На усунення наслідків повеней Буковині виділили ще 432 млн грн, - голова ОДА Осачук
Кабінет Міністрів виділив Чернівецькій області ще 432 мільйони гривень для ліквідації наслідків паводків.
Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
"Кабмін виділив Буковині 432 мільйони гривень на ліквідацію наслідків повені", - повідомив Осачук.
За його словами, тепер потрібна злагоджена робота ОДА та органів місцевого самоврядування, "щоб вчасно й ефективно провести аварійно-відновлювальні роботи".
Нагадаємо, інтенсивні опади 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинуло 4 особи. Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів у п'яти областях. Було підтоплено 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.
Раніше уряд направив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.
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На Ровенщине отремонтированный мост «залатали» при помощи старых вещей.
Ранее в сеть выкладывали видео, где ремонтники во время работ на мосту под Бердянском сбрасывали старый асфальт прямо в реку.
Так вот! Готовый мост на дороге национального значения , ведущей к Беларуси, латали одеждой - штанами, куртками и кофточками. Дело в том, что после ремонта на переправе, соединяющей два района, образовалась большая яма, преодолеть которую не всем под силу.
Хотя подрядчику за ремонтные работы заплатили более 13 миллионов гривен.
Теперь служба автодорог разыскивает подрядчика.https://youtu.be/S4P4fn0w_dI