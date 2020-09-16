МКІП звернеться в Google і Apple з вимогою вилучити додаток "ВКонтакте" для українців
Міністерство культури й інформаційної політики (МКІП) звернеться до основних провайдерів програмного забезпечення - зокрема, Google і Apple - з вимогою вилучити мобільний додаток "ВКонтакте" з переліку доступних для українських користувачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
У Мінкультури вважають, що додаток "ВКонтакте" може використовуватися російськими спецслужбами для впливу на українців в умовах передвиборчої кампанії.
Також відомство продовжує підтримувати санкції проти "ВКонтакте" і низки інших російських IT-платформ, які дали змогу удвічі знизити частку українських користувачів цих платформ і повністю витіснити окремі ресурси з українського інформпростору.
Нагадаємо, 15 травня 2017 року указом президента України введено в дію рішення РНБО України від 28 квітня того ж року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", згідно з якими на території України була заблокована робота низки російських вебресурсів, зокрема соціальної мережі "ВКонтакте". 14 травня 2020 року Володимир Зеленський продовжив ці санкції.
У вересні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що заборонена російська соцмережа "Вконтакте" знову запрацювала в Україні. У РНБО впевнені, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні виборів може становити загрозу національній безпеці країни.
Будь ласка, зачекайте...
Знаете, люди, которые в Украине запретили российские соцсети вроде "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.Ru заслуживают звания героев. Это было абсолютно правильным решением, потому что физическое хранение всей информации и данных этих соцсетей осуществляется на территории России, а значит, вся переписка украинских граждан уходит в Кремль.
Майдан был организован через сеть "Одноклассники". Поэтому её надо срочно разрешить для пользователей украинского сегмента интернета.
Серйозно. Хтось сумує за цим мавп'ятником ?
Чи вам соцмереж мало ?
- Мама, я выиграл выборы. Ты должна приехать на церемонию присяги.
Мама:
- А шо я одену?
- Да ты не волнуйся, я пришлю модельера.
- Но я ем только кошерную еду.
- Мама, я же ПРЕЗИДЕНТ! Я уж-то смогу обеспечить, чтобы тебе подали кошерную еду!
- Но как я доберусь туда?
- Я вышлю лимузин, только приедь, мама.
- Ладно, хорошо, если это тебя так осчастливит, я приеду.
Великий день наступил, и МАМА сидит среди членов Верховного Суда и будущих министров. Она наклоняется к соседу справа и говорит:
- Видите этого мальчика, ну этого… с рукой на пПиблии, так вот, его брат - ДОКТОР!
Страны из твоего списка блокируют Социальные Сети, а Украина блокирует ФСБ-вата-помойку.
Это совершенно разные вещи.
Но и западные сети точно также несут пропаганду и цензуру. Попробуй в пейсбуке что-то напиши типа All Lives Matter или как-то пошути про феминисток - заблочат без разговоров.
Бывает иногда какого мацкала во Вконтакте в очко ***** - на этом все воздействие заканчивается. Моя страница - моя территория и туда я стрем всякий из интернета не запускаю. И все дела.
А кто намеренно ищет где бы мерзости осовковелой хлебануть рылом предательским, то такие в сети свое болото найдут по любому хоть блокируй, хоть не блокируй.
Интернет это такая штука, что его заблокировать наглухо очень тяжело, а в Украине вообще невозможно.
А что вы будете делать, когда Илон Маск запустит свою планетарную сеть интернета??? Павешаетесь нахй от бессилия?
Боюсь "ВК".
Кому нужна эта помойка? А если нужна - "свинья всегда болото найдет".