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Україна має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та антикорупційних органів, - посли країн G7

Україна має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та антикорупційних органів, - посли країн G7

Посли країн "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) заявляють про необхідність захисту незалежності антикорупційних органів України.

Про це йдеться в повідомленні в Twitter-акаунті головування США в "Групі підтримки" послів G7 в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 вітали новини від представника МВФ в Україні. Посли підкреслили, що Україна має продемонструвати політичну волю для захисту незалежності НБУ та доброчесності таких установ, як НАБУ, САП і ВАКС, щоб не дати корупції підірвати реформи, досягнуті на сьогоднішній день", - сказано в заяві.

Нагадаємо, наприкінці серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. При цьому в КСУ заявили, що таке рішення не означає, що Ситника звільнено. Сам Ситник заявив, що таке рішення не здивувало його, оскільки воно постійно лобіювалося. За словами спікера Верховної ради Дмитра Разумкова, для врегулювання питання з призначенням Ситника необхідно внести зміни до Конституції або закону про НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конституційний Суд визнав неконституційними низку положень закону про НАБУ

16 вересня Велика палата Конституційного Суду України визнала такими, що не відповідають Конституції низку положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".
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Топ коментарі
+9
дятел, взаймы берут тогда, когда нечего продать
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16.09.2020 22:00
+6
Кому тут демонстрировать?! Клоуну обнюханому?!
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16.09.2020 21:34
+6
От Зеленского его производных - Ермака, Портнова и пр. Отдельно - от Коломойского, что ещё важнее, чем от Зеленского.
А вообще, от 73% идиотов, что почти невыполнимо без хунты.
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16.09.2020 21:54
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Ну ты и ЗЕбил!Перевод в корне не правильный. Они (послы) говорят что хотите денег эволюционируйте от ватников к бюргерам!
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16.09.2020 21:31 Відповісти
Не доверяют они местным, а новые кредиты давать нужно -- без новых кредитов они не смогут вернуть себе старые кредиты.
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16.09.2020 21:37 Відповісти
Зможуть повернути, зможуть. Арештом, наприклад, літаків МАУ, чи навіть фур української реєстрації. Процедура, щоправда, нешвидка, і все ж...
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16.09.2020 21:51 Відповісти
Самолёты МАУ самой МАУ не принадлежат. Они взяты в лизинг, это форма аренды.
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16.09.2020 23:36 Відповісти
власть показала полное уничтожение этих органов и воли у них нет так что вопрос в пустоту
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16.09.2020 21:31 Відповісти
Ну вот тогда денег не получат. На житейском примере. Кому ты даш денег в займы, соседу-наркоману или соседу который имеет стабильный доход?
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16.09.2020 21:33 Відповісти
накуя ти віддвалася такому наркоману? Чи навіть розписалася з ним?
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16.09.2020 21:57 Відповісти
дятел, взаймы берут тогда, когда нечего продать
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16.09.2020 22:00 Відповісти
А ты видел наркоманов которые имеют что ты перечислил? Ну за исключением ЗЕленского и Добкина конечно! Но они ещё в начале своего наркоманского пути!
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16.09.2020 22:07 Відповісти
Да понятно зиц председателю который кукла и деньги уйдут в карманы Ко никто давать не хочет потом их просто не найдут
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16.09.2020 21:49 Відповісти
Кому тут демонстрировать?! Клоуну обнюханому?!
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16.09.2020 21:34 Відповісти
Они не сказали, от кого Украина должна их защитить
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16.09.2020 21:44 Відповісти
От Зеленского его производных - Ермака, Портнова и пр. Отдельно - от Коломойского, что ещё важнее, чем от Зеленского.
А вообще, от 73% идиотов, что почти невыполнимо без хунты.
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16.09.2020 21:54 Відповісти
Конституционный Суд , - Набор старой гвардии , и что гвардейцам скажут , туда они голову и поворачивают с поклонами, а к народу с их законами Задом.Конституцию трактуют как кому вздумается , меняют и все по новому трактуют . Глупость глупостью погоняет
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16.09.2020 21:48 Відповісти
"Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ" - це реакція на заміну члена наглядової ради НБУ на ручного рига-мікроба: "https://censor.net/ru/news/3219606/rada_uvolila_iz_soveta_nbu_rychakivskuyu_i_naznachila_byvshego_regionala_gorbalya".
А заодно - і за Ситника заступились...
І натякнули ЗЕ і 73/43%зебілам: в такому випадку бабла не буде, кредитів не очікуйте.
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16.09.2020 21:49 Відповісти
И безвиза не будет, и ассоциации с ЕС - только и только "русский мир", то есть смерть.
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16.09.2020 21:55 Відповісти
ну, безвізу та асоціації не буде в нас; а от мікроби ще розраховують на ПМЖ в Євросоюзі...
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16.09.2020 21:59 Відповісти
Да ничего она не должна им демонстрировать. Но если они настаивают, может для приличия высказать "будапештскую озабоченность" проблемами сохранения независимости НБУ и территориальной целосности антикоррупционных органов.
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16.09.2020 22:29 Відповісти
"не украинские слуги " по указанию рашиста, должны разрушить влияние ЕС И США посредсвом разрушения влияния антикорупционных органов и уничтожения независимости НБУ ,который должен быть подчинен под рашистскую окупационную политику в Украине
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16.09.2020 22:54 Відповісти
Послы стран G7 - "Украина должна продемонстрировать политическую волю......"

Так і хочеться сказати => Захистимо Україну від зеЛеної сарани.
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16.09.2020 23:25 Відповісти
 
 