Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні

Народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає, щоб СБУ відреагувала на відновлення роботи в Україні російської соціальної мережі "ВКонтакте". Вона вже кілька днів доступна на смортфонах українців.

Про це Лозинський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернувся в СБУ з вимогою відреагувати на відновлення роботи "ВКонтакте" в Україні. Вже кілька днів соцмережа агресора доступна на смартфонах українців без жодних VPN. Вони відкрито це рекламують", - написав Лозинський.

Депутат припускає, що скоро відновити свою роботу зможуть і інші російські інтернет-сервіси.

Читайте також: Ткаченко розпорядився перевірити інформацію про відновлення роботи в Україні забороненої російської соцмережі "Вконтакте"

"Сьогодні направив звернення до Служби Безпеки з проханням офіційно звернутися до Apple і Google з вимогою видалити ВК з каталогів AppStore і GooglePlay для користувачів з України. Прецеденти є. Тому далі справа за нашими спецслужбами", - додав Лозинський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оновлення мобільного застосунку "ВКонтакте" націлені на збір російськими спецслужбами даних про громадян України, - РНБО