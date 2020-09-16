УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 054 16
дитячий садок (358) карантин (18171) Київська область (3805) школа (2180) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Через COVID-19 на Київщині закрито на карантин 25 шкіл і 11 дитсадків, - ОДА

Через COVID-19 на Київщині закрито на карантин 25 шкіл і 11 дитсадків, - ОДА

Станом на 15 вересня в Київській області зафіксовано 190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу серед педагогів та учнів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

На самоізоляції перебувають 90 окремих класів у 57 закладах освіти (2 945 учнів).

Повністю переведено на дистанційну форму навчання 25 закладів загальної середньої освіти, в яких 11 140 учнів:

- Васильківський район: Васильківська ЗОШ № 1, № 2, Васильківські НВК №4 та №8, Васильківські академічні ліцеї "Престиж" та "Успіх", Застугнянська ЗОШ;
- Переяслав-Хмельницький район: Переяславська ЗОШ І-ІІІ ст. № 7, Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ, Циблівська ЗОШ, Великокаратульська ЗОШ;
- Баришівська ОТГ: Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Фурсівська ОТГ: Пищиківський НВК;
- Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст. №3;
- Баришівський район: Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Білоцерківський район: Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ст. №19, Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов'янських мов, Білоцерківське НВО "Перша гімназія", Білоцерківський приватний НВК "Міцва – 613";
- Обухівський район: Першотравенська філія ОНЗ Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст.;
- Студениківська ОТГ: Студениківський ОЗЗСО І-ІІІ ст.;
- Кагарлицький район: Горохуватська ЗОШ І-ІІ ст.;
- Києво-Святошинський район: Софіївсько-Борщагівський НВК.

Читайте також: На Київщині майже 8 тис. учнів перевели на дистанційне навчання через коронавірус, - ОДА

Від 16 вересня із двотижневої ізоляції до навчання повернулися учні Ірпінської школи №15.

Крім того, в області на карантин закрито 11 дитячих садків із 686 діючих. В цих закладах виявили хворими 21 дорослого та 1 дитину. Особи, які контактували з ними проходять ПЛР-тестування.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Пусть лучше люди заражаются и дохнут?
показати весь коментар
16.09.2020 19:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Странно, что вообще открыли. Только народ взбудоражили, да вынудили тратиться на новые причандалы для школы...
показати весь коментар
16.09.2020 19:11 Відповісти
Пусть лучше люди заражаются и дохнут?
показати весь коментар
16.09.2020 19:24 Відповісти
Дома заражаются? Ты внимательно мой пост читал?
показати весь коментар
16.09.2020 19:27 Відповісти
ты еврей? та докторам не о.бес. юес печивааюбт ни черта
показати весь коментар
16.09.2020 19:29 Відповісти
А ты?
показати весь коментар
16.09.2020 19:31 Відповісти
а вы?
показати весь коментар
16.09.2020 19:37 Відповісти
С какой целью интересуешься? Детская травма? Или просто нацист?
показати весь коментар
16.09.2020 19:39 Відповісти
да, национал-социалимт
показати весь коментар
16.09.2020 19:45 Відповісти
"Странно, что открыли"... если это про дома, то я аист
показати весь коментар
16.09.2020 19:30 Відповісти
Если б не открыли, то сидели б дети дома и не заражались. Что ты кипишуешь?
показати весь коментар
16.09.2020 19:30 Відповісти
Ну так научись выражать свои мысли так, что б это было понятно и не имело нескольких вариантов трактовки
показати весь коментар
16.09.2020 19:32 Відповісти
Научись читать, а не выдумывать смысл.
показати весь коментар
16.09.2020 19:33 Відповісти
извините, но бред сумасшедших читать не обучен
показати весь коментар
16.09.2020 20:27 Відповісти
Как самокритично ты психанул
показати весь коментар
16.09.2020 20:31 Відповісти
давай побольше зараженных при мншее докторов
показати весь коментар
16.09.2020 19:27 Відповісти
 
 