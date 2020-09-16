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Ув'язнені розпивали алкоголь в СІЗО Ужгорода: прокуратура виявила й інші порушення і вимагає усунути їх за місяць

Ув'язнені розпивали алкоголь в СІЗО Ужгорода: прокуратура виявила й інші порушення і вимагає усунути їх за місяць

Закарпатська обласна прокуратура перевірила стан дотримання посадовими особами ДУ "Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)" законодавства при триманні ув’язнених і засуджених осіб, а також законодавства, яке регламентує порядок використання працівниками установи зброї та спецзасобів.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури, в результаті з'ясувалося, що працівники "допускали порушення вимог кримінально-виконавчого та іншого законодавства, зокрема в частині забезпечення режимних вимог".

Зокрема, адміністрація СІЗО не виконувала положення ст. ст. 7, 8 Закону України "Про попереднє ув’язнення" в частині організації постійного нагляду за взятими під варту особами та їхнього роздільного тримання.

Прокурорами зафіксовано випадки затуляння ув’язненими оглядових вічок своїм одягом, що перешкоджало працівникам УВП здійснювати візуальний контроль за їхньою поведінкою. Крім цього, зафіксовано непоодинокі випадки тримання в’язнів, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності, в одній камері з раніше судимими.

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"Закарпатська обласна прокуратура вказала на необхідність виявлення шляхів надходження на режимну територію Закарпатської УВП № 9 заборонених предметів та встановлення працівників, причетних до цього", - зазначається в повідомленні.

До того ж керівництво УВП видало незаконний наказ, яким створено кваліфікаційну комісію, уповноважену допускати новопризначених працівників установи без професійної підготовки до роботи, пов’язаної з використанням вогнепальної зброї.

"З огляду на виявлені факти порушень, прокуратурою внесено дві вказівки: щодо їх усунення і недопущення в майбутньому, та скасування незаконного наказу й притягнення винуватих посадових осіб до встановленої законом відповідальності", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, перевірка була ініційована в наприкінці липня 2020 роки після публікації в інтернеті фотографій, на яких ув'язнені зображені із забороненими в установі речами: мобільними телефонами й алкогольними напоями.
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Топ коментарі
+10
прокуратура требует вынести пустые бутылки))))))
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16.09.2020 19:01
+6
Фотка из платной камеры !😀😀😀
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16.09.2020 18:59
+6
не тюрьма а курорт .. база отдыха..
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16.09.2020 19:03
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Фотка из платной камеры !😀😀😀
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16.09.2020 18:59 Відповісти
Для платной слишком убого. Наверно, потому и спалились.
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16.09.2020 19:00 Відповісти
а в чем новость, и что только там...- вопрос только есть кэш или нет....- а так "занесут" любэ...
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16.09.2020 18:59 Відповісти
Алкоголь? Серьезно? Среди "запрещенных предметов" там может быть не только алкоголь, а вообще всё, что угодно, включая праституток.
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16.09.2020 18:59 Відповісти
Ніколи такого не було і от знову.
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16.09.2020 19:00 Відповісти
прокуратура требует вынести пустые бутылки))))))
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16.09.2020 19:01 Відповісти
"Заключенные распивали алкоголь в СИЗО Ужгорода: прокуратура ..... и требует устранить их за месяц" - народ нормально затарився!
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17.09.2020 07:53 Відповісти
Тут осталось лишь выяснить сумму,которую получили все причастные цирики.
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16.09.2020 19:02 Відповісти
не тюрьма а курорт .. база отдыха..
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16.09.2020 19:03 Відповісти
Кули,за все оплочено...
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16.09.2020 19:21 Відповісти
Еще 30 дней кутежа прокуратура оставила.
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16.09.2020 20:03 Відповісти
ну и што? а может это по программе малюськи? и они хорошо заплатили по тарифу???
плюс пустые бутылки пойдут на ремонт камер для всех?
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16.09.2020 19:04 Відповісти
Малюська,а ви не пробували слона завести у СІЗО?!...
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16.09.2020 19:05 Відповісти
Есть месяц .
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16.09.2020 19:07 Відповісти
А может они родниковую воду с водочных бутылок пили. Когда собаки делать нечего- она яйца лижет.Так и эта власть.Проблема,до, ть
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16.09.2020 19:07 Відповісти
"Заключенные распивали алкоголь в СИЗО Ужгорода: прокуратура требует устранить их за месяц." ВЫПЬЮТ, ЗА МЕСЯЦ-ТО!
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16.09.2020 19:10 Відповісти
Уверен, выпьют раньше
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16.09.2020 19:11 Відповісти
Сформулирую по-другому,президент и главный мент-в курсах от такого безобразия в платных казиматах?
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16.09.2020 19:11 Відповісти
VIP-камера от министра юстиции Малюска. .Что не так?
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16.09.2020 19:11 Відповісти
А то вони раніше не знали, що туди заносять...
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16.09.2020 19:13 Відповісти
Всьо включено, раз камери платні...
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16.09.2020 19:15 Відповісти
От через месяц допьют, - и закончат!)))
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16.09.2020 19:16 Відповісти
Это был он месяца два назад ))
Обычное дело для закарпатских наркоторговцев и бандитов.
На фото бандиты из группировки, которая воевала с бандой блюка, криминального перца (не могу назвать авторитетом насильника), который сейчас возглавил бют
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16.09.2020 19:19 Відповісти
еще месяц можно бухать. А чего бы и нет? В сизо -обычные граждане, имеющие право.
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16.09.2020 19:25 Відповісти
Много бухла, поэтому срок месяц.
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16.09.2020 19:27 Відповісти
Нормально чалятся, басота ))
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16.09.2020 19:33 Відповісти
Гуманна прокуратура дала місяць часу на то, щоб все допити.
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16.09.2020 19:34 Відповісти
А чего бы и нет? гулять так гулять: купил камеру, позвал братанов, начальство сбегало за вискарём, и всё ок!
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16.09.2020 19:43 Відповісти
фоткали вертухаи в розовых кружевных труселях...
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16.09.2020 19:55 Відповісти
Поэтому им идет год за два по закону гади
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16.09.2020 20:01 Відповісти
ще цілий місяць бухати)
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16.09.2020 20:21 Відповісти
Если установили закончить это в течение месяца, то весь этот срок заключенные могут ещё продолжать бухать? Такая лафа тоже, наверное, не за бесплатно? Во как у нас принимаются нормативные документы!
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16.09.2020 20:30 Відповісти
вобще партии "служки" нужно готовить туда экскурсию!!
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16.09.2020 20:39 Відповісти
"накрал, в тюрьму, вьіпил.... романтика" (с)
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17.09.2020 01:35 Відповісти
 
 