aillarionov.livejournal.com/1203280.html
@newkc14
‼ Кривосудие. 2 года ГУЛАГа за пост в соцсети. Жительницу #Ингушетии 24 летнюю Жарадат Евлоеву бросили в тюрьму за то, что она 5 лет назад (!) на стр. в ВК разместила публикацию "оправдывающую нападение на редакцию Шарли Эбдо" из-за каррикатур на пророка (алейхи салату васалам)
КРОСОВЕР RENAULT ЗБИРАТИМУТЬ В УКРАЇНІ В КООПЕРАЦІЇ З РОСІЄЮ
На Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАЗ) збиратимуть купе-кросовери Renault Arkana з російських машинокомплектів.
Про це повідомляється на сайті Renault Ukraine.
І скільки ж уже можна влаштовувати колотнечу в країні ?
Так набридло..
В нас є один ворог. Замість боротьби з ним, в нас ще і власні распрі.
Ну, кроме меня конечно
Но, заодно за каким то хреном под раздачу попали технические мануалы на мейлу и шикарные архивы фотодокументов.
Вот, значит депутатский корпус таки отражает средний уровень населения, а не самое дно.
Уровень развития людей определяют его, которую они используют.
практика последних лет показала, что запрет на рашистский продукт помог серьезно уменьшить его влияние.
большинство им пользовалось по привычке и патаму шо привыкли и не будут специально прилагать усилий, чтобы обойти запрет для сайтов паРаши.
неокрепшие умы ЗеБилов и прочих малороссов нужно ограждать от рашистского говна, иначе они тащут все в рот без разбора.
Небось те, кто рвет на груди вышиванку, но перевести рашпиль на украинский не в состоянии.
Очередной коррупционный скандал в партии "Слуга народа". В результате многомесячной операции НАБУ, на получении взятки для своего депутата, задержан помощник депутата "СН" Александра Юрченко. Все доказательства есть, но генеральный прокурор Венедиктова не дает санкции на задержание Юрченко.
Зеленский\Ермак негласно дали дали разрешение на снятие блокировки с российской социальной сети "ВКонтакте".
UkrOpen обсуждение новостей с друзьями, вообще и по жизни
Ц.укр перезалив скоего контента "вконтакте". Убого
ukrface.com.ua 50 500 чел, жалкое подобие вконтакте
Українці пользователей 20 тысяч, ни музыки, ни фильмов
Та неее, то мертвые тусовки, как сидел на вконтакте и одноклассниках, так и буду сидеть)))
Слов нет. СБУ спи спокойно.
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс RT-AC68U-C518 [192.168.0.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms gw-c7604.lan.ua [92.249.102.1]
3 1 ms 1 ms 2 ms out.world.lan.ua [31.43.120.245]
4 20 ms 19 ms 19 ms msk-m9-cr3.irb-1523.rascom.as20764.net [80.64.103.16]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 28 ms 28 ms 28 ms 80.64.103.135.rascom.as20764.net [80.64.103.135]
7 30 ms 30 ms 31 ms srv226-191-240-87.vk.com [87.240.191.226]
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 30 ms 31 ms 29 ms srv194-139-240-87.vk.com [87.240.139.194]
Трассировка завершена.