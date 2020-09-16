Через COVID-19 на Київщині закрито на карантин 25 шкіл і 11 дитсадків, - ОДА

Станом на 15 вересня в Київській області зафіксовано 190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед педагогів та учнів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

На самоізоляції перебувають 90 окремих класів у 57 закладах освіти (2 945 учнів).

Повністю переведено на дистанційну форму навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких 11 140 учнів:

- Васильківський район: Васильківська ЗОШ № 1, № 2, Васильківські НВК №4 та №8, Васильківські академічні ліцеї "Престиж" та "Успіх", Застугнянська ЗОШ;

- Переяслав-Хмельницький район: Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ, Циблівська ЗОШ, Великокаратульська ЗОШ;

- Баришівська ОТГ: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

- Фурсівська ОТГ: Пищиківський НВК;

- Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст. №3;

- Баришівський район: Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

- Білоцерківський район: Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Білоцерківське НВО "Перша гімназія", Білоцерківський приватний НВК "Міцва – 613";

- Обухівський район: Першотравенська філія ОНЗ Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст.;

- Студениківська ОТГ: Студениківський ОЗЗСО І-ІІІ ст.;

- Кагарлицький район: Горохуватська ЗОШ І-ІІ ст.;

- Києво-Святошинський район: Софіївсько-Борщагівський НВК.

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Від 16 вересня із двотижневої ізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.

Крім того, в області на карантин закрито 11 дитячих садків із 686 діючих. В цих закладах виявили хворими 21 дорослого та 1 дитину. Особи, які контактували з ними проходять ПЛР-тестування.