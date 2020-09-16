Ув'язнені розпивали алкоголь в СІЗО Ужгорода: прокуратура виявила й інші порушення і вимагає усунути їх за місяць

Закарпатська обласна прокуратура перевірила стан дотримання посадовими особами ДУ "Закарпатська установа виконання покарань (№ 9)" законодавства при триманні ув’язнених і засуджених осіб, а також законодавства, яке регламентує порядок використання працівниками установи зброї та спецзасобів.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури, в результаті з'ясувалося, що працівники "допускали порушення вимог кримінально-виконавчого та іншого законодавства, зокрема в частині забезпечення режимних вимог".

Зокрема, адміністрація СІЗО не виконувала положення ст. ст. 7, 8 Закону України "Про попереднє ув’язнення" в частині організації постійного нагляду за взятими під варту особами та їхнього роздільного тримання.

Прокурорами зафіксовано випадки затуляння ув’язненими оглядових вічок своїм одягом, що перешкоджало працівникам УВП здійснювати візуальний контроль за їхньою поведінкою. Крім цього, зафіксовано непоодинокі випадки тримання в’язнів, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності, в одній камері з раніше судимими.

Дивіться також: Прокуратура розслідує організацію для ув'язнених СІЗО Ужгорода застілля з алкоголем. ФОТО

"Закарпатська обласна прокуратура вказала на необхідність виявлення шляхів надходження на режимну територію Закарпатської УВП № 9 заборонених предметів та встановлення працівників, причетних до цього", - зазначається в повідомленні.

До того ж керівництво УВП видало незаконний наказ, яким створено кваліфікаційну комісію, уповноважену допускати новопризначених працівників установи без професійної підготовки до роботи, пов’язаної з використанням вогнепальної зброї.

"З огляду на виявлені факти порушень, прокуратурою внесено дві вказівки: щодо їх усунення і недопущення в майбутньому, та скасування незаконного наказу й притягнення винуватих посадових осіб до встановленої законом відповідальності", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, перевірка була ініційована в наприкінці липня 2020 роки після публікації в інтернеті фотографій, на яких ув'язнені зображені із забороненими в установі речами: мобільними телефонами й алкогольними напоями.