На усунення наслідків повеней Буковині виділили ще 432 млн грн, - голова ОДА Осачук

Кабінет Міністрів виділив Чернівецькій області ще 432 мільйони гривень для ліквідації наслідків паводків.

Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін виділив Буковині 432 мільйони гривень на ліквідацію наслідків повені", - повідомив Осачук.

За його словами, тепер потрібна злагоджена робота ОДА та органів місцевого самоврядування, "щоб вчасно й ефективно провести аварійно-відновлювальні роботи".

Нагадаємо, інтенсивні опади 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинуло 4 особи. Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів у п'яти областях. Було підтоплено 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.

Раніше уряд направив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

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