Деякі народні депутати їздять на роботу громадським транспортом і скаржаться на музику в маршрутках, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що деякі народні депутати їздять на роботу громадським транспортом.
Про це політик сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відповідаючи на запитання, чи покращиться ситуація із завантаженістю транспортом урядового кварталу, якщо заборонити народним депутатам користуватися автомобілями, Разумков сказав: "Я думаю, що ні, тому що багато хто їздить з водіями, і вони не залишають машини. Є ті, хто приїжджає громадським транспортом. Це не байки, це реальність". Однак прізвища цих депутатів він не назвав.
"І це навіть не один, не два, не три народні депутати. Дійсно, користуються громадським транспортом", - сказав Разумков.
Він ствердно відповів на уточнення, чи йдеться про депутатів від "Слуги народу". "Я можу говорити про три особи, які, я точно знаю, що вони користуються громадським", - заявив голова ВР.
Разумков також навів приклад, що одна народна депутатка "дуже скаржилася на ту музику, яка лунає у маршрутках".
Будь ласка, зачекайте...
ЛЮДИ вважають депутатів НАЙМАНИМИ ТИМЧАСОВИМИ ПРАЦІВНИКАМИ яких НАРОД призначив виконувати обов'язкі посадові в ВР.
1) в Україні берів НЕМА -просто не існують!! Так що ..
2) найнятого працівника як і голову міськради призначають та звільняють згідно ЗАКОНА і хто прзначав - той і знімає.
3) Голова ради призначається на РОБОТУ після обрання на 4-5років а не довічно-до звільнення.
ти-БИДЛО вважаєшь що тобою керують-командують тому бидлом і залишишся назавжди , а люди призначають-обирать собі ТИМЧАСОВИХ РОБІТНИКІВ для виконання посадових обов'язків і МАЮТЬ ПРАВО ВИМОГАТИ виконання роботи і мають право ЗВІЛЬНЯТИ як обране виявилось нездатним.
Как и вы для меня.
Я плюю на закон.....
***** и его б в лагеря.
депутат садится в маршрутку... даёт водителю мигалку и говорит:
- возле Верховной рады остановишь.... у меня машина сломалась...
- а за проезд?
- у меня льгота...и шарманку прикрути.. и рот захлопни...
fixed
Можно подлить масла в огонь, сочувственно поддакивая водиле - "довели страну, говорят хунта глушить шансон стала".
Хотя. Было бы прикольно услышать на шансоне например такую https://www.youtube.com/watch?v=D_pJ-7YFQJE песню
Вата порепається вся!
И за Пинк Флойд --- умно сказано....
(хоча... під https://youtu.be/thA4sU2OR9Q ось цей кавер можна їхати вночі неоновими вулицями міста)
Хотя, как известно, настоящие меломаны пользуют "Владимирский централ" -- настоятельно рекомендую!)
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не думав що у ВР є настільки жадібні депутати,що навіть на таксі економлять та їздять громадським транспортом безкоштовно,користуючись такою пільгою. І живуть мабуть в лісосмугах біля Дніпра в палатках,щоб за комуналку не платити.
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(Чен Ына)
(це коли викладають не дуже смішні анекдоти, а юзери в коментах пропонують свої ремікси, що часто бувають незрівнянно смішнішими).
Сел депутат в общественный транспорт, а там армяне в нарды играют, причём у Авакова х*й видно. А депутату как раз
Хорошая новость:
маршрутка с депутатами упал с моста в Днепр... никто из пассажиров не выжил.
Плохая новость:
в автобусе было три пустых сиденья.
это ж из того ж... апокалипсиса ))))
Ради того, чтобы навешать баранам сена на рога, можно и в троллейбусе разок прокатиться.
Снять видео, потрындеть с пассажирами (заранее подобранными) и всякое такое.
Может они ездят на такси и думают, что это маршрутка?
И получают 5000грн зарплату..!
.как здорово что субсидии отменили)🤣