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Новини Паводки на Західній Україні
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Буковина (841) паводок (233) Осачук Сергій (112)

На усунення наслідків повеней Буковині виділили ще 432 млн грн, - голова ОДА Осачук

Кабінет Міністрів виділив Чернівецькій області ще 432 мільйони гривень для ліквідації наслідків паводків.

Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін виділив Буковині 432 мільйони гривень на ліквідацію наслідків повені", - повідомив Осачук.

За його словами, тепер потрібна злагоджена робота ОДА та органів місцевого самоврядування, "щоб вчасно й ефективно провести аварійно-відновлювальні роботи".

На усунення наслідків повеней Буковині виділили ще 432 млн грн, - голова ОДА Осачук 01

Нагадаємо, інтенсивні опади 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинуло 4 особи. Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів у п'яти областях. Було підтоплено 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.

Раніше уряд направив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

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Чи витримають кишені хабарників такі гроші.
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16.09.2020 20:01 Відповісти
А ликвидировать причины паводков кто будет?
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16.09.2020 20:11 Відповісти
причини то одне... а те що дебіли без дозволів в старих річищах будують хати і роками дивуються -чого ж в льоху вода - ОТ ЩО СТРАШНО
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16.09.2020 21:07 Відповісти
хорошо устроились
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16.09.2020 20:37 Відповісти
ДУЖЕ СПОДІВАЮСЬ ЩО ЗА ЦІ ГРОШІ ДОВЕДУТЬ ДЕБІЛАМ ЩО В СТАРИХ РІЧИЩАХ НЕМОЖНО БУДУВАТИ ЖИТЛО
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16.09.2020 21:05 Відповісти
Да хер на них, эти дятлы рубили лес, как могли, им было похер, пусть и сейчас всем украинцам будет похер на этих дятлов. Зачем все остальные должны платить со своего кармана на то, что порушили сами буковинцы? Ану, забаньте меня! Я привык за правду в бане неделями сидеть
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16.09.2020 21:49 Відповісти
Десятиліттями закарпатці знищують ліси. Чому я маю платити за наслідки тупої жадібності, хабарництва і тупості осіб які свідомо будують хати та живуть в тих місцях де затоплення можливе? Ловіть порушників-лісорубів, конфіскуйте їх майно і компенсуйте собі своє і садіть ліси знову. І тоді, можливо, ваші внуки не будуть плювати на ваші могили.
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17.09.2020 02:36 Відповісти
простите не по теме!!! "большое строительство" во всей красе...
На усунення наслідків повеней Буковині виділили ще 432 млн грн, - голова ОДА Осачук - Цензор.НЕТ 8467

На Ровенщине отремонтированный мост «залатали» при помощи старых вещей.
Ранее в сеть выкладывали видео, где ремонтники во время работ на мосту под Бердянском сбрасывали старый асфальт прямо в реку.
Так вот! Готовый мост на дороге национального значения , ведущей к Беларуси, латали одеждой - штанами, куртками и кофточками. Дело в том, что после ремонта на переправе, соединяющей два района, образовалась большая яма, преодолеть которую не всем под силу.
Хотя подрядчику за ремонтные работы заплатили более 13 миллионов гривен.
Теперь служба автодорог разыскивает подрядчика.https://youtu.be/S4P4fn0w_dI
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17.09.2020 08:22 Відповісти
 
 