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СБУ (12510) ВКонтакте (190) Лозинський Роман (37)

Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні

Нардеп

Народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський вимагає, щоб СБУ відреагувала на відновлення роботи в Україні російської соціальної мережі "ВКонтакте". Вона вже кілька днів доступна на смортфонах українців.

Про це Лозинський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Звернувся в СБУ з вимогою відреагувати на відновлення роботи "ВКонтакте" в Україні. Вже кілька днів соцмережа агресора доступна на смартфонах українців без жодних VPN. Вони відкрито це рекламують", - написав Лозинський.

Депутат припускає, що скоро відновити свою роботу зможуть і інші російські інтернет-сервіси.

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"Сьогодні направив звернення до Служби Безпеки з проханням офіційно звернутися до Apple і Google з вимогою видалити ВК з каталогів AppStore і GooglePlay для користувачів з України. Прецеденти є. Тому далі справа за нашими спецслужбами", - додав Лозинський.

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Нардеп Голосу Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи Вконтакте в Україні 01
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+32
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https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr
Ксеня



Брюссель. У столиці Бельгії, де-факто столиці ЄС, на стіні готелю з'явився надзвичайно зворушливий мурал - об'ємне зображення загиблого в бою з російськими окупантами всесвітньо відомого оперного співака,українця Василя Сліпака.
Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 3008
показати весь коментар
16.09.2020 19:02
+19
вічна пам"ять Міфу...вічна шана генію і патріоту!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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16.09.2020 19:07
+16
Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 4481
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16.09.2020 19:10
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закрити геть те гівно..
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16.09.2020 18:54 Відповісти
А как так могло случиться что ВК опять доступно в Украине?

Кто виноват?
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16.09.2020 18:54 Відповісти
А где доступно?
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16.09.2020 18:57 Відповісти
Статью прочитайте
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16.09.2020 18:59 Відповісти
Зачем мне эта статейка, у меня не доступно, только с vpn.
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16.09.2020 20:19 Відповісти
Так любая кацапсячая сеть доступна через VPN. Сам захожу что бы подразнить вату.
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16.09.2020 19:08 Відповісти
Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 4481
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16.09.2020 19:10 Відповісти
Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 2575
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16.09.2020 21:21 Відповісти
Кто,кто? Сопля й Дерьмак,й тут заробляють.
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16.09.2020 19:18 Відповісти
А як так трапилося, що риги знову при владі?
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16.09.2020 19:32 Відповісти
Кто-кто? С Б У.
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16.09.2020 20:05 Відповісти
Раньше через VPN квонтакте тоже был доступен, сейчас же они этот VPN просто вшили в свое приложение, которое распространяют через магазины Гугл и Эппл.

Виноваты - кацапские разработчики.
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16.09.2020 20:47 Відповісти
Вот и сидите в вашей раше
А украинцам это козломордые ВК ОК ни к чему
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16.09.2020 19:01 Відповісти
http://ehorussia.com/new/node/21673 http://ehorussia.com/new/node/21673

Знаете, люди, которые в Украине запретили российские соцсети вроде "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.Ru заслуживают звания героев. Это было абсолютно правильным решением, потому что физическое хранение всей информации и данных этих соцсетей осуществляется на территории России, а значит, вся переписка украинских граждан уходит в Кремль.
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16.09.2020 19:18 Відповісти
Та кому в кремле нужна та переписка....А в фейсбуке российской ботвы намного больше чем в ВК, и ничего, глотаем.Кто привык пялиться в телевизор-тот и в интернете находит те же самые кнопки
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16.09.2020 20:20 Відповісти
********** и под Украинскими флагами, больше чем достаточно, даже на "Цензор зЕ"!
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16.09.2020 20:32 Відповісти
Нах. звідси, шльондра кацапська!
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16.09.2020 19:02 Відповісти
Можно еще под знак "Обрыв" ездить и вспоминать барыгу. Это, кроме всего прочего, еще вопрос внутренней культуры. Человек яндексом пользоваться не будет хотя бы из чувства брезгливости.
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16.09.2020 19:03 Відповісти
яндекс браузер..єто гениальное изобретение..
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16.09.2020 19:03 Відповісти
я бы даже сказал генитальное
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16.09.2020 19:15 Відповісти
Кому и язЕлох - призЕдент...
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16.09.2020 20:34 Відповісти
Кокошниця, ти не знаєш значення цього слова. Велика українське слово, а на вашому нарєчії це БОЛЬШАЯ.
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16.09.2020 19:07 Відповісти
Да с твоей параши уже сделали северную корею и назыается она мордор (по документам РФ)
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16.09.2020 19:10 Відповісти
Это еще он не знает, что есть такие провайдеры, что вообще не блокировали и ранее
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16.09.2020 18:59 Відповісти
А Вы назовите , если знаете
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16.09.2020 19:02 Відповісти
нет смысла, в стране, где правохоронительная система
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16.09.2020 19:36 Відповісти
WNet.
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16.09.2020 22:35 Відповісти
Ну, якщо Зеленський зберігає свої файли на Яндекс-диску, то що тут дивного?
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16.09.2020 19:01 Відповісти
Как раз в ЭТОМ ничего удивительного нет.
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16.09.2020 19:03 Відповісти
Кацапка : брысь в рашу
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16.09.2020 19:03 Відповісти
Вали в лаптєстан зі своїм **********, курва в кокошніку.
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16.09.2020 19:05 Відповісти
в какашнiку )) у кацапiв насправдi какшнiк.
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16.09.2020 20:11 Відповісти
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr
https://twitter.com/dAnMBhkDtteLcYr
Ксеня



Брюссель. У столиці Бельгії, де-факто столиці ЄС, на стіні готелю з'явився надзвичайно зворушливий мурал - об'ємне зображення загиблого в бою з російськими окупантами всесвітньо відомого оперного співака,українця Василя Сліпака.
Нардеп "Голоса" Лозинский обратился в СБУ из-за возобновления работы "Вконтакте" в Украине - Цензор.НЕТ 3008
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16.09.2020 19:02 Відповісти
вічна пам"ять Міфу...вічна шана генію і патріоту!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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16.09.2020 19:07 Відповісти
Я живу в Одессе в доме от Кадор груп.,на Таираво.здесь штук 9 домов от Кадора.,и на каждом на доме на флагштоке 5 лет был Украинский флаг.сегодня не знаю в чем дело но флагов нет... совпадение?
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16.09.2020 19:02 Відповісти
Задайте им вопрос
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16.09.2020 19:04 Відповісти
онр наступила..
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16.09.2020 19:04 Відповісти
С середины лета 14-го года часто ходил (практически каждый день на работу) тут в футболках с украинской символикой, привезённых после отпуска в Украине, чем реально бесил здешнюю вату. После того как вы выбрали клоуна, реально нет желания их носить на публике...
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16.09.2020 22:31 Відповісти
Нормальные люди всё равно не зайдут на подобные помойки,а конченых в Украине к сожалению ещё много. 73% тому порукой.
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16.09.2020 19:05 Відповісти
вконтакте только через впн работает..
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16.09.2020 19:05 Відповісти
И что, у кого то может вызвать проблемы этот впн в течении 5 минут организовать? (как дети малые - ей богу )
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16.09.2020 19:14 Відповісти
ни у кого не вызовет проблем зайти на порнуху,

но это не повод крутить порнуху в дневное время по общенациональным телеканалам
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16.09.2020 19:18 Відповісти
Брысь в козломордию
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16.09.2020 19:20 Відповісти
хрень не пиши. большинство не будет заморачиваться с анонимайзерами, прокси и так далее,большинство, особенно среднего и пожилого возраста просто тупо не понимает, что это такое.
практика последних лет показала, что запрет на рашистский продукт помог серьезно уменьшить его влияние.
большинство им пользовалось по привычке и патаму шо привыкли и не будут специально прилагать усилий, чтобы обойти запрет для сайтов паРаши.
неокрепшие умы ЗеБилов и прочих малороссов нужно ограждать от рашистского говна, иначе они тащут все в рот без разбора.
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16.09.2020 19:56 Відповісти
То, о чем #КавказЦентр говорит и предупреждает уже много-много лет: "Телеграм", "Вконтакте", "Одноклассники" и пр. это подразделения #Лубянки.

Цифровой концлагерь и цифровое оружие https://aillarionov.livejournal.com/1203280.html
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16.09.2020 19:16 Відповісти
а телеграм тут до чого?
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16.09.2020 20:16 Відповісти
А как технически запретить качать рашкинские проги в смартфоне?
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16.09.2020 19:17 Відповісти
Зелено гимно ради победы на местных выборах и колорадские ленты разрешит
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16.09.2020 19:18 Відповісти
Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 9389
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16.09.2020 20:12 Відповісти
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16.09.2020 22:32 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Кривосудие. 2 года ГУЛАГа за пост в соцсети. Жительницу #Ингушетии 24 летнюю Жарадат Евлоеву бросили в тюрьму за то, что она 5 лет назад (!) на стр. в ВК разместила публикацию "оправдывающую нападение на редакцию Шарли Эбдо" из-за каррикатур на пророка (алейхи салату васалам)
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16.09.2020 19:19 Відповісти
Васадзе ( ЗАЗ) ВООБЩЕ ОФУЕЛ? ОН ЗАБЫЛ ЧТО В УКРАИНЕ АГРЕССОР РАША ?

КРОСОВЕР RENAULT ЗБИРАТИМУТЬ В УКРАЇНІ В КООПЕРАЦІЇ З РОСІЄЮ
На Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАЗ) збиратимуть купе-кросовери Renault Arkana з російських машинокомплектів.
Про це повідомляється на сайті Renault Ukraine.
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16.09.2020 19:19 Відповісти
там еще скоро ладу Веста будут собирать.
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17.09.2020 07:33 Відповісти
Боротьба триває...
І скільки ж уже можна влаштовувати колотнечу в країні ?
Так набридло..
В нас є один ворог. Замість боротьби з ним, в нас ще і власні распрі.
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16.09.2020 19:19 Відповісти
Я так понимаю, что в этом контакте тусуются все комментаторы этой ветки
Ну, кроме меня конечно
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16.09.2020 19:25 Відповісти
Честно говоря, оно нах не надо.
Но, заодно за каким то хреном под раздачу попали технические мануалы на мейлу и шикарные архивы фотодокументов.
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16.09.2020 19:30 Відповісти
То есть московитских сепаров в Раде и на важных должностях они не видят, а вк их смущает... мда...
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16.09.2020 19:26 Відповісти
Щас проверил - не заходит
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16.09.2020 19:27 Відповісти
Тебе это тяжело.
Вот, значит депутатский корпус таки отражает средний уровень населения, а не самое дно.
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16.09.2020 19:33 Відповісти
А навіщо тоді цілі підрозділи в СБУ, щоб до них зверталися на закриття московського гавна під час війни? Чи вже знята заборона зеленими малоросами?
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16.09.2020 19:36 Відповісти
Точно подмечено. Я тоже перестал пользоваться Фейсбуком когда туда хлынула толпа с вк и ок.
Уровень развития людей определяют его, которую они используют.
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16.09.2020 19:51 Відповісти
хрень не пиши. большинство не будет заморачиваться с анонимайзерами, прокси и так далее.
практика последних лет показала, что запрет на рашистский продукт помог серьезно уменьшить его влияние.
большинство им пользовалось по привычке и патаму шо привыкли и не будут специально прилагать усилий, чтобы обойти запрет для сайтов паРаши.
неокрепшие умы ЗеБилов и прочих малороссов нужно ограждать от рашистского говна, иначе они тащут все в рот без разбора.
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16.09.2020 19:54 Відповісти
Зе-Чмо

Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 5046
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16.09.2020 19:50 Відповісти
О, кацапская агентура уже заспамила мои технические рекомендации, как надо поступать в подобных ситуациях.
Небось те, кто рвет на груди вышиванку, но перевести рашпиль на украинский не в состоянии.
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16.09.2020 19:56 Відповісти
13.09.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Очередной коррупционный скандал в партии "Слуга народа". В результате многомесячной операции НАБУ, на получении взятки для своего депутата, задержан помощник депутата "СН" Александра Юрченко. Все доказательства есть, но генеральный прокурор Венедиктова не дает санкции на задержание Юрченко.
Зеленский\Ермак негласно дали дали разрешение на снятие блокировки с российской социальной сети "ВКонтакте".
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16.09.2020 20:14 Відповісти
А, что такое ВКонтакте? Сайт радиолюбителей?
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16.09.2020 20:32 Відповісти
Несколько десятков групп радиолюбителей есть.
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16.09.2020 20:37 Відповісти
Нафиг эти вконтакте и одноклассники, есть же украинские аналоги. Зырим, выбираем, юзаем:
UkrOpen обсуждение новостей с друзьями, вообще и по жизни
Ц.укр перезалив скоего контента "вконтакте". Убого
ukrface.com.ua 50 500 чел, жалкое подобие вконтакте
Українці пользователей 20 тысяч, ни музыки, ни фильмов
Та неее, то мертвые тусовки, как сидел на вконтакте и одноклассниках, так и буду сидеть)))
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16.09.2020 20:35 Відповісти
Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 7282

Нардеп "Голосу" Лозинський звернувся в СБУ через відновлення роботи "Вконтакте" в Україні - Цензор.НЕТ 2987
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16.09.2020 20:54 Відповісти
Lan.ua тоже без vpn в открытую пускает на сайт vk.com.
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16.09.2020 22:43 Відповісти
Поддержка ответила, что все в порядке и все функционирует в рамках Закона.
Слов нет. СБУ спи спокойно.
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16.09.2020 22:53 Відповісти
Трассировка маршрута к vk.com [87.240.139.194]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс RT-AC68U-C518 [192.168.0.1]
2 1 ms 1 ms 1 ms gw-c7604.lan.ua [92.249.102.1]
3 1 ms 1 ms 2 ms out.world.lan.ua [31.43.120.245]
4 20 ms 19 ms 19 ms msk-m9-cr3.irb-1523.rascom.as20764.net [80.64.103.16]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 28 ms 28 ms 28 ms 80.64.103.135.rascom.as20764.net [80.64.103.135]
7 30 ms 30 ms 31 ms srv226-191-240-87.vk.com [87.240.191.226]
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 30 ms 31 ms 29 ms srv194-139-240-87.vk.com [87.240.139.194]
Трассировка завершена.
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16.09.2020 22:50 Відповісти
это зе лично тайком разрешил. после получения секретной шифровки из кримля лично от пу.
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17.09.2020 02:06 Відповісти
Отак "тихою сапою" Зелене Гавно з своїми зебілами-малоросами повертають в Україну "русский мир".
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17.09.2020 09:07 Відповісти
 
 