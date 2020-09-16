Деякі народні депутати їздять на роботу громадським транспортом і скаржаться на музику в маршрутках, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що деякі народні депутати їздять на роботу громадським транспортом.

Про це політик сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи покращиться ситуація із завантаженістю транспортом урядового кварталу, якщо заборонити народним депутатам користуватися автомобілями, Разумков сказав: "Я думаю, що ні, тому що багато хто їздить з водіями, і вони не залишають машини. Є ті, хто приїжджає громадським транспортом. Це не байки, це реальність". Однак прізвища цих депутатів він не назвав.

"І це навіть не один, не два, не три народні депутати. Дійсно, користуються громадським транспортом", - сказав Разумков.

Він ствердно відповів на уточнення, чи йдеться про депутатів від "Слуги народу". "Я можу говорити про три особи, які, я точно знаю, що вони користуються громадським", - заявив голова ВР.

Разумков також навів приклад, що одна народна депутатка "дуже скаржилася на ту музику, яка лунає у маршрутках".

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